Світ прекрасний! Він без меж... але ти дивись, куди ідеш!

Інформування шкільної та позашкільної молоді про мінну безпеку в період настання такої довгоочікуваної весни креативно втілюється у життя на Харківщині.

Освітяни знайшли цікавий підхід для сприйняття теми сучасною шкільною молоддю.

В якості необхідного інформаційно-просвітницького матеріалу варто звернути увагу на те, як питання мінної безпеки творчо втілюють у життя в команді музичного колективу «Танок на Майдані Конго». Після проведеного Леонідом Гапєєвим бліцогляду подібних відеоматеріалів обрали саме цей сюжет як кращий з точки зору змісту та креативності, медіаповідомлення, що спонукає замислитися.

Адже варто не лише формально виконувати важливе соціальне замовлення, як це відбувається зазвичай у системі вітчизняної освіти, а ще й уміти створювати цікавий контент.

Ця замітка не є соціальною рекламою, але сюжет групи «Танок на майдані Конго» дійсно вартий уваги. До того ж вдало створений стосовно соціального замовлення для мирної української молоді під час війни із залученням інвестицій європейської спільноти.

Саме тому естафету творчості керівника позашкільного гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова успішно втілюють у життя і педагоги Харківщини.

За задумом Леоніда Гапєєва, старшокласники з 9-го класу Люботинської ЗОШ №3 зробили цікаві фоторепортажі для наших гуртківців для можливості подальшого неформального обговорення.

Отож поширення важливих знань та суспільно корисної інформації відбувається із використанням відомого методу ЗМІ «зворотний зв’язок» із використанням інформаційних технологій та основ медіакомунікації.

Дійсно, варто замислитися! Поки в Україні тривають військові дії, не варто довірливо блукати будь-де ― це стосується місць, де розташовані різні об’єкти природи.

Переглядаючи той відеоролик, зроблений у стилі реп-музики, сучасні школярі зможуть більш творчо та театралізовано емоційно сприйняти всю важливість та серйозність проблеми не лише як зазвичай це робили про безпеку життєдіяльності з підручників…

Отож будьмо пильними й відповідальними за власне здоров’я та життя, а також братів наших менших.

Бо ми ж відповідальні не лише за себе, а ще й за тих, кого приручили, як писав Екзюпері. Згадали? Тому будьмо уважні й обережні на природі.

Світ прекрасний! Він без меж... але ти дивись, куди ідеш!

Підготував Леонід ГАПЄЄВ, член НСЖУ,

фоторепортажі: Світлана Кухтіна, вчитель вищої категорії Люботинської ЗОШ №3,

Наталка Зуєва, Дар’я Глущенко, Дар’я Бузова,

учасниці гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова