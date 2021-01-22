Шахраї ховаються за масками...

Дуже небезпечно бути занадто довірливими. Особливо, коли залишаєтеся самі вдома. Наша постійна авторка Еліна Дробко вирішила попередити читачів про те, що не варто відчиняти двері квартири всім підряд. Та й взагалі не варто спілкуватися зі сторонніми людьми, які ходять і вишукують для себе зайву інформацію. Отож не слід відповідати на всякі запитання ні через зачинені двері, ні по телефону. Такі повідомлення про шахраїв із масками з’явилися під час нещодавніх осінніх місцевих виборів. Але розуміючи те, що життя не стоїть на місці, а кримінальне середовище стрімко розвивається, тихо й не помітно, ми дійшли висновку про необхідність звернути увагу читачів на цю проблему. У вас запитуватимуть, коли дорослі вдома, з ким ви живете та всякі схожі речі? А ще представлятимуться компаніями соціологічних опитувань, і що ви робитимете? Особливо, коли батьки на роботі, а діти найближчими днями перебуватимуть вдома під час дистанційного навчання? Аби убезпечити себе, почитайте інформацію від нашої авторки та зробіть правильні висновки.

Леонід ГАПЄЄВ, керівник гуртків «Школа успіху», «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міськради

Будьмо обережними…

Якщо несподівано вам подзвонять у двері, а дорослих немає вдома, то найкраще взагалі не відповідати. Подумки зіграйте у схованку: нікого зараз немає вдома. Це найпростіше, що можна зробити. А тепер увага! Будь ласка, попередьте своїх рідних, близьких і знайомих про новий вид кримінального злочину. Ходять «волонтери» від різних партій, від дверей до дверей, роздають маски. Вони говорять, що це ініціатива місцевої влади. Просять Вас «приміряти» маску, якщо підійде, то обіцяють подарувати по кілька штук одразу, в залежності від кількості членів родини. Ось тут і починається технологія шахрайства. У вас випитують конфіденційну інформацію про те, скільки людей живуть тут у квартирі чи приватному будинку? А шахрайство відбувається шляхом зловживання довірою. Тепер замисліться. Що відбуватиметься із людиною будь-якого віку, яка приміряє таку небезпечну маску, піднесе її поближче до обличчя і вдихне повітря? А маска та насичена хімікатом з наркотичною, швидкою снодійливою речовиною… Людина просто «відключається» і може звалитися з ніг у прямому сенсі слова. І одразу відкривається доступ до квартири. Відбувається пограбування дуже швидко. А викликати поліцію потім, коли очухаєтеся, навряд чи буде ефективним? Отож не ведіться на усяку «шару». Бо «безоплатне диво» нагадує сир у мишоловці. Не приймайте маски від сторонніх осіб, нікому із сторонніх осіб не відкривайте двері, коли будете самі вдома. Пам’ятаймо: рівень злочинності зараз «зашкалює». Просто будьмо обережними…

Еліна ДРОБКО, учасниця гуртка «Школа успіху» Центру дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міськради, переможець обласного творчого конкурсу «Часопис» (2020 р.) у номінації «Вдалий дебют»