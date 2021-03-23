Чим зайнятись з дитиною вдома?

Коли починати займатися розвитком дитини – в 3, 4, 5 років? А може, відразу після народження? В нашому випадку так і сталося. Книги своєму старшому синові я почала читати, коли йому було 3 місяці й тато купив збірку українських казок. Він уважно слухав, роздивлявся малюнки і пробував пальчиками звіряток, які там зображені. У 8 місяців уже показував, де котик, собачка й інші тваринки. В 10 міг вибирати «агуканням», яка книжка йому подобається. Чого не скажеш про меншого сина – все, що йому подобається робити з книжкою, – гризти, кусати, рвати або кидати на підлогу. Ну, не його це! Хоча, може, те, що він не звик до книжок, моя провина, бо ж старшому я приділяла весь свій вільний час, а менший син ділив його зі старшим, клопотів стало більше, тому було не до книжок. А зараз він і сам не хоче їх читати. Але плюс в тому, що ти менший, таки є – ти відразу потрапляєш в світ, де є клей, ножиці, кольоровий папір і пластилін (але ж як запам’ятати, що його не можна гризти?), безліч іграшок, з якими не грають в такому віці. А так, чим бавиться старший, те хоче й менший, і зовсім не потрібні йому брязкальця. Тому молодший має більше умов для швидшого розвитку. Він хоче гратись тільки тією машинкою, що й старший, і, відповідно, йому треба все, що бере в руки старший син. Зі старшим ми вже до року малювали пальчиковими фарбами, пускали бульбашки з водички, в рік він безпомилково одягав кільця на пірамідку, перебирав фігури на лабіринті та показував домашніх тварин. Зараз, коли зі старшим сином сідаємо малювати, молодший теж хватає олівець, який йому сподобається, і махає ним в різні сторони – малює. Ми будуємо з дерев’яних кубиків будинки, гаражі, вежі, робимо аплікації, менший в цей час рве на шматочки папір, що розвиває дрібну моторику. Робимо все разом. Сподіваюсь, зараз, коли він уже сидить і може брати участь у наших іграх та «дорослих» справах, він наздожене те, що пропустив, не зміг отримати, бо в мами на це не було часу. Любіть своїх дітей, приділяйте їм час, адже вони так швидко ростуть.

Зіна ГОРДІЄНКО