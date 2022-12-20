Щастя у творчості Наталки Зуєвої ― сюжети про майбутнє світло та надію на краще

Серед учасників першого в Україні Міжнародного некомерційного фестивалю «Щастя у творчості» є діти старшого шкільного віку, які незважаючи на власні складні життєві обставини та перебування в Харкові під звуки війни продовжують вірити та сподіватися на краще. І це вкотре доводить, що ми, українці, духовно сильна нація, а справжні харків’яни є незламними духом людьми. І одна з таких мирних героїнь воєнного часу ― Наталка Зуєва ― учасниця позашкільного гуртка «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості №5 з м. Харкова. Вона, залишаючись із братиком і сестричкою у рідному місті, в фестивалі вдало дебютувала в кількох номінаціях.

А призи, подаровані в рамках фестивалю різними видавництвами та редакціями друкованих ЗМІ, стануть продовженням естафети творчості, можливістю для креативного домашнього сімейного читання, адже пізнання нового створює й нову радість, за словами Наталки, в житті кожного з нас.

Отож пропонуємо до вашої уваги інтерв’ю про щастя у творчості, про сучасне виживання в рідному Харкові, про нові реалії життя, коли Україна багато часу перебуває без світла в пітьмі, й не тільки, з харківською учасницею фестивалю Наталкою Зуєвою, яку нагороджено спеціальною відзнакою за поєднання різних жанрів та стилів у творчості.

― Чому вирішила взяти участь у цьому міжнародному фестивалі? ― одразу запитую у Наталки Зуєвої, старшокласниці 136-ї харківської школи.

― Бо це цікаво та дуже пізнавально.

― Чи сподобалися отримані призи за участь у фестивалі?

― Звичайно, так! Цікаво пізнавати нові сюжети.

― Щастя у творчості ― що це означає для тебе особисто?

― На мою думку, це коли ти радієш, що здобув нову інформацію та потім ділишся нею з іншими.

― Твій текстовий твір (публіцистичні роздуми про те, що війна ― не перешкода емоціям), поданий для участі у фестивалі, розкриває дуже актуальну тему життя в нинішніх воєнних реаліях. Ось навіть зараз під час проведення вуличного інтерв’ю нам довелося зробити перерву в зніманні відеосюжету через сигнали повітряної тривоги.

― Чому саме цю тему обрала для свого сюжету? Яку головну думку хотіла передати читачам про життя у Харкові на тлі постійних звуків війни?

― На жаль, живемо у важкі часи. Саме тому я хотіла передати читачам, що ми можемо радіти навіть дрібницям.

― Сьогодні ті, хто залишилися в Харкові, пізнають зворотний бік життя та творчості в часи війни. Відверто кажучи, це нелегко.

― А наскільки тобі вдається займатися навчанням і творчістю в такій ситуації? Чи якось адаптувалася, звикла вже?

― Зараз я на онлайн-навчанні, тому легко поєднувати його з творчістю. Так, звикла.

― Раніше, за часів Довженка, був відомий вислів «Україна в огні». Тепер маємо нові реалії життя, коли в буквальному розумінні сучасної документалістики Україна в пітьмі? Чи вдалося тобі особисто якось адаптуватися до постійного вимкнення світла? До речі, яка головна ідея твого доволі креативного малюнку на тему життя в пітьмі?

― На малюнку горіла свічка, яка символізує майбутнє світло та надію на найкраще.

― У фестивалі ти взяла участь одразу в кількох номінаціях: Текстові твори, Відео, Малюнок про сучасні реалії життя... А що тобі найбільш до душі з цих різновидів творчості?

― Всі номінації по-своєму цікаві та пізнавальні, але мені більш сподобалися малюнки з особливим сюжетом.

― Нині чимало проблем людських взаємин на рівні родин виникають через дефіцит нормального людського спілкування. Людям зазвичай бракує часу для того, щоб просто сісти поруч і поспілкуватися, для домашнього сімейного читання.

― А що ти думаєш про це? Наскільки спільне сімейне читання допомагає творчому розвитку дитини й дорослої людини?

― На мою думку, це може допомогти дорослим знайти багато нових тем для розмов із дітьми.

― Які є твої улюблені книжки? Чи вдається хоч би раз на тиждень знайти кілька хвилин для спільного домашнього сімейного читання з дорослими членами родини?

― Мені подобаються книжки з розповідями про наш навколишній світ. Ні, я не читаю з дорослими…

― Як знайти своє щастя у творчості? Чи вдалося особисто тобі цього досягти? Які твої побажання сучасній молоді, особливо тим, хто нині залишився в Україні, в Харкові?

― Треба дізнатися багато нового й утішатися. Так, я радію, що мені вдалося здобути щастя у творчості. Не покладайте рук на початку, тоді досягнете свого щастя в житті.

Україна в пітьмі та світло надії

(Короткі цитати від Наталки Зуєвої)

В Україні нині часто відключають світло. І люди зазвичай користуються свічками і ліхтариками.

Що варто нам зробити, аби в тій побутовій пітьмі ми таки психологічно не згасли?

Треба вміти відволікатися від жорстоких реалій, бо в житті є багато щастя. І варто його знайти.

За словами Наталки, на її малюнку горіла свічка, яка символізує майбутнє світло та надію у краще.

Спілкувався

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»

Фото автора