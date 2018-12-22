Декрет — деградація чи розвиток?

Ще будучи вагітною, я написала список того, що можна робити в декреті. Список був, м’яко кажучи, чималенький, і подумки я виконувала все те, що було в ньому: ходила в басейн, читала, їздила автомобілем.

Тривалий час все це і було в мріях, бо коли народився синок, то не те що бігати, а й вмитись не було коли. Весь час забирала дитина, а оскільки не було ні від кого допомоги — чоловік на роботі, бабусі — в іншій країні, няні — не віддам, то довелось перших 4 місяці присвятити себе повністю дитині.

Потім я стала скачувати книги на телефон і читати величезні романи та повісті. Згодом ми знайшли бібліотеку в нашому місті і стали брати в ній книги. Оскільки живемо в Польщі, то і книги доводиться читати польською мовою, але для мене це великий плюс, бо так я треную власну вимову, поповнюю словниковий запас і вчу орфографію. Після перших двох прочитаних книг іноземною мовою, я безперешкодно могла читати складні для мене раніше тексти.

Давня мрія отримати права теж втілюється в життя, бо декрет — чудовий час, щоб вивчити ПДР назубок, коли дитина спить або під час прогулянки з нею.

І не забуваймо про чоловіка, який щодня хоче поласувати чимось смачненьким, тому декрет — це ще і можливість потренуватись у кулінарії. Рецепти, які раніше лежали в глухому закутку, тепер знайшли своє втілення на кухні. Звичайно, готувати доводиться або тоді, коли дитина грається, або коли з нею тато, який чує під час цього: «Хочеш чогось смачненького — посидь з дитиною».

Моє давнє захоплення вишивкою з бісеру теж не залишилося без уваги в декреті — колекція поповнилася ще одним вишитим рушником.

Отож декрет — це можливість осягнути щось нове і чогось навчитись, не прогавмо її.