Віра в кохання чи сила багатства

Академічний театр «Київ Модерн-балет» презентує новий проєкт – сучасний балет на 2 дії «Пікова дама»

– Втілити у життя новий проєкт нам вдалося завдячуючи фінансовій підтримці Українського культурного фонду та Департаменту культури столичної держадміністрації, – розповідає Раду Поклітару, головний балетмейстер Академічного театру «Київ Модерн-балет», заслужений діяч мистецтв України.



Всесвітньо відомий зразок літературного і музичного мистецтва «Пікова дама» у постановці Раду Поклітару буде переосмислено через призму естетики сучасного танцювального театру з використанням найновіших сучасних технологій: сучасного освітлення, системи об’ємного звуку та віртуальних об’єктів, які формуватимуть континуум «додаткової реальності» та «гібридної реальності». Особливість сценографії нового проєкту – сценічну реальність буде доповнено віртуальними об’єктами, сформовано континуум «доданої реальності» (на зразок «доповненої реальності» (augmented reality, AR) та «гібридної реальності» (hibrid reality). Реальні об’єкти буде інтегровано не у віртуальне середовище, а вони стануть додатковою площиною/континуумом «доданої реальності» та «гібридної реальності», яку глядач не завжди бачить з глядацької зали (авторка відеоконтенту – Ольга Нікітіна). Також планується переосмислити форми історичного костюма різних епох (доби Рококо та Ампіру) з точки зору сучасних тенденцій індустрії моди та відповідності естетичним ідеалам ХХІ ст. Жорсткі форми історичного костюма (корсети, фіжми, перуки) планується перетворити в органічно зручні форми, які дозволяють максимально вільно виконувати хореографію, підкреслюючи унікальність форм та ліній, закладених хореографом (художник костюмів – Дмитро Курята).



У центрі сюжету вистави «Пікова дама» головні герої зіткнуться з дилемою: віра в кохання чи сила швидкого багатства. Та зобов’язані будуть віднайти відповіді на питання: на що ти готовий піти заради власного збагачення? Чи є цінним для тебе почуття прив’язаності? Як часто ти порушуєш взяті на себе моральні зобов’язання?

Балет «Пікова дама» – виняткова можливість по-новому подивитися у світ ідеалів для тих, хто шукає нові шляхи за межами буденності й при цьому насолодитися драматичним й емоційним театральним продуктом.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