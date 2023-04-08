Україна починається з кожного з нас

«Війни виграють не генерали,

війни виграють шкільні вчителі та парафіяльні священики»

Отто фон Бісмарк

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну тримати освітній фронт стало не тільки вкрай важливим, а й украй необхідним. Освітній процес та шкільна рутина не тільки зміцнюють нове покоління, а ще й допомагають йому адаптуватися до нових реалій.

Як проактивні громадяни, вчителі тримають освітній фронт, долучаються до волонтерства, захисту країни, приймають дітей-переселенців у школах, веду бесіду з директоркою гімназії-інтернату №13 м. Києва Світланою Возненко, педагогічний стаж якої сягає 40 років, з них 22 – управлінської діяльності.

Пані Світлано, як би кількома словами розповіли про очолювану Вами гімназію-інтернат №13 м. Києва?

Світлана Євгенівна приємно усміхається і каже:

«Гімназія-інтернат №13 м. Києва – це для мене не просто найкращий заклад освіти, це культурно-освітній простір, в якому комфортно всім учасникам освітнього процесу: дітям, їхнім батькам, педагогічним працівникам, гостям (письменникам, артистам, військовим, спортсменам, представникам громадських організацій, науковцям, випускникам). Але найперше – це Школа для життя, в якій вирує культурна та інтелектуальна атмосфера, формуються і розвиваються найкращі цінності: Добро, Краса, Істина, Милосердя, Толерантність, Родина, Нація, Україна», – я би так коротко охарактеризувала гімназію.

– Дякую, за коротку і вичерпну характеристику гімназії, Світлано Євгенівно. Радію за кожного з учасників великої шкільної родини! Скажіть, будь ласка, як тримаєте освітній фронт нині?

Знаєте, освіта завжди на часі, бо для дітей — це шанс на майбутнє, це час їхніх можливостей та розвитку. Тому попри війну, діагнози та кордони, наша гімназія працює (офлайн і онлайн), дитинство триває. Війна по-своєму вплинула на кожного з нас і зблизила нас усіх, а діти ніби ще більше стали спраглими до знань, вони не хочуть втрачати час: випускникам складати НМТ, вступати до вузів; вчителям саморозвиватися, йти в ногу з часом, оволодівати новими технологіями, формами і методами викладання предметів в умовах змішаної форми навчання, волонтерити…

О! В очолюваному Вами закладі, я знаю, волонтерство — свята справа. Розкажіть, будь ласка, як Вам удалося запалити вогником доброчинності всіх учасників освітнього процесу, об’єдати всіх задля спільної ідеї – допомоги тим, хто в надважких умовах, хто конче її потребує?

Світлана Возненко, мимоволі глянувши в робочий щоденник, в якому не вміщалося заплановане на день, тому були ще вклеєні листки і роздруковані листи подяки від військових, від волонтерських організацій, насолодилась ароматом запашної кави, якою й мене пригостила, захоплено розповідала про волонтерську діяльність як відносно нове явище у діяльності закладів загальної середньої освіти.

Благодійність, – вела мову пані Світлана, – це хороша можливість відчути свою приналежність до суспільства та творення змін у своєму оточенні, в закладі, де працюєш, районі, місті, країні, світі. Тим більше, що волонтерство — це унікальна можливість стати кращим, допомагаючи іншим. Це, врешті, можливість отримати унікальний досвід!

– Пані Світлано, а з чого все почалося, цікаво?

– Зараз, може, і не все пригадаю, але спробую, – усміхаючись, каже моя чарівна співрозмовниця (в неї очі світяться радістю від того, мабуть, що вже зроблено, а зроблено, повірте, – дуууууже багато).

Найперше, що я особисто зробила, – разом зі своїми рідними придбала бронежилет для сина моєї подруги, який з першого дня війни виконував свій обов’язок – захищав Київщину від рашистської орди. Пізніше ми з колегами, дітьми та їхніми батьками, об’єднані спільною метою допомагати іншим, придбали ще 7 бронежилетів для вертольотчиків (саме там служить син однієї з учителів гімназії), долучилися до збору коштів для придбання дрона для бійців 110-ї бригади імені Марка Безручка, які з перших днів війни знаходяться в одній із небезпечніших точок лінії фронту на сході України.

Нашою гімназійною родиною зібрано 36 тисяч гривень для мужніх бійців 72-ї бригади, придбано дрон (90 000 грн), куплено турнікети і відправлено бійцям бригади «Чорні Запорожці».

