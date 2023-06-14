Разом ми – сила!

26 травня у приміщенні Публічної бібліотеки

ім. Лесі Українки (м. Київ) відбувся захід, приурочений Дню Києва, на який були запрошені учасники, члени журі

Міжнародного мистецького перформансу «Ти у серці моїм, Україно!», голови та представники громадських організацій, почесні гості та працівники бібліотеки.

Організатор заходу – Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень Департаменту культури КМДА і культурно-просвітницька асоціація MistIlPonte (Італія).

Модерувала захід голова оргкомітету

Міжнародного мистецького перформансу «Ти у серці моїм, Україно!» Оксана Парфус та голова журі цього проєкту.

Цей храм книжок зібрав високопрофесійних митців, викладачів, керівників, громадських діячів в одну творчу українську родину, тих, кому небайдужа доля України, тих, хто вкладав і продовжує вкладати всі свої зусилля у розвиток, популяризацію національних цінностей, цим самим примножуючи скарбницю української культури.

Розпочали захід з хвилини мовчання, щоб вшанувати пам'ять про загиблих Героїв...

Було підведено підсумки Різдвяно-мистецького багатожанрового фестивалю-конкурсу «На різдвяні свята всі ся згуртуймо», і кожний учасник та член журі, які прийшли на цю зустріч, мали змогу познайомитися один з одним та поділитися своїми враженнями від фестивалю-конкурсу.

Серед запрошених були:

Громадська організація «Федерація жінок за мир у всьому світі» (м. Київ), її голова – Тетяна Коцеба;

Валентина Єфремова – українська мистецтвознавиця, журналістка, громадська діячка, член Громадської організації «Федерація жінок за мир у всьому світі»;

Людмила Грабовенко – журналістка, громадська діячка, власниця колекції українських хусток та рушників;

Василь Неволов – заслужений діяч мистецтв України, професор, голова Правління Київської міської організації Товариства «Знання» України, голова творчого об'єднання НСПУ, письменник;

Зоя Ружин – заслужений працівник культури України, поееса, голова Громадської організації «Жінки-Мироносиці» та «Мистецький спецназ»;

Оксана Петрикова – заслужена діячка мистецтв України, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу Факультету музичного мистецтва і хореографії Київського університету ім. Бориса Грінченка;

Анатолій Демчук – народний артист України, генерал Всесвітньо-Українського Чорноморського Козацького війська;

Світлана Сігіда – майстриня народного мистецтва, керівниця «Київського розпису»;

Тетяна Хом'як – дружина військового ЗСУ, захисника, який з перших днів війни на передовій.

З членів журі Міжнародного мистецького перформансу «Ти у серці моїм, Україно!» були:

Світлана Садовенко – заслужений діяч мистецтв України, професор, доктор культурології, в. о. завідувача кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури, професор кафедри режисури та акторської майстерності ім. н. а. України Л. Хоролець Інституту сучасного мистецтва НАКККІМ, художній керівник Народного колективу театру «Ладоньки»;

Лариса Недін – заслужена артистка України, акторка, доцент кафедри акторського мистецтва та режисури драми і кафедри сценічної мови КНУТКІТ;

Оксана Парфус – член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, голова Громадської організації «Спілка митців «Одолень», заступник та куратор міжнародних фестивалів мистецтв, культурно-мистецьких проєктів «Мультикультурний мікс», «Київський спадок», «Київський розпис», «Буде тобі, враже»;

Світлана Кас'яненко – заслужений діяч естрадного мистецтва України, дитяча письменниця, поет-пісняр, автор та виконавець різножанрових пісенних творів, громадський діяч, член асоціації українських письменників, голова Громадської організації «Сяйво усмішок», волонтер;

Тетяна Мірошниченко – заслужена артистка естрадного мистецтва України, поетеса, композитор, автор та виконавець власних пісень, громадський діяч, член Творчого об’єднання «Світлина» та Громадської організації «Спілка жінок міста Києва».

З учасників фестивалю-конкурсу були:

Народний художній колектив театру пісні «Ладонька» (Святошинський район, м. Київ, художній керівник Світлана Садовенко);

Олена Слободянюк – артистка, солістка Національного академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки, викладач вокалу студії акторських кадрів при НЗАУНХ ім. Г. Верьовки, учасниця вокального жанру;

Тамара Котеля – завідуюча організаційно-масовим відділом, керівник гуртка «Молодіжний клуб» Будинку дитячої творчості Шевченківського району м. Києва, учасниця літературного жанру;

Наталія Веселицька – керівниця Мистецької студії «Краплинки» спеціалізованої школи №138 (Шевченківський район, м. Київ), старший науковий співробітник Київського меморіально-літературного музею Максима Рильського, членкиня Громадської організації «Федерація жінок за мир у всьому світі», автор і керівник проєкту «Сад любові та радості України – країни здійснення мрій»;

Ірина Джуваго – вчителька мистецтвознавства ліцею №38 імені Валерія Молчанова (Шевченківський район, м. Київ), членкиня Громадської організації «Федерація жінок за мир у всьому світі», куратор проєкту «Сад любові та радості України – країни здійснення мрій»;

Наталія Писарук – майстриня вишивання бісером, учасниця декоративно-ужиткового мистецтва;

Інна Мокрицька – лялькарка, майстриня і учасниця декоративно-ужиткового мистецтва.

Кожен із присутніх поділився думками про творчі досягнення та про те, як російсько-українська війна вплинула на їхню творчість та як змінила пріоритети і змусила сьогодні цінувати найважливіше – життя .

У виконанні Анатолія Демчука, Оксани Петрикової, Народного колективу театру «Ладоньки» (з якими я співала разом), Світлани Кас'яненко,Тетяни Мірошниченко

Лариси Недін, Зої Ружин, Валентини Єфремової, Тамари Котелі, Тетяни Хом'як прозвучали пісні та поезії, написані до і в час війни.

Під час заходу від Департаменту культури КМДА та Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень мені, як голові журі, було вручено Грамоту.

А Анатолій Демчук від Всесвітньо-Українського Чорноморського Козацького війська вручив мені Універсал, Реєстрову грамоту, службове посвідчення та нагородив Почесною грамотою.

Приємною несподіванкою для всіх були подарунки від Громадської організації «Федерація жінок за мир у всьому світі», якими вони щедро обдарували членів журі та учасників фестивалю-конкурсу.

А сумочки для телефонів та прикраси для жінок на волосся – стрічка-коса, яку власноруч гачком сплела пані Людмила Грабовенко, всіх приємно вразила і потішила!

Це було щось надзвичайне! Всі були у захваті!

На завершення свята-заходу у виконанні чарівної Оксани Петрикової прозвучала улюблена пісня – гімн Києва «Як тебе не любити, Києве мій!».

Захід пройшов у затишній залі бібліотеки.

Ще більшої святковості додали вишиті рушники з власної колекції Зої Ружин, якими вона прикрасила залу бібліотеки.

Ця жінка – справжня Берегиня національних цінностей!

Щиросердечно дякуємо їй!

Від душі дякую всім, і кожному окремо, хто долучився до цього свята, щоб відбулося попри все, а воно пройшло дуже гарно і велично!

Безмежно вдячна Оксані Парфус – голові оргкомітету за чудову організацію цього заходу, членам журі за постійну підтримку моїх ідей, учасникам за цікаве знайомство і подарунки, запрошеним гостям за те, що були з нами і духовно єдналися на культурно-мистецькій ниві!

Я як голова журі і від імені організаторів Міжнародного мистецького перформансу «Ти у серці моїм, Україно!» в окремий спосіб хочу подякувати пані Тетяні Коцебі та її Громадській організації за підтримку фестивалю-конкурсу, за високі нагороди для учасників номінації «Найкраще виконання «Щедрика» за щедрі дарунки для всіх присутніх на урочистому заході!

Щиро дякую колективу бібліотеки, директору бібліотеки Ользі Романюк та завідувачці Інні Івановій за допомогу в організації цього заходу, за гостинність!

Ми живемо в непростий для України і всіх нас час, дуже нелегко працювати в цих умовах на культурно-мистецькій та освітянській ниві.

Але ми єднаємося, гуртуємося, підтримуємо один одного в наших проєктах, і ми на одній хвилі, а це значить, що ми всі живемо і творимо з любов’ю до України, для України і заради України.

Бажаю всім успіхів та нових здобутків, Україні процвітання та розвитку!

Разом ми – сила! Тримаймося разом!

Тримаймо культурно-мистецький і освітянський стрій!

Низький уклін і вдячність ЗСУ за ці можливості!

Леся КОРОЛИК