«Срібна павутинка»

Саме таку назву має збірник віршів для дітей, який підготувала автор Віталіна Ганзіна. Моя зацікавленість цією книжечкою почалася від художниці Олі Гайдамаки, з якою я нещодавно познайомилася під час проєкту до Дня Києва. Мені було вкрай цікаво, як художниця з монументальним мисленням, патріотичним наповненням розкриває дитячу тему. В результаті я підтвердила свою думку, що коли художник має талант, то йому підвладні різні теми, навіть непроста дитяча. Другий момент, коли кожен з нас робить посильне заради прискорення Перемоги над ворогом, тому кожна нова зустріч під час війни особлива. Ми маємо чудову нагоду отримати чудову книжечку, від якої зігріються засмучені серця дітей, виникнуть усмішка і бажання дізнатися про навколишній світ через представлених героїв.

Так в «Мистецьку світлицю» завітали чудові творчі жінки, українські Касандри… Вірші Віталіни Ганзіної - філолога за освітою, неймовірно співучі, вони легко римовані і наповнені чудовим бадьорим настроєм. Теми, які піднімає автор, повчальні для маленьких українців, а малюнки, які створила чудова художниця Оля Гайдамака, вдало доповнюють кожну подію, шо відбувається на сторінках збірничка. Малюнок легкий, красномовний, підкреслює характерні риси кумедних героїв. З ними легко спілкуватися, товаришувати. Коти розмовляють з мишенятками, дятлик вправний будівельник, соловейко пробуджує сонечко, а маленькі українці у вишиванках плекають рідну мову.

Малеча вчиться товаришувати, любити природу, відкривати для себе новий день, наповнений пригодами. Так, серед чарівних гусениць, які стають метеликами, дивних квітів і соковитих травинок гуляють гуси та коти, кружляють лелеки в блакитному небі. Чудовий Півник-будильник запрошує сніжинок виконати свій веселий танок. Сопілка співає про щасливу родину, красиву землю - Україну, мамину колискову, вишиванку кольорову.

Книжечка навчає малюків любити життя, привчає до добрих справ, дійсно автор знайшла «ключ» від безліч запитань, якими переповнені наші діти. Віршики чудово римовані і легко запам’ятовуються, навчають спостерігати за коливаннями природи. Дії проходять в різні пори року: білосніжною зимою, золотою осінню, влітку під час цвітіння різних квітів. Герої віршів вміють товаришувати, приносити радість, вони чемні й щасливі. З кумедної гусениці виростає чарівний метелик, а гуси тільки шуткують, що пощипають, насправді вони так шукають друзів.

Через прозору павутинку можна багато чого побачити: равлика, їжачка, руду білочку, мурашку, яка пригощає чаєм, медком та узваром. Де ви таке побачите? Хіба що в казочці або прочитаєте в книжечці «Срібна павутинка».

Приємно зазначити, що голова Правління Громадської організації «Федерація жінок за мир у всьому світі» Тетяна Коцеба зустрілася з авторкою книги Віталіною Ганзіною. Тетяна Юріївна - мати-героїня, і знає, яку важливу роль має книжка у вихованні дітей. І тепер волонтери повезли книжечки у подарунок родинам біженців, переселенців та в багатодітні сім’ї.

Є ще вагомий пріоритет цього видання – любов до рідної української мови. Автор радить дізнатися про «соловейкові пісні», що «весною стануть квітучими дні», і головне, - щоб ми вчилися любити свій рідний край.

Впевнена й редакція «Справ сімейних», що сопілка чарівна зі «Срібного павутиння» підніме настрій малюкам, у яких війна намагається відібрати радісне дитинство.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, засновник «Мистецької світлиці»

Фото збірне