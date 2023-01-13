Від звуків війни — до творчого визнання

Леонід ГАПЄЄВ
13
січня
/ 2023

Щастя у творчості це явище дуже ефемерне і не завжди зрозуміло, від чого воно залежить. Не одразу відчувається, спостерігається. Щастя у творчості це глобальна мета, з якою потрібно весь час знаходитись в резонансі, щоб вона не втрачалася. Але у житті можуть траплятися непередбачувані ситуації. Зовсім несподіваною стала для усіх нас війна.

 

 

Як і багато людей, ми під час війни перебуваємо далеко від рідної домівки. Пригадаємо, як це було...

Що ти відчувала на початку війни, Ірино?

Безліч різних думок та почуттів охоплювали мене тоді від страху до рішучості, від апатії до ентузіазму, від відчаю до надії.

Коли людина тривалий час перебуває у стані стресу, вона інтуїтивно шукає шляхи виходу. А якщо причиною стресу є небезпека для життя, він знаходиться швидше. Нашим виходом із ситуації було рішення тимчасово покинути домівки, як це не було б тяжко і сумно. З такими думками почалося наше нове життя.

 А з чим у тебе ще асоціюється наше нове життя, мамо?

Асоціації різні: це і Харківський вокзал з натовпом занепокоєних людей,  і евакуаційний потяг, який прямував у невідомість, це й табір для біженців, де ми провели перші десять днів. І, звісно, домівки поляків, які надали нам тимчасове житло у місті Пщина. Тут ми поступово розпочали шукати нові опори, а якісь залишилися з нами як константи.

Іро, а що є твоєю константою?

Моєю життєвою константою завжди була творчість. І коли у Польщі відновила та повернула її у своє життя, я відчула себе знов собою.

Адже творчість це процес, який може згасати, а потім щось його запускає?

Це вірно, так, мамо, і було. Коли ми приїхали, у мене зовсім не було ані натхнення, ані навіть поштовху щось робити. Але потім цей момент настав неочікувано, і я навіть його не зафіксувала. Це було тоді, коли подарували художні приладдя, і мені захотілося його випробувати. Пам'ятаю, що тоді я намалювала портрет кішечки і подарувала нашим хазяївам.

А що більше понад усе запам'яталося з твоєї творчої діяльності у Польщі?

Звичайно, це був пленер, на який мене запросили наші знайомі.

Пригадую, Іро, що вони запросили тебе на нього ще у квітні.

Так, і у квітні в мене не було тих іграшок з вовни, які я потім виготовляла протягом усього літа і кротиків, і левів, і сов, і просто сувеніри.

Так, у тебе гарні іграшки. А пам'ятаєш своє перше враження від пленеру? Пам'ятаю. Це був урочистий день, присвячений дню міста Пщина. Такі пленери проходять щорічно, як ми дізналися.

А мені одразу сподобалася на пленері саме його доброзичлива атмосфера. Були спеціальні місця для всіх, хто брав участь у пленері, щоб мати можливість продемонструвати глядачам робочий процес. Там були і художники, і скульптори, а я брала участь у жанрі валяння іграшок, відчувала гордість, що залучаюся до такого престижного заходу. Але головне це єдність з іншими творчими людьми. І мовний бар'єр не заважав нам порозумітися.

Так, це було неповторне відчуття гармонії.

Отже, цей пленер залишив приємні спогади у нашій пам'яті, а також дивовижне піднесене відчуття згуртованості людей різних країн, різних національностей, різних ментальностей.

Заради такої єдності і варто жити, тому що це відчуття також можна назвати щастям. І ми обов’язково привеземо його з собою у рідний Харків.

 

Ірина і Тетяна КОЛИЧЕВІ 

з Польщі,

для Міжнародного фестивалю 

«Щастя у творчості»

 

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Суспільство