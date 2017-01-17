ZOU-NO-HANA TERRACE - це центр культурного обміну в місті Йокогама (Японія).

Головна ідея проекту

Показати і спробувати навчитися яворівському розпису "вербівка", який використовується для декодування дерев'яних іграшок. Я хотіла щоб діти побачили щось незвичайне те що вони ніколи не бачили, і навчилися або хоча б спробували відтворити щось подібне. Я вирішила придумати дуже просту іграшку коника на паличці і дати їм розмалювати її. В результаті у нас було три різновида іграшок коник, птах, та спеціально для центру zonohana (що в перекладі з японської означає "ніс слона") слон.

Найпопулярнішою був коник, класика :)

Напевно найважливійшим моментом для мене було побачити, що після того як діти зробили іграшку що вони дійсно граються з нею, що вона цікава і хоч на деякий час конкурентно спроможна смартфону з яким японські діти граються частіше за все.

І, можу сказати, що все спрацювало якнайкраще їм дійсно було цікаво розмальовувати вербівкою коників, птахів та слонів а потім бігати наввипередки осідлавши щойно зроблену іграшку .

Було дуже незвичайно і якось дивно бачити набережну біля центру Zonohana наповнену бігаючими маленькими японцями з українським іграшками.

Фотозвіт з проекту "You make toY"



Арт проект "You make toY" для ZONOHANA TERRACE



Проектуємі іграшки коник птах та слон



Хлопчик на іграшці​



Організатори проекту за роботою



Організатор проекту за роботою вирізання шаблону



Організатор проекту за підготовкою вирізання шаблону



Як зробити іграшку



Японский хлопчик за створенням коника



дівчинка розмальоувє коника



Дівчатка розмальвують шграшки



Розмальванний птах​



Радісна японська дівчинка позує з іграшкою птахом​



Радісна японська дівчинка позує з іграшкою коником​



Радісна японська дівчинка позує з іграшкою слоном



Радісний японський хлопчик з іграшкою конем

Відео з арт проект "You make toY" для ZOU-NO-HANA TERRACE

Автор Leka