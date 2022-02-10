Нові можливості людства з розвитком метавсесвітів

МАЙБУТНЄ IT

IT-технології – наше майбутнє. З початком пандемії ми всі відчули, що саме завдяки IT-технологіям ми можемо повноцінно взаємодіяти із зовнішнім світом, перебуваючи вдома. Виявилося, що додатки для відеоконференцій, онлайн-кінотеатри та різноманітні соцмережі здатні забезпечити значну частку наших потреб в роботі та в дозвіллі. А чи знали ви, що з усіх сфер послуг, які експортує Україна, частка IT-послуг є найбільшою і станом на 2021 рік становить 37%? Саме такі результати дослідження українського ІТ-ринку представлені асоціацією IT-Ukraine. Швидше за експорт будь-яких інших товарів чи послуг зростає саме ІТ! Щороку в Україні ми маємо ріст на в цій галузі на 27%. В 2021 році Україна експортувала ІТ-продукту на $6,8 млрд, що на $1,8 млрд більше, ніж в 2020 році, та на $4,8 млрд більше, ніж в 2016 році.

Можна бути впевненими, що саме розвиток IT буде визначати, де і як будемо проводити свій час і організовувати процес праці, чим ми будемо розраховуватись і, власне, що буде мати цінність у майбутньому. Давайте познайомимось з найперспективнішими технологіями галузі IT, які вже впливають на наше життя.

КРИПТОВАЛЮТА

Ми усі вже звикли до цифрових фінансових розрахунків. Сьогодні у світі значно більше «цифрових» грошей, ніж реальних: близько 92% використовуваних коштів у світі, насправді – це лише електронні гроші. Але для того, щоб не було можливості розплатитися кілька разів одними і тими ж грошима, потрібен посередник, який контролює рахунки і транзакції, виступаючи гарантом чесних розрахунків. Цим посередником виступають банки. Вони контролюють наші гроші й усі транзакції. Перекази можуть бути скасовані, а рахунки – заблоковані. Особливістю криптовалюти є її децентралізована платіжна система. Тобто для криптовалюти не потрібний посередник, а гарантом виступає революційна технологія Blockchain.

ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН

Blockchain – це технологія, в якій усі транзакції кодуються, розподіляються між учасниками і створюють інформаційні блоки. Це не лише база даних, але і спосіб шифрування й передачі цих даних.

Говорячи простіше, Блокчейн є безперервним ланцюжком блоків з інформацією, де кожен новий блок містить в собі записи про транзакції (хто, кому, коли і в якому об'ємі переводив активи) і посилання на попередній блок, тобто інформацію про усі попередні операції. Збереження інформації забезпечене її розподілом по усіх учасниках мережі. В результаті ми маємо: конфіденційність і анонімність угод, неможливість відмінити або змінити угоди, захист від шахрайства, мінімальні комісії.

Ще одна сфера, в якій технологія Блокчейн викликала справжню революцію – це цифрове мистецтво.

NFT і ЦИФРОВЕ МИСТЕЦТВО

Технологія Blockchain відкрила можливість створювати NFT (non-fungible token, Невзаємозамінний токен) з будь-яких цифрових творів, у тому числі відеозаписів, фотографій, цифрових картин. NFT зберігаються в цифрових гаманцях і унікальні по своїй конструкції. Право власності на кожен NFT записується в мережі Блокчейнів.

По суті технологія створення NFT з цифрових робіт вперше дає нам можливість бути єдиним правовласником певної фотографії, відеозапису або малюнка. NFT робить зображення на екрані вашого монітора унікальним і підтверджує його оригінальність. Скриншот картини на сайті буде лише її символом, але не її еквівалентом. Ви можете скопіювати фотографію, але якщо про це немає запису в Блокчейні, ніхто не повірить, що ви нею володієте. Це має вирішальне значення для вартості цифрового мистецтва. Раніше можна було торгувати лише копіями своїх цифрових робіт, оскільки просто не існувало технології, яка могла б верифікувати оригінал.

Продажі NFT в 2021 році склали майже $25 млрд. Рекорд за вартістю утримує NFT цифрового колажу, що складається з 5000 зображень, американського цифрового художника Майка Вінкельманна. У березні минулого року він був проданий за більше ніж за $69 млн. Вінкельманн так пояснює зростання NFT в інтерв'ю CNBC: «Мені подобається використати кілька різних аналогій. Одна з них – Мона Ліза. Хто завгодно може сфотографувати Мона Лізу, але це не означає, що у вас є Мона Ліза».

Дехто вважають захоплення NFT тимчасовим явищем, рахуючи, що володіння цифровими активами зрештою втратить привабливість і приведе до різкого зниження їх цінності. Річ у тому, що близько 90% покупців цифрової власності є по суті інвесторами, що займаються перепродажем у зв'язку зі зростаючим попитом. І лише решта 10% – це колекціонери, поціновувачі мистецтва. Проблема у відсутності можливості повноцінно використати NFT-продукт. Ви можете побачити свою цифрову картину на екрані монітора, але не можете повісити її на стіну у своєму домі і хвалитися перед гостями оригіналом знаменитого художника. Цю проблему зможе виправити розвиток метавсесвітів, тому що саме там віртуальне майно отримає своє практичне застосування.

