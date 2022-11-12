Зустріч з українською громадою в Бельгії

У Посольстві України в Королівстві Бельгія відбулася надзвичайно тепла зустріч із представниками українських громад у Бельгії.

У дружньому сімейному колі зібралися представники культури, освіти, духовенства, благодійних фондів, неурядових організацій, які активно діють у Бельгії, щоб обмінятися досвідом та ідеями щодо майбутніх спільних проєктів.

Сьогодні в Бельгії є представники з усіх куточків України.

Українців зустріла й вітала Наталія Аношина, Тимчасовий повірений у справах України в Королівстві Бельгія та у Великому Герцогстві Люксембург. У своїй промові вона підкреслила, що нелегкі часи сьогодні переживає Україна, але ми віримо, що Україна переможе, бо кожен з нас по краплинці вносить свій вклад у перемогу України проти російської агресії.

– Наша зустріч сьогодні у родинному колі, – сказала Наталія Аношина. –Отож кожен з нас може прозвітувати про свій вклад, про доброчинні справи.

У невимушеній обстановці, практично всі гості поділилися своїми планами, думками. Говорили про те, що не просто тут, у Бельгії, перебувають час, а намагаються бути корисними для України.

Неприбуткове товариство – Об’єднання українок Бельгії створене ще 1948 року. Сьогодні його очолює Наталія Осташ. Від імені Об’єднання українок Бельгії вона щиро подякувала всім, хто долучився до збору коштів на дві автівки, які вже дісталися сходу нашої Батьківщини. Та на цьому благочинні справи об’єднання не припиняються. Зараз продовжується збір на дизельні генератори, теплий одяг, термобілизну, теплі спальні мішки.

Софія Цихоляс, проживає в місті Дур/Dour, це недалеко від Монсу, на кордоні з Францією. «При українській церкві у місті Вам ми зорганізували українську школу «Рідна мова», – розповідає пані Софія. – У цій школі щоп’ятниці я навчаю дітей середнього шкільного віку і початківців української мови.

У квітні з Харкова до Бельгії у містечко Брюгге з двома доньками (14 і 3 роки) приїхала на тимчасове перебування Альбіна Богун. У Харкові вона працювала художнім керівником КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» й організатором, керівником, режисером дитячого театру «АЗарт». Завдяки допомозі бельгійських меценатів та волонтерів-українців, що давно проживають у Бельгії Світлана Лебіда, Світлана Мусіна відкрили театр для українських дітей у Брюгге, який назвали : «Тет-А-Тет». Сьогодні в театрі займається 30 дітей віком від 4 до 14 років. «Зараз ми ставимо першу маленьку виставу до Дня Святого Миколая, – розповідає Альбіна Богун. – Дуже хочу відкрити такий театр і в інших містах. Вже є пропозиція й приміщення у Брюсселі».

Під час зустрічі в родинному колі були і представники кримськотатарської спільноти. Серед них – заслужена артистка України Ленара Османова. «На культурному фронті для мене важливо співати про Україну, рідний Крим, – говорить Ленара. – За вісім місяців війни я мала чимало виступів, брала участь у благодійних концертах в Брюсселі, Брюгге, Антверпені, Генті. Кошти від виступів перераховуємо в поміч ЗСУ. Я завжди із задоволенням співаю українські і кримськотатарські пісні, бо ми єдині у нашій боротьбі за свободу та Незалежність України».

Після жахливого повномасштабного російського вторгнення до України, громада суттєво збільшилася. Значна частина діяльності наразі сфокусована на зборі медичної та гуманітарної допомоги, коштів, машин швидкої допомоги, а також спеціального військового обладнання для наших захисників.

Посольство України в Королівстві Бельгія щиро дякує всім, хто надає руку допомоги співвітчизникам в Україні та українцям, які знайшли свій тимчасовий прихисток у Бельгії через війну. Адже всі ці зусилля — не лише для України, а й для всього цивілізованого світу.

Українська громада в Бельгії – це потужна сила, яка відстоює все українське за кордоном, підтримує Україну та допомагає у боротьбі проти російського агресора.

Доброчинних проєктів багато. Українці – сильна й трудолюбива нація: подолає всі перешкоди і прийде до Перемоги.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Фото авторки