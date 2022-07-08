«Світ у дитячих долонях» — із дорослим поглядом на життя

Не секрет, що місто-герой Харків є одним із тих регіонів, де люди тривалий час страждають від наслідків війни. І тому роздуми про мир, цікаві й різножанрові твори авторів різного віку на цю тему є прикладом і дійсним підтвердженням того факту, що Харків незламний духом!

Дистанційний благодійний міжнародний багатожанровий безкоштовний онлайн-проєкт «Світ у дитячих долонях» днями відбувся у Харкові за підтримки Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради. Засновником проєкту є Центр дитячої та юнацької творчості №1.

Метою та завданням проєкту є демонстрація значущості миру для дітей, розкриття дитячого уявлення про мирне буття на нашій планеті; підтримка та популяризація родинних та загальнолюдських цінностей.

Без сумніву, однією з таких моральних цінностей є реальна цінність життя в родині.

Ще з перших днів війни Леонід Гапєєв, педагог ЦДЮТ №5 з Харкова, створив блог «Мирні сюжети воєнного часу» (byde-mir-stop-vijna.blogspot.com), де для моральної підтримки дітей та батьків, інших читачів розміщував свої статті та цікаві сюжети інших авторів. Про невигадану історію повернення дитини до родини з інтернатного закладу після виступу 10-річного Дмитра на суді багато з учнів та батьків дізналися ще до війни. Але ж тепер у період воєнного стану кожна родина змушена пройти нові випробування, на власному життєвому досвіді пройти школу економічного виживання.

Окрім основних номінацій (сценічні та виставкові види мистецтва), у міжнародному багатожанровому онлайн-проєкті «Світ у дитячих долонях» також взяли участь автори, які креативно досліджують різні гостросоціальні проблеми сьогодення. Однією з таких актуальних тем реального життя є гуманітарна допомога. У Західних регіонах чи в столиці її більше, але ж до Харківщини на Сході України мало довозять цих життєво необхідних ресурсів. А ті з нас дітей, підлітків та дорослих, хто хоча би пару разів під час воєнного періоду побував у багатолюдних чергах за «гуманітаркою», напевно, можуть поділитися із широким загалом власними роздумами та спостереженнями. Так, проблему порядності у поведінці людей під час «полювання» за гуманітарною допомогою у величезних чергах старшокласник Ростислав Турков влучно назвав «Гуманітарним тестом». У своєму публіцистичному дослідженні автор по-дорослому спонукає замислитися над багатьма питаннями, бо нині це стосується кожного з нас…

Серед інших відзначених учасників міжнародного дистанційного благодійного багатожанрового онлайн-проєкту «Світ у дитячих долонях» нагороджено дипломами лауреатів Леоніда Гапєєва, керівника гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова та вихованця гуртка Ростислава Туркова. Насамкінець, варто подякувати організаторам та засновникам проєкту за цю суспільно важливу ініціативу. Адже кожен охочий та небайдужий мав можливість показати власне бачення ідеї миру не тільки очима дітей, але й цілком реалістичним дорослим поглядом на життя.

Леонід ГАПЄЄВ,

член НСЖУ