МЕТАВСЕСВІТ

Мета метавсесвіту – допомогти людям почувати себе на зв'язку у будь-який час, у будь-якому місці. З цією метою сьогодні ведуться активні роботи над створенням віртуальних світів з ефектом повного занурення. Почуття присутності – це те, що визначає метавсесвіт. Це – найважливіша характеристика. Ведуться розробки технологій і девайсів, які допоможуть «розблоковувати» метавсесвіт. Такі, які дозволять встановлювати реалістичний зоровий контакт аватарів у віртуальному світі, передавати природну міміку і мову тіла співрозмовника. Ви зможете перенести речі з реального світу у віртуальну реальність і навпаки. Саме тут і отримує своє застосування NFT-власність. Метавсесвіт дозволить ефективно працювати разом з колективом, залишаючись на віддалені.

Аватари в метавсесвіти – це як зображення профілю в соцмережах. Це живе 3d-втілення. Вони полишать рівень комунікації та дозволять передавати емоції. Цей аватар можна переносити в різні застосування в метавсесвіті.

У метавсесвіту є літературний прототип – це «Метавсесвіт» з роману «Лавина» Ніла Стівенсона, написаного в 1992 році. У похмурому світі кіберпанка, «Метавсесвіт» стає місцем, де знедолені люди можуть стати тим, ким забажають. Потрапити в цей віртуальний світ можна за допомогою окулярів віртуальної реальності.

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНИХ СВІТІВ

Користувачі в метавсесвіті мають можливість купити віртуальну землю і різні речі, наприклад, одяг для аватарів, у формі криптоактиву NFT – і це викликає зацікавленість в різноманітних брендів. Так, компанія Nike вже розробляє віртуальні кросівки для торгівлі в метавсесвітах.

У той же час уже здійснюються реальні угоди з віртуальними активами. Наприклад, в грі The Sandbox ділянка землі була продана за $57 тис. Рекорд найбільшої суми в $2,4 млн за ділянку, яку заплатили за віртуальну землю, зараз належить Decentraland. Канадський сервіс Tokens.com купив її з метою організації цифрових модних показів і комерції з модними брендами.

Марк Цукерберг (засновник Facebook) вважає, що вже в найближчі десять років більшість людей можна буде застати за проведенням часу в тривимірній версії інтернету з ефектом присутності. Знаходитися там люди зможуть у вигляді повнорозмірного аватара і навіть проєктувати себе у вигляді голограм.

Метавсесвіти дозволять нам змістити фокус нашої уваги з телефонів і комп'ютерів і бути одночасно і у віртуальній реальності, і у фізичному світі, оскільки вони обіцяють поєднувати ці світи за допомогою спеціальних девайсів. У метавсесвіті співіснуватимуть і доповнена реальність (як в грі Pokemon Go), і дзеркальна реальність (як відеоконференції), і віртуальна реальність (де є повне занурення), і навіть голограми, видимі у реальному світі.

МЕТА і МАЙКРОСОФТ

Знаменним в темі метавсесвіту є те, що Марк Цукерберг 28 жовтня 2021 року оголосив про зміну назви компанії Facebook – тепер вона називатиметься Meta. Це зроблено, щоб зміцнити зв'язок компанії з новим проєктом Metaverse. Саме у метавсесвіті засновник цієї популярної соціальної мережі бачить майбутнє інтернету.

Ребрендинг (зміна назви бренду) в Meta вже почався на початку 2021 року. Проєкт був засекречений до цього. Microsoft також оголосив про створення свого метавсесвіту і вирішив розпочати зі зміни традиційного офісного життя на основі своєї хмарної технології Azure. Компанія оголосила, що вже на початку 2022 року в сервісі відеоконференцій Teams з'являться віртуальні простори і 3D-аватары для спілкування, обміну даними і роботи.

Meta і Microsoft віщують стати головними конкурентами в епоху метавсесвіту. Остання роками інвестувала в цю сферу, працюючи над окулярами змішаної реальності HoloLens і придбавши різні стартапи (початкові і потенційні кампанії), серед яких і соціальна платформа віртуальної реальності AltspaceVR. Але у них є й інші важливі суперники.

Американська ігрова студія Epic Games як основу для метавсесвіту приводить власну онлайн-гру Fortnite. Нещодавно компанія залучила $1 млрд інвестицій для довгострокового розвитку метавсесвіту. Так $200 млн прийшло від Sony для розвитку передових технологій і роботи зі сферою розваг, соціально взаємозв'язаних онлайн-сервісів. За словами СЕО Epic Games Тіма Суїни, метавсесвіт повинен забезпечити кращий досвід, ніж можуть запропонувати Fortnite, Netflix і усі інші розважальні сервіси разом узяті. Також він заявив Washington Post, що уявляє собі світ, де виробник автомобілів, рекламуючи свою нову модель, «запускає її у віртуальний всесвіт, і хто завгодно може на ній прокатитися». Чи, наприклад, ви вирушаєте на онлайн-шопінг, і перш ніж що-небудь замовити, приміряєте одяг в цифровому середовищі.

На цей момент ще незрозуміло, коли ж з'явиться справжній метавсесвіт. Засновник Facebook (Meta) оптимістично заявляє, що реалізує проєкт за 5-7 років, а СЕО Epic Games Тім Суїни вважає, що на це підуть десятиліття. Єдиної думки, як виглядатимуть і як взаємодіятимуть конкуруючі метасвіти, доки немає. Але вже можна уявити, як це змінить наше життя і дозволить користуватися повним обсягом переваг передових технологій, знаходячись у себе вдома і сидячи в спеціальних окулярах, в зручному домашньому одязі і з теплою чашкою кави. По суті, реалізація метасвітів – це здійснення науково-фантастичних романів і фільмів, про які ми могли тільки ризикнути подумати в наших найсміливіших мріях.

Микола СИНКОВ