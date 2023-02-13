Відкриття виставки "Дитячі Мрії-2023"

4 лютого 2023 року в Національному музеї літератури України відбулося урочисте відкриття четвертої виставки Всеукраїнського партнерського мистецького фестивалю «Україна – країна Здійснення Мрій» – «Дитячі мрії-2023» вихованців мистецької студії «Краплинки» ЗЗСО №138 Шевченківського району міста Києва (керівник Наталія Веселицька).

Нагадаємо, що основна ідея проєкту «Сад Любові та Радості Україна – країна Здійснення Мрій» – це перетворення України в країну-сад і захист її від різноманітних шкідників.

На виставці представлено 52 картини і 5 просторових композицій. Роботи вихованців мистецької студії «Краплинки» виконані в техніці пластелінографія. В них дитячі мрії, фантазії, радість життя. Все те, що цінне для кожного з нас, особливо зараз, коли Україна відстоює своє право на життя і автентичність.

На виставці представлені: дерева Життя, планети, фантастичні рослини та тварини. Цей світ дивовижний і все ж таки реальний. Це – внутрішній світ наших дітей, які бажають жити в мирі та злагоді.

Студія «Краплинки» заснована восени 2016 року. Проведена велика кількість виставок, як в шкільній артгалереї «Місто майстрів країни Здійснення Мрій», так і в різних куточках Києва, Київській області та на Донбасі (м. Краматорськ). Вихованці студії – лауреати міських, всеукраїнських, міжнародних конкурсів.

У рамках Всеукраїнського партнерського мистецького фестивалю розгорнуто чотири виставки: в місті Вишгороді – в музеї Давньоруського гончарства Вишгородського історико-культурного заповідника (16 грудня – 28 лютого 2023 року); ЗЗСО №138 Шевченківського району міста Києва (19 грудня 2023 року – 23 грудня 2023 року); Київський меморіально-літературний музей Максима Рильського; в Національному літературному музеї (4 лютого – 20 лютого 2023 року). Запланована п'ята. Проводяться майстер-класи.

На виставці «Дитячі мрії-2023» в Національному літературному музеї України (НЛМУ) 4 лютого 2023 року відбувся майстер-клас «Янгол-охоронець». Учасники майстер-класу зліпили його з ліхтариком. У кожного він вийшов свій особистий. Народилося 10 янгеликів: один з українським прапором, другий зі зброєю, відповідно часу, – треба захищати тих, хто просто світить. Учасники лишилися задоволеними своєю творчістю та спілкуванням.

До нових зустрічей на інших майстер-класах Наталії Веселицької, наукового співробітника Київського меморіально-літературного музею Максима Рильського!

Бажаємо нашим глядачам від всіх партнерів фестивалю з задоволенням долучитися до світу дитячих Мрій!

Наталія ВЕСЕЛИЦЬКА