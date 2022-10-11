Вибір професії стосується кожного

Сьогодні вибір майбутньої професії стає водночас наукою, мистецтвом, своєрідним творчим дослідженням та практикою. Без сумніву, це все впливає на подальше сучасне життя чи не кожної молодої людини. Саме тому наша молодь середніх та старших класів школи та їхні батьки не просто міркують про вибір майбутньої професії, але й під час різних творчих заходів діляться власним досвідом успішності. Особливо цікаво, коли в таких творчих пресклубах беруть участь студенти молодших курсів університетів, бо їм вже є про що сказати й детально розповісти сучасній молоді.

Чому обрав професію юриста? Саме ця стаття Марини Харченко, учасниці гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 з міста-героя Харкова, із сюжетом її інтерв’ю з молодим студентом-юристом отримала суспільне визнання та посіла почесне ІІІ місце в номінації «Проба пера». Це відбулося на Всеукраїнському міжуніверситетському конкурсі «Арт-журналістика-2022» у Харківському Національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського (дистанційно) вже під час нинішнього воєнного стану. Також педагогу Леоніду Гапєєву видали сертифікат за підготовку учасників конкурсу і позаконкурсні роботи (30 годин).

Тепер можна відкрити один секрет для читачів. Участь у цьому Веукраїнському міжуніверситетському конкурсі для нас стала своєрідним творчим та професійним експериментом, певним випробуванням. Адже серед тем суто музичного мистецтва, про які розповідали у своїх творах різних жанрів інші автори, своєрідне мистецтво пізнання себе та вибору майбутньої професії спонукає читачів до глибоких серйозних роздумів.

Як розповідає Марина Харченко, цього разу запросили до спілкування студента 2-го курсу Сумського державного університету, навчально-наукового інституту права Івана Орешко, майбутнього юриста. Таке спілкування виявилося напрочуд вдале та доволі змістовне. На переконання цієї вмотивованої до отримання якісних знань молодої людини, отримати диплом є важливою справою. Судячи з його коментарів, це не фінал, а лише вдалий початок у кар’єрі та життєвій історії Івана Орешко. Адже він усвідомив свій високий громадянський обов’язок перед суспільством не просто отримати диплом, але й стати справжнім професіоналом, правником, якого поважатимуть і просто довірятимуть люди. Бо, на думку студента, кожному з нас ніколи не заважатиме знати свої права.

І одразу короткий цікавий факт. Першим вагомим кроком «школи життя» для Івана стало його переведення на бюджетне навчання. Для цього він письмово звернувся до міністра освіти, надавши документи про пільговий соціальний статус свого батька. Ось так висока мотивація та соціальна активність уже в студентські роки дають свої перші позитивні результати.

Вибір майбутньої професії тепер стосується чи не кожного? Варто думати про це вже із середніх класів школи. Тоді у старших класах і під час завершення шкільного навчання буде легше рухатися обраним шляхом.

Насамкінець, поцікавився думками творчої молоді про те, як варто діяти при виборі майбутньої професії?

На переконання Марини Харченко, студентки Харківської академії дизайну та мистецтв, учасниці гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 з міста-героя Харкова, яка здобула почесне місце на конкурсі «Арт-журналістика-2022», для читачів можна зробити ось такий висновок. Сьогодні при виборі майбутньої професії та майбутнього університету не варто чогось боятися. Адже нині є безліч порталів, на яких об'єктивно оцінений кожен вищий навчальний заклад. Єдиний нюанс ― варто спиратися на свої побажання і шукати оптимальний варіант.

Леонід ГАПЄЄВ,

член Національної спілки журналістів України,

керівник гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5

з міста-героя Харкова