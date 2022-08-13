Про подарунки учасникам онлайн-уроку з мінної безпеки

Нещодавно автором матеріалу докладно розповідалося про проведений 1 червня урок з мінної безпеки для школярів України. Цікавий та пізнавальний захід відбувся за ініціативи МОН та ЮНІСЕФ.

Поки наші діти перебувають на канікулах, варто ще раз нагадати про прості й важливі правила поведінки, коли бачимо підозрілі предмети: не підходь, ніяк не чіпай, «101» одразу викликай.

Знання заради безпеки життя, без сумніву, є головним фактором у цій темі. Водночас чимало серед наших читачів шкільного віку ще в перший день червня взяли участь у вікторині, і багато дітей успішно виконали завдання, набравши більше половини правильних відповідей.

І де ж тепер обіцяні призи? Над таким доволі реалістичним запитанням розмірковують також наші читачі, і діти, і батьки.

Отож відповіді на ці запитання автору вдалося знайти на офіційному сайті ЮНІСЕФ за посиланням від 11 червня https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/mine-lesson-prizes.

Виявляється, розумників та розумниць (у гарному розумінні слова) з України виявилося чимало. Це більше 5 тисяч дітей різного шкільного віку! Отож, якщо діти чи батьки правильно зазначили свої дані, в т. ч. номер телефону, інформацію про найближче відділення «Нової пошти» чи «Укрпошти», тоді є шанси отримати подарунок.

Втім, за інформацією від організаторів, відправка подарунків займе певний час, і вони повинні будуть розіслані всім упродовж літа. Які саме подарунки із оголошених отримає учень, буде визначено випадковим чином. Ваші відповіді ніяк не впливають на те, який подарунок ви отримаєте.

Насамкінець, єдине, що можна порадити дітям та батькам: пошукати свої прізвища та імена у списку за посиланням серед учнів 1—4-х класів: https://bit.ly/3mDbvhu , а серед учнів 5—11-х класів: https://bit.ly/3QdRrju .

Леонід ГАПЄЄВ