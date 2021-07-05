Заняття з дітьми можуть бути не тільки заради розваги. Навіть граючи, можна якісно провести час з дитиною, щоб сприяти її розвитку, тоді такі заняття стають не тільки веселими, а ще й корисними. Звісно, розвиток дитини починається ще задовго до народження немовляти, тому вже під час вагітності можна читати і співати своїй дитині та займатися іншими заходами.

Тож, щоб допомогти малюкові розвивати мовні та рухові навички і досягти найважливіших етапів розвитку, розглянемо 10 способів сприяння розвитку дитини:



1.Налагодіть зв'язок зі своєю дитиною

Уже з народження дитини бажано частіше тримати її біля себе, розмовляти чи співати з нею, стимулюючи слух. Коли прокидається, переконайтеся, що вона бачить ваше обличчя. При цьому важливо тримати її близько, щоб могла чітко бачити вас, що буде мотивувати зір дитини. А після 2-3 місяців багато усміхайтеся, щоб вона могла відповідати взаємністю.

Такий контакт допоможе розвинути моторику та мову. Для кращого знайомства свого роду спілкування можна інколи суміщати з масажем, що також сприятиме кращому розумінню потреб немовляти й відповідно подарує гарні емоції вам обом та тільки зміцнить ваш зв'язок.

2. Заохочуйте відчуття

На другому і третьому місяцях розвитку немовлята починають досліджувати і дізнаватися більше про своє оточення, полюбляють відчувати різні текстури, що і бажано заохочувати, дозволяючи своїй дитині торкатися різноманітних поверхонь. Можна взяти її руку, і потерти нею грубі, м’які, гладкі, холодні чи теплі речі, і поговорити про відчуття. Окрім того, що це познайомить дитину із навколишнім оточенням, ще й допоможе розвинути її моторику та мову.

3. Дайте досхочу «часу на животику»

Проведення часу на животі допомагає дитині розвивати міцне тіло для руху, включаючи контроль над головою та тулубом. Почніть з того, що покладіть дитину на груди або на коліна чи потримайте на руках. Потім можна опустити дитину на ковдру на підлогу. Але малюкам не завжди подобається лежати на животі, тому, коли ваша дитина починає вередувати, «час на животику» краще припинити.

4. Розмовляйте зі своєю дитиною

Як тільки дитина народиться, ви вже одразу можете допомогти їй почати розвивати мову. Перші два місяці можна імітувати початкові звуки вашої дитини, розмовляти з нею, використовуючи заспокійливу чи бадьору інтонацію з перебільшеною мімікою, і для кращого розуміння, звісно слухати звуки та крики, що вказують на певні потреби. Коли вашій дитині виповниться 4 і 5 місяців, ви можете працювати над розвитком мовних та комунікативних навичок, слухаючи та імітуючи різні лепети, як-от «ба-ба», «га-га» та «да-да». Використовуйте ім’я вашої дитини або інші репліки, наприклад, «Привіт, маленький», щоб дати їй зрозуміти, що ви безпосередньо з нею розмовляєте. Не потрібно ускладнювати бесіди. Достатньо просто описувати те, що ви бачите, чуєте чи збираєтеся робити.

5. Забезпечте відчуття безпеки

Починаючи з перших тижнів розвитку дитини, немовлятам потрібне відчуття, що їх потреби будуть задоволені, тому краще швидше відповідати, коли ваша дитина плаче. Особливо важливо, щоб батьки надійно реагували на потреби, щоб стимулювали розвиток дитини. Забезпечуючи передбачувані процедури та послідовну турботу, ми формуємо прихильність і довіру. Регулярний графік годування та сну забезпечує відчуття контролю. Саме таке середовище сприяє створенню відчуття захищеності та незалежності у немовлят.

6. Покращити діяльність дітей за допомогою іграшок

Приблизно через 6 місяців, коли дитина володіє руховими навичками, необхідними для того, щоб сидіти і захоплювати або витягувати предмети, введіть інтерактивні іграшки, що сприяють розвитку дитини. Так, наприклад, іграшки, що котяться, будуть стимулювати дитину йти за ними і спонукатимуть її рухатися. А достатня рухливість ще також сприяє розвитку мозку, тож робити прості вправи теж можна вже від народження.

7. Грайте в інтерактивні ігри

Приблизно з 9 місяців немовлята починають розуміти, що коли чогось немає, воно може існувати, тому саме час різних веселих дитячих занять зі схованками.

8. Вимкніть телевізор чи комп'ютер

Протягом перших 12 місяців немовлятам не потрібні телевізор або комп’ютери, бо вони можуть перешкоджати розвиткові дитини. Безпосередньо за допомогою людської взаємодії немовлята найкраще розвивають мову та інші навички, оскільки отримують негайний зворотний зв'язок. Наприклад, під час перегляду телевізійної програми дитина, яка називає об’єкт правильним чи неправильним ім’ям, не отримає відповідної похвали чи виправлення від персонажів. Але коли ви займаєтеся нею, то одразу можете корегувати, що правильно, а де треба виправити.

9. Тримайте ділові слова окремо від дитячих занять

Дослідження показують, що кількість і якість слів, які чують немовлята, суттєво впливає на те, наскільки добре вони розвивають мову. Що стосується якості слів, «ділові» слова - це слова, які батьки використовують для того, щоб дати дитині команду, наприклад, «Одягни взуття» або «Почисти зуби», а не загальні розмовні слова, наприклад «Ого - у вас є два черевики, і вони блакитні!» Саме прості слова найкраще допомагають дітям розвивати мову.

10. Дайте своїй дитині те, що їй потрібно - час з вами!

Найважливішим для розвитку дитини є особиста взаємодія між батьками та дитиною, тому потрібно від самого народження починати з нею розмовляти, частіше тримати та приділяти їй свій особистий час та особистий контакт.

Тож, застосовуючи ці методи вже від самого народження, окрім того, що вчимося якісно проводити час з дітками з користю для них, ще й робимо свій перший значний внесок у подальше виховання дитини.

Юлія ВЕСНА