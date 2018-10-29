Арт-терапія для дітей

У рамках проектів патріотичного виховання і допомоги дітям, батьки яких перебували в АТО, та для дітей внутрішньо переміщених осіб, ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» організувала під час літніх канікул творчі майстер-класи.

8 червня майстер-клас «Акрилове чудо» спільно з ГО «Україна. Воля. Життя» провів лауреат міжнародної премії ім. Г. С. Сковороди, член Національної спілки художників України, доцент кафедри рисунка, живопису та скульптури Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ (КПІ) Іван Святославович Черниш. Йому допомогли Дмитрієнко Наталія, лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Миколи Сингаївського, майстер декоративно-прикладного мистецтва, і художниця Олена Вишневська.

Малювання відбувалося на природі на березі Дніпра. Діти разом з мамами та бабусями оволодівали навичками роботи з акриловими фарбами, в цьому їм активно допомагали і направляли Іван Святославович з волонтерами-майстринями. Діти з батьками після майстер-класу також мали змогу покататися на човні, постріляти з лука, скупатися в теплій річці та відпочивати.

Також наприкінці літніх канікул 23 серпня в Українському фонді культури для дітей відбувся майстер-клас по малюванню гуашшю «Малюємо літо» разом з художником Іваном Чернишом.

Громадська організація «Федерація жінок за мир у всьому світі» приготувала всі необхідні матеріали для заходу і з Українським фондом культури гостинно запросили юних майстрів, щоб намалювати своє літо. Іван Святославович разом з Наталією Дмитрієнко допомогали дітям. Одна з мам участників потім написала в Facebook про малюнки своїх доньок: «У малюнках стільки яскравих фарб і емоцій, що на них хочеться дивитися і дивитися! Тепер в будь-який час року в мене вдома буде атмосфера літа».

Щиро дякуємо всім нашим партнерам і волонтерам, які допомогли в проведенні майстер-класів для дітей. Нехай творчість лікує наші душі, наповнює радістю і променями теплого сонця!