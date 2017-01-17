Арт проект "You make toY" для ZOU-NO-HANA TERRACE

Опубліковано Admin
     0 17 січня 2017 р.  

ZOU-NO-HANA TERRACE - це центр культурного обміну в місті Йокогама (Японія).

Головна ідея проекту

Показати і спробувати навчитися яворівському розпису "вербівка", який використовується для декодування дерев'яних іграшок. Я хотіла щоб діти побачили щось незвичайне те що вони ніколи не бачили, і навчилися або хоча б спробували відтворити щось подібне. Я вирішила придумати дуже просту іграшку коника на паличці і дати їм розмалювати її. В результаті у нас було три різновида іграшок коник, птах, та спеціально для центру zonohana (що в перекладі з японської означає "ніс слона")  слон.

Найпопулярнішою був коник, класика :)

Напевно найважливійшим моментом для мене було побачити, що після того як діти зробили іграшку що вони дійсно граються з нею, що вона цікава і хоч на деякий час конкурентно спроможна смартфону з яким японські діти граються частіше за все.

І, можу сказати, що все спрацювало якнайкраще їм дійсно було цікаво розмальовувати вербівкою коників, птахів та слонів а потім бігати наввипередки осідлавши щойно зроблену  іграшку . 
Було дуже незвичайно і якось дивно бачити набережну біля центру Zonohana наповнену бігаючими маленькими японцями з українським іграшками.

Фотозвіт з проекту "You make toY"

проект центру Zonohana
Арт проект "You make toY" для ZONOHANA TERRACE

Проектуємі іграшки
Проектуємі іграшки коник птах та слон

хлопчик на іграшці
Хлопчик на іграшці​

Організатори проекту за роботою
Організатори проекту за роботою

Організатор проекту за роботою вирізання шаблону
Організатор проекту за роботою вирізання шаблону

Організатори за роботою вирізання шаблону
Організатор проекту за підготовкою вирізання шаблону

Організатор проекту за роботою вирізання шаблону

організатори на дробині

як зробити іграшку
Як зробити іграшку

Японский хлопчик за створенням коника
Японский хлопчик за створенням коника

дівчинка розмальоувє коника
дівчинка розмальоувє коника

діти за роботою

Дітки вчаться

Дівчатка розмальвують шграшки
Дівчатка розмальвують шграшки

Розмальванний птах
Розмальванний птах​

Радісна японська дівчинка позує з іграшкою птахом
Радісна японська дівчинка позує з іграшкою птахом​

Радісна японська дівчинка позує з іграшкою коником
Радісна японська дівчинка позує з іграшкою коником​

Радісна японська дівчинка позує з іграшкою слоном
Радісна японська дівчинка позує з іграшкою слоном

Радісний японський хлопчик з іграшкою конем
Радісний японський хлопчик з іграшкою конем

Подяка

Відео з арт проект "You make toY" для ZOU-NO-HANA TERRACE 

Автор Leka




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