З 03.02.2023 до 10.02.2023 року учнівська рада оголосила лютневу акцію «Валентинка з сюрпризом для воїна» (від серця до серця). «Діти Києва – дітям деокупованих територій» (подарунки до Дня святого Миколая» (300 шт.).

Діти і дорослі взяли участь у трьох проєктах: «Осінні закрутки для наших захисників» (консервація), «Передаємо тепло дитячих сердець до гарячого окопного чаю» (чай, печиво, цукерки) та «Відкриваємо вітамінно-енергетичний фронт для воїнів ЗСУ».

Бачите, не потрібно говорити щось спеціально про патріотизм, доброчинність, підтримку у важкій ситуації, потрібно, вважаю, своїм прикладом це демонструвати, що є найкращим важелем у виховній справі.

Потім, у березні 2022 року, до нас звернулися знайомі знайомих із Маріуполя (чужої біди не буває) з проханням допомогти дитячими речами, одягом для дорослих, постільною білизною, дитячим харчуванням. Педагоги зверталися до волонтерських організацій, Червоного Хреста України, приносили свої речі, залучали батьківську громадськість. Ніхто не стояв осторонь: люди співчували чужому горю і допомагали чим могли. Пізніше був Лиман, Краматорськ, який отримував від нашої гімназії посилки з найнеобхіднішим, Херсон і Херсонщина, Суми і Харків, Ізюм, Маріуполь і Бахмут. Ось один із дописів на нашу адресу, яким, здається, все сказано. Які мотиви для виховання справжніх патріотів потрібно ще?! Приклад і вдячність людей – от і все!

«....Привіт, друзі. Спілка волонтерів щойно повернулася з довгої і виснажливої поїздки на Херсонщину. Нагадаю, ми всі разом зібрали на авто для 28-ї бригади, а також 2 буси гуманітарки. Там і їжа, і хімія, і корми для тварин UAnimals, і засоби гігієни для дітей, і купа овочів і закруток, купа одягу, шкарпеток і таке інше.

Всього дуже і дуже багато, зібрано по дещицях, дякуючи всім вам і нашим друзям (фондам) волонтерам. Ми дуже намагалися під час зборів відмітити всіх причетних. Особлива подяка Гімназія-інтернат №13 м. Києва. День волонтера ми зустріли, роздаючи населенню деокупованних сіл допомогу. Це кращий день волонтера. І встигли привезти до Дня Захисника України військовим багато приємних штук від діток (малюнки, листівки, обереги, книжки), які неймовірно цінують, що мають змогу жити в нашій прекрасній країні».

Пані Світлана далі вела мову про сім’ї з дітьми, евакуйовані зі східної частини України, про дитячий будинок сімейного типу, до речі, найменшому з дітей було всього лише 2 тижні (!)

Я пишаюся педагогічними працівниками гімназії-інтернату №13 м. Києва, які, почувши про людську біду, приносили дитячі ліжечка, візочки, ролики, стільчики для годування немовлят, іграшки, памперси, одяг, дитяче харчування – все це ми спакували у 130 посилок і відправили постраждалим.

Особливо пишаюся нашими випускниками, – сяє усмішкою директорка, – вони замість відзначення випускного вечора придбали потрібну річ – бінокль для військового.

До нашої бесіди долучається голова Ради гімназії Дарина, учениця 11-го класу, що заглянула в кабінет директорки для повідомлення нової ідеї.

«Від початку війни, – каже впевнено дівчина, – гімназія №13 міста Києва є волонтерським хабом, де діти разом з учителями та батьками проводять благодійні ярмарки, роблять окопні свічки, збирають речі для переселенців, виготовляють патріотичні сувеніри, передають важливі речі для воїнів через волонтерські конвої – лише аби всі захисники якнайшвидше повернулися додому з Перемогою». Вона повідомила, що в гімназії проходили патріотичні майстер-класи проведені в 4 локаціях:

«Подаруй воїну світло» (виготовлення окопних свічок та свічок з вощанки)

«Подаруй воїну смаколики» (імбирні пряники, миколайчики, льодяники, млинці...)

«Подаруй воїну сувенір-оберіг» (виготовлення ангелочків, тризубів, вервечок)

«Подаруй воїну тепло» (пошиття балаклав, в'язання шкарпеток, шапок, виготовлення теплих устілок).

