Звання «Почесний громадянин міста Ромен»

Знакова подія відбулася у моєму рідному місті Ромен, що прикрашає сивочолу Сумщину. Літопис видатних імен, початий краєзнавцем, істориком Іваном Куріловим, продовжується. Коли ми говоримо про розвиток суспільства, наукові, культурно-мистецькі досягнення, окремі трудові колективи, то насамперед іде мова про людей. Наша славетна сивочола Роменщина щедра на яскраві імена, серед яких останній отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський, науковець світового рівня Абрам Йоффе, правознавець Петро Редькін, скульптор, режисер, драматург Іван Кавалерідзе, театральний діяч Олександр Таїров, письменник Микола Бажанов, автор славетного «Запорізького маршу» кобзар Євген Адамцевич, мистецтвознавець, археолог, художник Микола Макаренко та багато інших. Серед цієї унікальної когорти засяяли нові імена.

24 листопада 2021 року в залі засідань Роменської міської ради очільник громади Олег Стогній вручив посвідчення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Ромни»: Сергію Васильовичу Біляєву, начальнику Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Павлу Івановичу Помарану, директору Державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище», Івану Тимофійовичу Давидову, колишньому головному інженеру БМУ «Ромнипромбуд» та Василю Івановичу Андрєєву (посмертно), колишньому директору Роменської взуттєвої фабрики №5 (в особі доньки Валентини Василівни Андрєєвої).

Церемонія вручення відзнак «Почесного громадянина міста Ромни» відбулася на засіданні двадцять третьої сесії Роменської міської ради восьмого скликання, під час якої керманич подякував присутнім за їхню невтомну працю на благо громади та побажав достатку, тепла, пошани від людей.

Чимало привітань оприлюднено в інтернеті, приєднується до них і колектив газети «Справи сімейні», який з особливою гордістю вітає Посла миру активіста «Міжнародної федерації миру» П. І. Помарана. А я особисто згадую з вдячністю кілька культурно-мистецьких проєктів для нашого рідного міста, які відбулися саме за підтримки Павла Івановича. Слід назвати урочисте відкриття Художньої галереї ім І. Кавалерідзе у приміщенні місцевого Будинку культури, пересувні виставки, присвячені пам’яті М. О. Макаренку, прийоми делегацій, які приїздили зі столиці на святкування Дня міста. Як не згадати буквально цьогорічний проєкт, присвячений 30-й річниці Незалежності України та 100-й річниці з Дня народження Л. Полтави. Саме в приміщенні Роменського вищого професійного училища відбулася науково-публіцистична конференція «З когорти виборювачів Незалежності України», яка безпосередньо була підтримана Павлом Івановичем.

Педагогічний та учнівський колективи ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» щиро привітав свого директора з присвоєнням звання «Почесний громадянин міста Ромни». У привітанні говориться про високий професіоналізм, багатий досвід, інтелектуальний потенціал, відданість справі, які є запорукою успіху в усіх сферах багатогранної діяльності П. І. Помарана.

Павло Помаран директор училища

Привітав свого товариша, колишнього заступника голови Роменського міського виконкому І. Т. Давидова сумчанин ветеран Великої Вітчизняної війни Петро Чубаров, який написав, що такі люди гордість не тільки Сумщини, а й усієї України. А Василь Ремінець - громадський діяч, голова Роменської міської організації профспілки працівників освіти та науки подякував Івану Тимофійовичу за корисні настанови для молоді, високу професійність у розвитку рідного міста.

Теплі слова написали в інтернеті на адресу свого начальника полковника цивільного захисту С. В. Біляєва від колективу Міжрегіонального центру швидкого реагування – «Нехай ваша шана і повага людей завжди зігріває ваше щире серце, надихаючи вас на нові здобутки в ім’я України». Сергій Васильович Біляєв зазначив, що завдання його команди забезпечити захист громадян які попали у біду… Кожен день роботи колективу, який він очолює, потребує відваги, рішучості, миттєвого реагування без права на помилку.

Сергій Васильович Біляєв

Посвідчення «Почесного громадянина міста» Василя Івановича Андрєєва (2909-1975), колишнього директора взуттєвої фабрики міста, громадського діяча, фахівця високого рівня в галузі легкої промисловості, було вручене його доньці. За підтримки Сумського земляцтва донька Андрєєва оприлюднила книгу про батька «Відрядження з випробовуванням», в основу якої лягли спогади з його трудового життя в контексті зі складним періодом в житті всього українського народу. Перед нами справжній літопис вольової людини, яка вибудовувала наше майбутнє в непрості часи випробувань голоду, війни, політичних репресій. Мимоволі замислюєшся про важке минуле нашого народу, який мужньо вистояв в часи лихоліття і зумів вибороти свою незалежність.

Андрєєв Василь Іванович

Розквіт суспільства залежить від вкладу кожного з нас. Перед нами чотири яскравих особистості, які внесли свою лепту в історичний літопис Роменщини, Північної Пальміри України, а по суті, це літопис усього нашого багатостраждального народу.

Пишаємося….

Валентина ЄФРЕМОВА, землячка

Фото з інтернету та Василя Ремінця