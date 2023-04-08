Подарунки від хрещених батьків із Австрії

Книжки, планшет, іграшки, одяг нещодавно отримали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в опікунських сім'ях Житомира. Подарунки привезла очільниця австрійського освітнього благодійного товариства «Серце для України» Катаріна Бауер. У серпні 2021 року вона започаткувала спільний проєкт «Патеншафт» («Хрещені батьки для дитини») разом із Житомирською громадою.

Ім’я Катаріни Бауер я відкрила для себе сім років тому. Катаріна мала чудовий виступ на Х Міжнародній конференції «Роль жінок у ХХІ столітті», яку проводила громадська організація «Федерація жінок за мир у всьому світі». Вразило те, що делегатка з Австрії говорила чудовою українською мовою без перекладача. Вже тоді вона привозила для українських дітей посильні подарунки. Вона постійно переймалася долею України. Та не лише на словах, а й на ділі демонструвала свою любов до України. «Я повертаюся додому, а душа і серце мої тут, посеред вас, – якось сказала Катаріна мені при черговому візиті до України».

Не злякала й не зупинила Катаріну війна в Україні. «Моя посильна допомога потрібна саме зараз, – говорить жінка. – Особливо сьогодні потрібна допомога дітям-сиротам, які страждають, залишившись без батьків. Саме їх я маю підтримати. Але роблю це не від жалю й болю, а від чистого серця за любов і гордість до України. Сьогодні увесь світ спостерігає, як бореться з ворогом така сильна й незламна країна. Як поступово перемагає. Хочеться бути частинкою отих переможних кроків. Я свято вірю, що Перемога на порозі, що Україна розквітне».

Кілька місяців Катаріна разом із хрещеними батьками збирала й пакувала подарунки. Хрещених батьків цікавило все: вік дитини, зріст, уподобання, бажання… Кожній дитині батьки писали листи зі сподіванням на відповідь. «Зворушливо, іноді не без сліз, – розповідає головна хрещена мати Катаріна, ми розпаковували подарунки. Раділи й плакали від щастя і дорослі, і діти. Справді – головне тут увага, потрібність».

Директорка міського Центру соціальних служб Житомира Ольга Юрченко розповідає, що співпраця з Катаріною Бауер розпочалася кілька років тому з проєкту підтримки медичними препаратами, гуманітарною допомогою, наборами для новонароджених.

«Хрещені батьки – це батьки, які не навчають, а люблять, –уточнює Катаріна. – Це постійна опіка над дитиною. Ось, наприклад, Давида, якого мені пощастило обійняти (та й не тільки його), виховує бабуся Тетяна. Хлопчик розповів, що вже отримував багато подарунків: книжки, футбольний м’яч, навчальні прилади. Дітей більше зворушують листи й увага. Вони вже сідають писати відповіді й малюють малюнки хрещеним батькам».

Зі слізьми в очах Катаріна розповіла, що, роздавши подарунки, зайшла на похорон молодого бійця. «Це страшно – бачити сльози Матері, побратимів, маленьку напівсироту дитину… І той крик і біль уже в моєму серці. Я сама була свідком не однієї повітряної тривоги, чула й бачила як збивають ракети в небі… Я вдивлялася в небо України, в очі мужніх і незламних українців. Я на власні очі бачила, як поступово відбудовують Бучу, Гостомель, Ірпінь…»

Катаріна Бауер уже повернулася до своєї домівки в Австрії. Вдома вона зустрічається з хрещеними батьками, розповідає про візит і знову мріє приїхати вже в мирну Україну.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