Вітаємо з ювілеєм

У нас є гарний привід зібратися разом і згадати численні добрі справи, в яких героїнями будуть діти, жінки та особи похилого віку. Так я окреслила діяльність Громадської організації «Жінки за мир у всьому світі», головою якої є Мати-героїня, міжнародний історик, вірна українка Тетяна Юріївна Коцеба. Колись, ще на початку нашого знайомства, я дізналася, що Тетяна Юріївна з чоловіком були активними учасниками КВНів. Пам’ятаю ту «золоту пору» юності, коли так хотілося створювати потужні театрально-концертні інтелектуальні проєкти. Знаєте, команди КВК складалися з неймовірно талановитих людей, яких Господь наділив талантом глибоких знань, миттєвої реакції, і як кажуть, попадання в «яблучко». Все це згодилося Тетяні Юріївні на відповідальній посаді, коли треба приймати важливі рішення на міжнародному рівні.

Тетяна Коцеба – Голова Громадської організації «Федерація жінок за мир у всьому світі». Українські жінки мають надійного керманича, яка вміє відсіяти істинне зерно від плевел і зібрати добрий врожай. А ще від своєї матері Тетяна Юріївна успадкувала потребу турбуватися про родину, друзів, оточуючий світ. Проєкти, що розкривають діяльність організації, яку вона очолює, змістовні, плідні та корисні для успішного життя. Сотні жінок уже отримали вагомі нагороди «Жінка року», в яких розквітають долі жінок різних професій. Тетяна Юріївна їх знаходить по всій Україні, а мені особливо приємно назвати своїх землячок зі славетного історичного міста Ромни, що над Сулою. Галина Дорофеєва, Тетяна Лісненко, Оксана Пасевіна, Лідія Скрипка, мають ці почесні відзнаки, які прославляють їхню діяльність на педагогічній, літературній, бібліотечній ниві. Такі визнання не тільки коронують жінок, а й стимулюють до подальшої громадської активності на благо українського народу. І так по всіх областях нашої славетної України.

Окрім цього, вагому діяльність проводить Тетяна Юріївна як волонтер, який підтримує нужденних. Особливо в цей гіркий час воєнної агресії, яка руйнує нашу землю, гуманітарна підтримка Федерації жінок дуже важлива. Продуктові набори, ліки для переселенців, книжки для дітей, необхідне для військових, які на передовій. Щоденна громадська робота забирає час, сили, але Тетяна Юріївна завжди каже, що заради людей вона готова працювати щодня.

Шановна Тетяно Юріївно, приймайте вітання! Кажуть, життя прожити, не поле перейти... Тож з вдячністю згадую творчі здобутки, які ви ініцювали на благо України та міжнародної спільноти. На вашій ниві завжди розквітають унікальні долі жінок, яких ви підтримуєте. Аплодую вашій мужності, наполегливості, відкритій та добрій душі. Ви Мати-героїня і є прикладом для інших, вірна дружина і неймовірно активна людина на громадській ниві. Всього світлого та переможного, здоров’я та благодаті по життю...

Колектив видання «Справи сімейні» приєднується до привітань з побажаннями миру Україні та міцного здоров’я ювілярці, родинного щастя.

Валентина ЄФРЕМОВА, Міжнародний посол миру

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