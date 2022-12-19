Щастя у творчості: вміння почути одне одного

У рамках проведення Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» ми зустрілися з деякими його учасниками. Одразу після вручення призів зробили інтерв’ю, без спеціальної попередньої підготовки. Адже саме так у форматі неформального живого спілкування відкриваються по-новому секрети того, про що зазвичай людина не одразу розповідатиме. Свіжі ідеї та думки, емоції, відчуття, й не тільки… Усе це цікаво для широкого загалу, в нашій темі щастя в творчості.

«У мене перший раз у житті було таке легке інтерв’ю, таке враження, ніби зустрівся з другом у парку і просто ми спілкуємося», ― прокоментував мій співрозмовник, учасник гуртка «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості №5 м. Харкова Ростислав Турков, який перебуває в Харкові, учасник фестивалю в номінаціях текстових творів та відеосюжетів. Ростислав, окрім диплому, також отримав спеціальну відзнаку за актуальність теми.

― Чому вирішив взяти участь у цьому фестивалі? ― одразу запитую у Ростислава Туркова.

― Коли тобі викладач пропонує подати раніше підготовлений сюжет публіцистичних роздумів для участі в новому проєкті, то одразу подумав, чом би й ні? А якщо говорити більш серйозно, то особисто вважаю цю тему дуже цікавою.

― Поняття «Щастя у творчості», що це означає?

― Тут немає єдиного науково визначеного варіанту відповіді. Думаю, у кожного з нас це поняття базується на особистих відчуттях, йдеться про здатність пізнавати світ.

― У фестивалі передбачено одразу кілька номінацій для авторів різного віку: малюнки, текстові твори, фотографія, відео, анімація. Які з цих номінацій, на твою думку, особливо актуальні сьогодні?

― Напевно, проза і публіцистика, тобто текстові твори є класикою, яка ніколи не вмирає. А відео- та аудіо сюжети, як, наприклад, ми слухаємо аудіокниги, є найбільш сучасним форматом.

― Наскільки, живучи у Харкові, на фоні постійних «звуків війни» вдається втілювати у життя ідею щастя у творчості?

― Ось Тарас Шевченко якось писав свої твори за часів кріпацтва. І не скиглив, не скаржився на тогочасне життя. Отож, варто не скаржитися на нинішнє життя, а просто робити свою справу.

― То багато чого залежить від нас самих, від власного сприйняття життя, ставлення до навколишнього світу?

― Напевно, так. Адже людина дуже індивідуальна істота, і багато чого залежить від індивідуальних особливостей кожного з нас.

― Можливо, маєш свій власний «рецепт» щастя у творчості?

― Слухай себе, слухай інших. І тоді зможеш краще пізнати світ, тоді тебе також почують інші. Бо кожна людина прагне, аби її інші почули. Усе доволі очевидно: щастя у тому, щоб навчитися слухати інших та щоб тебе почули. І саме творчість дуже допомагає у цьому. Для початку слухаєш інших, потім вони почують тебе, сприйматимуть твою творчість.

― Які твої побажання сучасній молоді?

― Мати критичне мислення, постійно розвиватися й самовдосконалюватися. Нарешті, знайти своє щастя. І насамкінець, згадаймо один відомий вислів mеmento mori або пам’ятай про смерть. Заради того, щоб в моменти свого життя встигнути реалізувати свій творчий задум.

Вуличне інтерв’ю провів

Леонід ГАПЄЄВ

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