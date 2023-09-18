Поліція таки знайшла Бориса, але як вберегтися від фінансових шахраїв?

Корінь шахрайства з чужими фінансовими ресурсами починається з простого зловживання нашою довірою. Але сучасна практика та досить витончені технології шахрайства змушують жахнутися навіть досвідчених, навчених суворим життям реалістів. У цій статті ми поговоримо про популярні сьогодні і досить успішні для знахабнілого криміналітету види шахрайства, пов'язані з використанням банківських технологій, айбоксів, банківських карток та інших інструментів. А ще дізнаємося, як досягти справедливості, якщо ви постраждали від аферистів, водночас спробуємо дізнатися і подумати про те, як вберегтися від цього небезпечного явища сьогодення.

Цілком зрозуміло, що такі кримінальні правопорушення (які визнаються злочинами на підставі вироків українських судів) на практиці є більш соціально небезпечними, ніж просте виманювання грошей у занадто довірливих співвітчизників.

Йдеться про шахрайство. Існує, так би мовити, звичайне шахрайство ― це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (ч. 1 ст. 190 Кримінального Кодексу України). Водночас у цій історії мало місце шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України).

Нещодавно на практиці мав місце випадок, коли кримінальну справу, що спочатку розслідувалася за ч. 1 ст. 190 Кримінального Кодексу України прокурор перекваліфіковував на ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу, оскільки злочин (теж шахрайство) був скоєний із використанням сучасних технологій. У такому разі і покарання для зловмисників-шахраїв передбачено суворіше: від 3 до 8 років позбавлення волі. А попередня історія була така. У людини, яка перебувала у пригніченому психологічному стані після смерті родича, фактично шляхом введення в оману вкрали кілька тисяч гривень із використанням банківської картки, банкомату та айбоксу.

Покупець дуже хотів придбати візок на електронному ресурсі оголошень «ОЛХ». Навіть сильно «підганяв» клієнта, запитував, коли саме та людина зможе прийти до найближчого банкомату, бо звідти одразу потрібно буде швидко передзвонити «покупцю», який має усе детально розповісти і проінструктувати про необхідні подальші дії…

Коли після тієї пригоди постраждала особа дуже швидко, буквально протягом години, викликала поліцію і подала необхідну заяву про вчинення злочину, дану кримінальну справу відкрили доволі швидко. Але пошук зловмисника тривав досить довго. Заяву, до речі, із необхідними копіями документів, було подано і до відповідного відділу поліції, і до управління кіберполіції, яка спеціалізується саме на таких злочинах. Постраждала людина, грунтуючись на біблійних принципах («шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам») майже кожного кварталу та півріччя писала і надсилала звернення, скарги до МВС, Нацполіції, Генпрокуратури, а також народним депутатам, парламентським фракціям і групам, профільним комітетам Верховної Ради України. Потерпіла від шахраїв особа зверталася до таких високих інстанцій держави заради досягнення однієї простої мети — активізувати досудове розслідування, знайти винних та повернути гроші. Минуло більше року, і несподівано матеріали кримінальної справи були передані з обласного міста (де сталася подія злочину) в маленький районний центр. А пізніше стала зрозумілою причина таких змін у розслідуванні. Кримінальний «винахідник», раніше судимий за крадіжки, удосконалив своє ремесло, злочинним шляхом оволодівши чужими грошима, захотів отримати ще більшої «здобичі». Саме у невеличкому райцентрі, куди наш Борис переїхав з іншої частини країни, він їв, пив, гуляв, гроші чужі з банківської картки рішуче знімав… На тому й відстежили його правоохоронці, хоча й не одразу. На превеликий жаль, поцупити або заволодіти чужими грошима шахраї навчилися за лічені хвилини, а от, щоб знайти їх потім, доводиться витрачати час і ресурси правоохоронцям під час розслідування…

Як поводяться зловмисники у таких випадках, коли постраждалі отямляться і зрозуміють, що сталося щось не так? Варто звернути увагу не лише на соціально-юридичні, а ще й на психологічні аспекти поведінки зловмисників. Адже варто нагадати, що шахрайство полягає у зловживанні довірою людини та введенням її в оману. Отож соціально-юридичні складові такого явища, як шахрайство, пов’язані з сучасними методами психології.

Психологія азарту та самовпевненість зловмисника

Як поводився той Борис, коли вже незаконно заволодів кількома тисячами гривень, які отримав на свій банківський рахунок?

Так, в останній телефонній розмові, коли Борису (справжнє ім'я не розголошується через таємницю слідства) було чітко сказано, що з банківської карти у людини після здійснення електронних перекладів (за порадами «інструктора») кудись зникли гроші, і тому доведеться таки про це заявити до поліції, той «винахідник» лише самовпевнено заявив, мовляв, що та поліція зробить, кого вона знайде? При цьому аферист не угамовувався, ніяк не міг заспокоїтися на отриманих кілька тисяч гривень електронних переказів коштів. Отож азартний Борис захотів незаконно отримати ще більшої «здобичі», спробував свою жертву добити остаточно. І тоді Борис Петрович почав наполегливо й дуже впевнено пояснювати потерпілим, що нічого страшного не сталося. Мовляв, просто треба виправити технічну помилку за допомогою банківської карти «Універсальна». Простіше кажучи для пересічних наших громадян, зловмисник хотів наостанок отримати своєрідний «джек пот», тобто дістатися вже до кредитної карти законослухняної людини. Думаю, далі вже пояснювати не варто, до яких життєвих ризиків та негативних соціальних наслідків це могло би призвести. Добре, що постраждалі вчасно й швидко це зрозуміли. На цей шахрайський прийом (нову пропозицію зловмисника) наші люди більше не піддалися і відразу ж безпосередньо приїхали до банку, де оту банківську карту швидко заблокували.

Азартний зловмисник на тому не заспокоювався, ще намагався у телефонних дзвінках «переконати» людей фактично надати йому доступ до кредитної банківської картки. На щастя, постраждалі вже швидко адаптувалися у ситуації і більше не відповідали на ті телефонні дзвінки. До речі, у подібних випадках, правники та правоохоронці радять нашим співвітчизникам робити відеозаписи подібних телефонних дзвінків. Заради того, щоб зміцнити доказову базу для майбутнього кримінального розслідування. Водночас варто розуміти, наскільки це є величезним стресом для людей, тому, в першу чергу, варто акцентувати увагу на грамотній поведінці. Аби не піддаватися на психологічні маніпулювання з боку зловмисників, які, на превеликий жаль, у подібних ситуаціях, спрацьовують проти занадто довірливих громадян із шаленою швидкістю.

Одна із відпрацьованих схем шахраїв, доволі дієвий спосіб вводити людей в оману — це довготривала телефонна розмова без перерви, коли людині просто не дають слова сказати. Постійно «інструктують» та дають вказівки, настирливі запитання… Саме під час тривалої телефонної розмови у таких ситуаціях відбувається введення людини в оману, коли постраждалі втрачають контроль над ситуацією, стають жертвою психологічного впливу. Тут фахівці радять якнайшвидше закінчувати подібні телефонні перемовини. Хоча на практиці не всім це швидко вдається.

Як діяти у подібних нерадісних пригодах нашим громадянам, аби знайти вихід із ситуації? Чи знайшли правоохоронці того зловмисника? Про це та інше незабаром дізнаємося.

Леонід ГАПЄЄВ