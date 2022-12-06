Тема щастя у творчості, особливо під час пандемії, війни, інших глобальних факторів в Україні та світі, як показує реакція читачів, стала несподівано актуальною для багатьох серед нас. Адже люди насправді прагнуть до творчості, але якось соромляться чи просто не звертають на це уваги? І дарма! Бо ми навпаки намагаємося таланти знайти, показати і розповісти про це іншим, підтримати тих, хто залишається незламним духом і тому прагне до свого щастя у творчості.

У рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості», започаткованому в українському Харкові, продовжуємо знайомити читачів із цікавими сюжетами наших авторів. Пропонуємо вашій увазі публіцистичні роздуми Ростислава Туркова, члена гуртка позашкільної освіти «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради, який бере участь у фестивалі, в номінації «Текстові твори».

Особисто ще раз перечитавши й переосмисливши публіцистичні роздуми Ростислава Туркова, сформував таке ключове питання часу: щастя у творчості ― в чому є цінність для кожного?

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї проведення Міжнародного фестивалю

«Щастя у творчості»

Щастя у творчості

Однією з актуальних тем завжди, й сьогодні не виключно, є щастя у творчості. Кожен у наш час має право висловлювати свої думки вільно, але багато століть перед людиною завжди стояло питання просте і банальне, як?!

Люди вигадали багато способів, один з них — це творчість і мистецтво. Кожен користується своїми способами. Такі люди як я, наприклад, 3D-софтом, але головним і загальним завжди залишається бажання щось сказати або показати, саме ця іскра бажання, це основа. Далі йдуть сама думка, емоція, образ. І останнє ― це спосіб, яким ми це робимо, картина, скульптура, вірш, пісня, музика, 3D-модель, фільм, мультиплікація або щось зовсім екзотичне.

Актуально це було як у мирний, так і в наш воєнний час. До речі, якість виконання найчастіше навіть гірше, ніж в іменитих студіях, адже основа — це ідея. І головне, щоб до споживача дійшла саме вона, а не «вилизана» картинка. У людини багато потреб як фізичних, так і духовних. При їх задоволенні наш організм навіть закріплює ефект на фізичному рівні. Це звикли називати гормонами щастя. Однією з таких потреб є спілкування, бажання почути й бути почутим. Творчість також допомагає знайти себе і зрозуміти, яких поглядів ти дотримуєшся.

На жаль, більшість сучасного інформаційного поля забита товаром, створеним виключно для розваги користувача, і не містить у собі жодного морального сенсу. Ті ж люди, які створять мистецтво, найчастіше залишаються непочутими, адже простіше піти й послухати нову пісню іменитої групи або смішний ролик на каналі Ютуб. Коли створюєш щось нове, особливо зараз, ти робиш внесок у дійсно цікавий прошарок інформації, водночас вчишся цю інформацію цінувати.

Попса миттєва, а мистецтво ― вічне!

Також важливо пам'ятати, що дійсно якісні та ідейні речі залишаються поза часом. Але таке явище, як хайп, наздогнати намагаються всі. Але ж він настільки швидкоплинний, що у спробі наздогнати його можна втратити себе, свою справжню думку. У спробі зробити щось неймовірне потрібно бути готовим до втрат, адже в такому процесі ти втратиш себе. У потоці новин кожна подія, як квест, будь-яка незначна історія піддається величезній розкрутці.

Хто ти насправді — нескінченний тест? Варто не забувати, що саме ти відповідатимеш за свої слова, вчинки й навіть думки.

А тому я нагадую, що творчість допомагає не тільки знайти своє щастя, але й дає чудову можливість переосмислити багато речей, своє ставлення до тієї чи іншої події.

Можливо, життя не завжди дає можливість, але давайте бути творчими людьми або на латині A persona partum.

Ростислав ТУРКОВ,

м. Харків

Спеціально для Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»