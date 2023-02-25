Свято єднання в Україні

16 лютого відбулося зовсім молоде свято – День єднання. Головна мета – показати єдність українського народу. Ідея Дня єднання виникла на початку лютого 2022 року. Взимку торік Росія стягнула військову техніку до кордонів України. Світові ЗМІ писали, що незабаром може розпочатися війна. Однією з можливих дат називали саме 16 лютого. У відповідь на це Президент В. Зеленський закликав українців не панікувати та назвав день можливого вторгнення Днем єднання України.

— Нас лякають великою війною та ще раз призначають дату військового вторгнення. Це вже не вперше. Але наша держава сьогодні сильна як ніколи… Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, одягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність, заявив В.Зеленський.

На Сумщині, Північній Пальмірі України, славетного прикордоння України відбулися багатолюдні акції. Так в Ромнах міський голова привітав свою громаду під час підняття прапора. Олег Анатолієвич Стогній зазначив, що «Мить, коли піднімається прапор України та звучить Державний гімн, – це свідоцтво національної єдності!».

Працівники в галузі культури Роменської міської територіальної громади привітали роменчан з особливим святом – Днем єднання! Сьогодні ми згуртовані, як ніколи! Будемо й надалі працювати на культурному фронті для перемоги нашої могутньої України, бо ми всі – одна сім’я, єдина ми родина – мільйони різних «Я», а разом – Україна, сказано у зверненні. В Роменському Вищому професійному училищі пройшла акція під гаслом «Україна – єдина!». Учні училища створили єдиний ланцюг на підтримку єдності українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах війни. «З нагоди цієї події працівники закладу освіти приєдналися до мітингу на міській площі, де відбулося урочисте підняття Державного прапора України. Також в навчальних групах училища проведені виховні години на тему: «В єдності – ми сила!», та відеоурок «День єднання», – зазначив директор училища Посол миру Павло Помаран.

Наша єдність має залишитись міцним ланцюгом, який захищає та оберігає всіх нас і Україну не тільки в цей день, а й навіки. Тільки разом ми сильні, бо наша сила – у єдності. Разом і спільними зусиллями – до Перемоги!

«Зустрічаємо свято Єднання з вірою в щасливе і мирне майбутнє нашої держави. Нехай любов до рідного краю згуртує нас в ім'я процвітання демократичної і могутньої України, так проголосили працівники Салогубівської сільської бібліотеки. Яскраве привітання підготували працівники Центральної бібліотеки ім. Антоненко-Давидовича, бібліотеки ім. Йосипа Дудки, міста Ромен. Флеш-моб влаштували учні Роменського ліцею ім. І. Калнишевського. Також провів акцію єдності Роменський ліцей №4 імені Тетяни Маркус, Ямпільський молодіжний центр, Дім культури та дозвілля. До святкування приєдналися молодь Шостки, Конотопу, Довгополівки та чимало інших колективів Сумщини.

Свято покликане посилити консолідацію українців, сприяє об’єднанню всіх нас проти варварського ворога, який руйнує наше мирне життя. Ми – єдиний народ, і наша земля неподільна. Віримо ЗСУ, справедливості та силі нашого народу, який виборює мир та злагоду на своїй Богом даній землі.

Валентина ЄФРЕМОВА, землячка

Фото збірне з інтернет