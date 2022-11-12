Щасливу іграшку створила Женя власними руками

Ми продовжуємо досліджувати тему щастя у творчості, пропонуємо вашій увазі нову рубрику «Щасливе дитинство». Саме тут і зараз діти розповідають про свої позитивні емоції та гуманістичне ставлення до людей і життя, показують іншим свої улюблені іграшки. Так, під час занять гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова до нас завітала юна гостя ефіру, нова учасниця гуртка Євгенія Косовцева. Вона поки що навчається в 4-му класі 13-ї Харківської гімназії. Але в її інтерпретації не лише будь-які цифри, але й настрої людей та персонажів знаходять свій позитив.

До того ж у Жені це маленький дебют у літературній творчості. Отож пропонуємо вашій читацькій увазі невигадану історію, що має назву «Грайте в іграшки, що створили самі!»

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова

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Грайте в іграшки, що створили самі!

Майже всі мої однолітки захоплюються комп’ютерними іграми. Такі ігри розвивають логічне мислення, увагу, швидкість реакції, пам'ять. Я теж дуже люблю пограти, пам’ятаючи про те, що довго проводити час за гаджетами не можна. Зараз я не так часто граю в комп’ютерні ігри, тому що йде війна і у нас бувають перебої з електроенергією. Одного вечора мені стало дуже сумно, самотньо і я вирішила зробити Утю Лалафанфан своїми руками з паперу. Для неї можна створювати будь-який одяг.

Я пропоную всім дітям підтримати мене і теж взяти участь у створенні іграшок своїми руками. Звичайно, ви скажете, що їх можна купити в магазині? Але не у всіх батьків зараз є зайві гроші, щоб витрачати їх на іграшки.

Моя іграшка говорить, що діти повинні гратися іграшками живими, а не сидіти в гаджетах.

Я пропоную іншим менше проводити час у комп’ютерних іграх та гратися тими іграшками, що створені власними руками.

Євгенія КОСОВЦЕВА,

гурток «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова