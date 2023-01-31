Подарунків багато не буває, якщо в родині п'ятеро дітей

У багатодітній родині Зінкіних 6-класниця 136-ї харківської школи Віка Зінкіна, вихованка гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова є третьою за віком дитиною. Попереду ще старші брат і сестра, студенти і молодші два братики, які навчаються у 4-му і 2-му класах. Своєрідна естафета щастя творчості та марафон «Добро починається з тебе» для цієї родини стали несподіваним приємним сюрпризом.

Невдовзі після того, як Віка відносно нещодавно долучилася до позашкільних занять гуртка «Точка зору» і активно проявила себе у новій рубриці «Естафета творчості», родині Зінкіних були передані у подарунок сучасні дитячі журнали для домашнього сімейного читання.

Як розповіла нам сама Віка в ефірі онлайн, її молодші братики одразу розібрали подаровані журнали, які дісталися як активним читачам та вболівальникам Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості».

Завдяки фестивалю та небайдужим митцям і видавцям діти з Харкова у цей нелегкий період сучасної історії України долучаються до процесу читання. Адже, на превеликий жаль, купити книжку чи журнал, особливо для таких багатодітних родин, є нелегким кроком для сімейного бюджету.

Один із подарованих журналів «Малюк Котя» у сюжеті сучасної української казки «Безцінні намистини» (авторка Ольга Лапушена) закликає людей цінувати й берегти книжки, безцінний інтелектуальний та духовний скарб цивілізації! І в тому сюжеті також добро починається з казки, нової історії, яку написала одна небайдужа дівчина, завдяки чому вдалося врятувати людство від інформаційної катастрофи. Література й книжки знову повернулися до людей, маємо за них порадіти, чи не так?

Дякуємо видавцям за чудові подарунки харківським дітям!

Леонід ГАПЄЄВ