А відгук від захисників про ляльку-мотанку без хвилювання читати не можна: «Хочу подякувати Вам, пані Світлано» та вашим учням за допомогу, яка дійсно рятує життя. Серед речей була лялька-мотанка — янгол з блакитними крилами — я її подарував нашому так.мед., дівчині 1,5 м росту. На початку грудня в 30 м від її авто вибухнула С-300 — на нашій сестрі не було навіть подряпини: інакше як чудом пояснити це неможливо. Її біла автівка єдина, що залишилася на місці, інші розкидало, як коробки від сірників»…

Читаємо ще подячний допис: «.....Сьогодні волонтери займалися пакуванням і фасуванням продуктових наборів. А також наборів із засобами індивідуальної гігієни. Окрема подяка нашим постійним благодійникам з Гімназії-інтернату №13 м. Києва (Світлана Возненко), які привезли нам провізію та передачки від дітей для вояк (смаколики, балаклави, утеплення для взуття, речі гігієни, патріотичні малюнки, обереги, сувеніри)». Переможемо разом! Слава Україні!

О! Бачу ще листа у Вашому записнику! Так, відповідає пані Світлана, їх у нас дуже багато. Ми раді, що можемо допомагати захисникам і таким чином наближати перемогу!

«Дорогі друзі, колеги, діти, батьки гімназії №13! Шановна Світлано Євгенівно! Доземний уклін і щира вдячність всім і кожному! Дякую, що долучилися до збору коштів на автомобіль для підрозділу ЗСУ, який з 24 лютого 2022 р. боронив Київ, звільняв Київщину, 6 місяців на сході України в найгарячіших точках – 23-й ОСБ ЗСУ». Це слова подяки від мами захисника, педагогині, її син – теж учитель предмету «Захист України» однієї зі шкіл Солом’янського району.

Так, мої колеги відмовилися від відзначення Нового року і долучилися до адресного збору коштів і це, вважаю, правильне рішення на сьогодні. Чи не так?

Цілком підтримую. А ось ще лист вдячності!

«Ми безмежно радіємо, нашу провізію доставили до адресатів ...ранок почався на околицях Харкова. Ми мали план розвести всю провізію за один день, тому десь о 7.20, заправивши автівки, ми вирушили в напрямку Осколу. Близько 11.00 ми прибули в Ізюм, де мали першу зупинку. Там передали найцінніше з нашого вантажу знайомим військовим: вареники, домашню їжу, смаколики від гімназії – інтернату №13 міста Києва» – з посту волонтерів на Facebook.

– Пані Світлано, це неймовірна робота! Я приємно вражена! Стільки зроблено для підтримки постраждалих і захисників!

– Це дещо з того, що ще можна зробити, – скромно погоджується директорка. – У нас були організовані благодійні концерти «Обіймаю тебе, Україно» (10000 гривень), акції, майстер-класи за участю учнів, батьків, громадськості. А окремі і цільові донати вчителів! Їм же ціни немає! Я дуже вдячна моїм колегам.

Особливо хочу відзначити посилки з Мальти з термобілизною для захисників від дочки однієї з наших учителів. Хіба це не приклад для виховання патріотів?!

А три ящики з пакетами насіння для жителів Херсонської області! Це ж яка знахідка для них: виросте – буде що їсти, а головне – вони відчують турботу і людяність, нашу підтримку і душевне тепло! Це так важливо усвідомлювати, що ти не сам-на-сам зі своєю бідою!..

Бачу, прапор красується тут, на Prezent-подіумі.

– Це наша найцінніша реліквія – державний прапор із передової. На ньому підписи бійців і побажання найскорішої Перемоги над безжальним та жорстоким ворогом.

А ще був Київський військовий шпиталь, в якому ми облаштували кімнату для релаксації. Я з дому вивезла усі книги українських і зарубіжних авторів, що купувала і прочитала, вчителі приносили, батьки. А ще ми туди завезли настільні ігри та смаколики для хлопців, які одужують після поранень.

Розмову ще можна було продовжувати і продовжувати, бо гімназія-інтернат №13 м. Києва – це унікальний заклад освіти з унікальною директоркою-волонтеркою і унікальними дітьми і педагогами, що сіють в дитячі душі розумне, добре, вічне і власним прикладом виховують патріотів України.

Доброта і чуйність, співпереживання і щиросердність, уміння розділити чужий біль, підтримати у тяжку хвилину, розрадити в горі та біді – це крила, на яких тримається людство.

– Щиро дякую за розмову, шановна Світлано Євгенівно!

Велику справу робите для України в такий нелегкий для неї час! Бажаю Вам і педагогічному колективу гімназії-інтернату №13 м. Києва нових творчих досягнень! Тримаймо освітній фронт! Виховуймо патріотів України!

– Дякую. Взаємно! Тільки так! Наближаймо Перемогу!

Ольга ХОДАЦЬКА,

членкиня Національної спілки журналістів України