Світ творчості Бесарабського краю, або Загальнолюдське щастя для кожного

Неповторна первозданна краса природи й особлива ментальність Бесарабського краю, де дружньо й толерантно живуть представники різних народів сучасної України. Це не вигадки сюжету, а цілком реальне життя. Днями місцеві мешканці відчули справжнє літо, а надворі було 19 градусів тепла. Там, у віддаленому куточку на півдні Одещини, у маленькому містечку з мелодійною назвою Рені, за словами учасниці Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» тележурналістки Антоніни Бондаревої, можна не лінуючись пішки або на власному велосипеді дістатися до Молдови чи Румунії. Ось така вийшла маленька щаслива замальовка сучасності. Це наша багатонаціональна дружня й творча Україна. За інформацією з сучасної Вікіпедії, ще за часів Київської Русі тут була річкова пристань, що мовою того часу звалася рені.

Своїми сюжетами у різних жанрах і стилях, в обраних авторами номінаціях учасники і учасниці фестивалю «Щастя у творчості» передали своїм глядачам і слухачам справжню радість та натхнення, адже вони показують життя у позитиві.

Без сумніву, кожен прагне бути щасливим, чи не так? І безмежний світ творчості, емоцій, ідей, думок, почуттів, та й не тільки, дає для цього свої можливості в рамках першого фестивалю-огляду «Щастя у творчості».

Відверто кажучи, дуже хочеться передати цю естафету щастя у творчості нашим авторам з Одещини, а також усім нашим читачам. А особливо тим, хто залишився тут, в рідній країні, коли тепер через суцільні відключення електрики, наші юні, молоді та досвідчені професійні автори створюють свої суспільно значимі сюжети для широкого загалу. І навіть у той час, коли ми з вами живемо, як уся Україна в темряві, наші думки збагачуватиме своєрідне світло творчості в пітьмі сьогодення!

І ось подивившись і перечитавши сюжети авторів з містечка Рені, життя так склалося цікаво й позитивно, що автору цього допису вдалося створити невеличкий публіцистичний та відеосюжет про щастя у творчості.

Його присвячую нашим митцям з маленького й дуже живописного міста Рені на Одещині. У цьому можна переконатися, передивляючись серію фотографій «Заповідний куточок мого дитинства», наданих у номінації Фотографічних творів молодою авторкою Іриною Тимошевською, керівницею позашкільного гуртка «Мистецтво масмедіа» позашкільної освіти «Перлина» Ренійської міської ради. Ось як розповіла про свої сюжети пані Ірина. «У пошуках прекрасного ми часто дивимося кудись у далечінь, не помічаючи красу, що знаходиться на відстані витягнутої руки. Придунайські озера – перлина Бесарабського краю, затишний острівець живої природи, який приймає кожного, хто відкритий серцем і душею».

Естафету журналістики, започатковану авторами Слобожанщини, активно підтримали й також вдало втілили у життя юні й дорослі автори з Одеської області.

Телевізійний сюжет Антоніни Бондаревої про пенсіонера на дельтаплані, який у такому доволі дорослому віці і сам вправно літає, ще й досвідом ділитися з іншими, дійсно надихає на позитивне сприйняття життя. Тут є безмежна кількість емоцій та пізнавальної інформації, що надихає жити і творити!

Велосипедні прогулянки й емоційні фотосюжети, не без драйву та екстріму, цікава серія фотографій «Магія велосипеда» 20-річного Влада Польського передають глядачеві креатив, бо можна і звичайні молодіжні жарти перетворити на своєрідне мистецтво позитиву з несподіванками.

А фотографія «Мить щастя» 12-річної Ганни Бєлєвої закликає глядачів жити і цінувати кожну мить, бо насправді вона ― неповторна! Адже, на думку Ганни, ловити щасливі миті у кадрі ― неймовірне задоволення. «Відчувайте і ви кожну мить життя!» — звертається юна авторка до глядачів.

