У Києві відбувся форум толерантності

У столиці відбувся Київський Форум толерантності (міжетнічна та міжконфесійна платформи), який пройшов за ініціативи та підтримки Департаменту культури КМДА.

Організатор – Азербайджанський культурний центр імені Мусліма Магомаєва (Гурбан Аббасов та Наталія Кудряшова).

Захід пройшов у змішаному форматі: жива присутність спікерів та онлайн-виступи.

Розпочався Форум конкурсом доповідей молодих науковців, на якому в онлайн- та офлайн-режимі представили свої роботи студенти вишів столиці та Дніпра. Конкурс проводився за підтримки кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Студенти підготували й презентували власні роботи на тематику міжетнічної толерантності та разом із шанованим журі, модератором провели дискусію, зокрема, про грань, яка розділяє самоповагу до власного етносу та шовінізм.

Продовжився форум зустріччю керівників етнонаціональних організацій та релігійних громад, на якому зібралися 36 представників етносів та 17 делегатів від релігійних об’єднань. Слухали доповіді, дискутували, підвели підсумки, намалювавши дорожню карту подальших дій.

«Бог створив нас різними, але рівними, – сказала, відкриваючи форум, Ольга Власенко, начальник відділу національностей Департаменту культури КМДА.

«Толерантність – це просто терпимість, активність, – ствердно підтвердив Шейх Саід Ісмагілов, муфтій із духовного управління мусульман України «Умма».

Про міжнародний культурний обмін говорила Ірина Самсоненко, голова незалежного продюсерського центру Ірини Самсоненко: «Талановиті, мудрі, мужні виконавці – це наша гордість, яка виходить далеко за межі України. Нам є ким пишатися, ми цінуємо й підтримуємо наші таланти».

Толерантність – це мистецтво знаходити компроміси, стверджували усі учасники зібрання.

Успішно провів захід модератор конференції В’ячеслав Горшков, головний спеціаліст відділу співпраці з релігійними спільнотами ДЕСС.

Ведуча та продюсерка заходу Наталія Кудряшова впевнена, що мир, доброта, гуманність переможуть.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Фото Віктора КОВАЛЕВСЬКОГО