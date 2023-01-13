Політаємо до вітру і зірок, або Мирні роздуми про життя

Цими днями у мирні часи раніше ми відзначали новий рік та Різдво Христове. Нині у період воєнного стану законодавство змінилося, святкові й неробочі дні тимчасово скасовані. Але ж Конституція діє, і право на творчість для кожного не змінено, і тому залишається. Водночас усі творчі люди й маленькі митці, юні українські читачі й читачки налаштовані на якесь символічне душевне свято. І цьому сприяє маленьке занурення у літературну творчість. Адже війна — не перешкода емоціям, і тому ми маємо морально й психологічно підтримувати одне одного, і дітей, і дорослих. Водночас хочемо популяризувати достойну українську сучасну літературу для дітей шкільного віку.

В якості такого літературного вітання нашим митцям, дітям і батькам, словом, усім нашим любим читачам, учасники гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова підготували невеличку інтерпретацію на теми дитячої книжки-небилиці «Королева вітру і зірок» Олега Чорногуза.

За нашим задумом, відбувся неформальний діалог читачів Олі та Вані на тему цього цікавого сюжету сучасної української небилиці.

Ваня :

― Привіт, Олю! Ось випадково подарували мені цю книжечку, аж літати подумки навчився!

Оля :

― То може, прочитаймо цю книжку разом?

Ваня :

― У сірій хаті край села Бабця з кішкою жила, а чи легко їм було жити, добро робити й щось творити?

Оля :

― Звичайно, важко, але вони із цим впораються!

Ваня :

― Працювати треба важко, — мовив дід, старий Івашко.

Олю, як ми можемо йому полегшити життя?

Оля :

― Можна допомогти з їжею та домівкою.

Ваня :

― Так, дід той справді працював, зовсім не ледарював. Працював старанно вдома, підкосила його втома. На печі полежав, а тоді таке наснилося йому, дивно стало нині й мені самому…

Поза кадром діалоги створили Леонід ГАПЄЄВ і Наталія ЗУЄВА

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Уривок із книжки-небилиці «Королева вітру і зірок» Олега Чорногуза в ефірі програми «Вечірня колисанка» читає Леонід Гапєєв.

Дякуємо за подаровану книжку пані Раїсі Чорногуз, керівнику Національної заслуженої академічної капели бандуристів України імені Майбороди.

Ми вирішили зробити таку подяку нашим митцям, які дієво підтримали творчу естафету й надали чудові книжки й журнали дітям та батькам у подарунок! Бажаємо усім нам активного й позитивного пізнання світу, цікавого домашнього сімейного читання, натхнення та щастя у творчості.

Леонід ГАПЄЄВ