І якщо ми хочемо знайти серед нинішньої творчої молоді тих, хто у майбутньому міг би достойно представити сучасний медійний соціум, в новому університетському середовищі, то варто познайомитися із нинішньою 15-річною учасницею фестивалю Ілоною Мунтян. Насправді 10-класниця з м. Рені вже має успіхи й професійні досягнення у журналістиці, музичній творчості, й не тільки, з огляду на її молодий вік. Про це дізнаємося окремо в інтерв’ю з Ілоною трошки згодом. На фестиваль Ілона Мунтян представила свій текстовий твір із дуже сильною емоційною, насправді мотивуючою назвою «Вір в себе навіть тоді, коли сумнівається весь світ».

Далі процитую. «Світ шоу-бізнесу дуже мінливий і непередбачуваний. У ньому багато динаміки, проєкти і групи змінюють один одного наперебій, сходять і гаснуть зірки... Але незмінною залишається тільки та творчість, яка несе в собі талант і любов.

Слухаючи спів Олени Строя (Olena Sloia), співачки родом з міста Рені, а зараз солістки театру в Німеччині, мимоволі спадає на думку те, яке чудо людський голос, який це незвичайний інструмент!»

Насправді, дуже змістовне й по-дорослому професійне та водночас реалістичне інтерв’ю із співачкою створила наша українська старшокласниця. І цілком можливо, що така естафета творчості та невигаданих життєвих історій матиме своє продовження. Якщо співачка з тихого маленького містечка Рені згодом стала зіркою у міжнародному музичному вимірі, то можна повірити і в те, що юна журналістка Ілона Мунтян буде достойно помічена тими українськими чи зарубіжними університетами, де у майбутньому талановита дівчина зможе після закінчення школи здобути журналістську освіту й професію. І тоді естафета творчості продовжиться новим сюжетом невигаданої життєвої історії, яка стане орієнтиром для інших представників талановитої творчої молоді. А ми, зі свого боку, тих, кого помітили, зможемо представити для широкого загалу. Бо країна має знати своїх мирних творчих героїв сьогодення.

Усі названі автори представлених на фестивалі творів отримали дипломи учасників міжнародного фестивалю у спеціальних номінаціях. Адже практичне втілення у життя ідеї щастя в творчості нині особливо важливе, просто життєво необхідне кожному з нас!

Ось ви зараз побачите багато призів для домашнього сімейного читання й творчого дослідження у різних сферах літератури, культури, музики, мистецтва.

Дякуємо видавництвам і редакціям творчих колективів («Музика», «Однокласник», «Гетьман», «Українська культура», «Пам’ятки України», «Мамине сонечко», ГО «Твереза Україна» та іншим), видання яких ви зараз побачите в короткому огляді в ефірі. (Фотографії зроблено з ефіру на каналі в Ютубі).

— Добрий день! Я отримала приз, дуже цікаві журнали та диск з музикою, обов'язково послухаю та прочитаю все! Мені дуже приємно, дякую! — радісно повідомила Ілона Мунтян в окремому листі, де можна на фотографіях побачити несподіване сонячне придунайське літо Одещини.

До речі, можна спробувати провести такий маленький творчий експеримент: почитати цікаві літературні сюжети та водночас послухати чудовий диск «У перевеслі вічної краси» із сучасними творами українських композиторів. Щиро дякуємо за такий творчий подарунок для учасників фестивалю від Національного академічного оркестру народних інструментів України!

Якось хотілося би завершити цей сюжет творчості з Рені власними віршованими роздумами.

Невідомий поки що Дунай.

Там молдовське чи румунське літо.

Український творчості розмай.

Рідне українське жито.

Музика природи серед неба там лунає.

Думки про Бесарабію в історію вже вирушають.

Там є дружня Україна,

багатонаціональна є така родина.

Рені… Маленьке і тихе щастя

Посеред дунайської природи.

Острівець історії й сучасності.

Далека гавань творчості й свободи…

Світ творчості Бесарабського краю передає для широкого загалу таке цілком просте й зрозуміле, рідне й доволі сучасне загальнолюдське щастя для кожного.

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї фестивалю