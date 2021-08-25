Завжди на передовій

Доля звела мене з Іваном Миколайовичем Рішняком під час пробудження активного громадського руху після проголошення Незалежності України. Ми шукали шляхи, щоб бути корисними своїм землякам зі столиці України, вболівали за свою малу Батьківщину, славетний козацький край.

Голова Сумського земляцтва

Іван Миколайович - хлібороб від Бога, його покликання - щедро наповнити житницю українського народу та знайти шляхи для позитивного красивого життя всього соціуму. Вірність до державного вихована у нього з дитинства, а культура поваги, порядності та вірності, на мій погляд, являються вагомими складовими його характеру. У всіх заходах, які впроваджує в життя наша громадська організація, Іван Миколайович приймає участь, бо в нього закладені не тільки відповідальність, а й безмежна любов до свого рідного краю та України взагалі.

Так сталося, що мені, як мистецтвознавцю, доручили опікувати художників з Сумщини, які проживають у столиці України. Так ми створили «Мистецьку світлицю», в яку увійшло понад 30 художників з усіх районів нашого славетного прикордонного краю. Мальовнича Сумщина розкрилася талантами потужного сучасного покоління художників, як членів Національної спілки художників, так і аматорів. А такий представник з Конотопського краю, як народний художник України, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка, професор НАОМА Микола Андрійович Стороженко (1928-2015), увійшов в золоту скарбницю видатних митців.

За підтримки Івана Миколайовича відбулися: міжнародний проєкт «Історія і сучасність», присвячений славетному отаману Петру Калнишевському, конкурс дитячої творчості «Сумщино, любове моя!», «Я – українець!», конкурсна виставка, присвячена Миколі Макаренку, «Повернення», «Міст дружби», «Шляхами Тараса Шевченка та Івана Кавалерідзе», «Храми України», «Україна-Китай. Шовковий та Чумацькі шляхи зійшлися в Києві», «Сумщина - вишнева гілка України» та ін.

130-річчя-Кавалерідзе

Творчість сумських художників представлена на наукових конференціях і оприлюднена у збірниках «Час віддати належну шану. М. О. Макаренко», «Його монументами говорить держава. І. П. Кавалерідзе», «Викладачі Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури з Сумщини», «Петро Калнишевський – поклик історії», «Твори Галини Бодякової як духовне надбання української культури», «Унікальність творчого дару Миколи Стороженка».

Конкурс ім.М.Макаренка, вітальне слово від І.Рішняка

До культурно-мистецьких заходів Іван Миколайович завжди відносився з особливою відповідальністю, бо почуття виховання соціуму в нього на важливому місці. Він підтримав нашу участь у наукових конференціях Православної академії, де прозвучали такі теми, як «Його монументами говорить держава» (про І. Кавалерідзе), «Петро Калнишевський – поклик історії», «Викладачі Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури з Сумщини» та ін. Іван Миколайович не тільки знає кожну історію, виступає на презентаціях творчих проєктів, з повагою відноситься як до видатних, так і самодіяльних митців, колекціонує художні твори.

Згадала неймовірний проєкт, присвячений простому селянину, але талановитому народному художнику - Івану Кириловичу Цюпці з села Погреби Роменського району. Цілий кортеж телевізійників, делегація з Сум, Києва, Ромен зібралися на квітучому подвір’ї родини Цюпків. Саме там Іван Миколайович вручив йому квиток члена Національної спілки художників України.

А проєкт «Повернення» започаткував унікальну акцію повернення творів художників, які проживають в Києві, на малу Батьківщину. Так відкрилися галереї Ніни Велігоцької, Миколи Нечвоглода, Валентини Єфремової, Олександра Масика та його батька, заслуженого художника України Володимира Масика, у Конотопі, Великій Писарівці, Ромнах. Чимало творів стали окрасою Сумського художнього музею ім. Н. Онацького, Конотоп отримав також колекцію творів Олега Набоки, заслуженого художника Сергія Ярешка, Тростянець – заслуженого художника України Георгія Ягодкіна, Глухів – твори Георгія Сергєєва, Юрія Шемшученка, Шостка – твори Тетяни Мельнічук, Тамари Ціун, Суми – твори Валерія Шкарупи, Ганни Гідори, Путивль картини Галини Бодякової, Юрія Базавлука, Середино-Буда - твори Миколи Лебідя, Лебедин - твори заслуженого діяча мистецтв України Олександра Басанця, Кролевець – твори Сергія Кривенка, Михайла Шевченка, Лідії Почекайлової.

У Ромнах в школі №2 ім. академіка А. Йоффе вдалося відкрити художню галерею «Ромен» з передачею в дар понад 70 картин, завдяки підтримці земляцтва вийшов збірник «Художньо-мистецька спадщина Сумщини», в який увійшло понад 500 біографій художників нашого славетного краю. Дослідницька робота тривала понад п’ять років. Для багатьох ми влаштовували презентації, вітали з ювілеями, вручали квитки членства у НСХУ. Іван Миколайович завжди знаходив час не тільки привітати своїх земляків особисто, а й підтримати матеріально.

Головне, як нагадує Іван Миколайович, ми зуміли в непростих умовах прокласти мости єдності між столицею України та нашим рідним сивочолим краєм, принести частку своєї любові до батьківської хати.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України