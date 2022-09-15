Петиція про скасування всіх комунальних платежів

Сучасні жорсткі реалії життя і необхідність елементарного виживання під постійними обстрілами, особливо в областях і містах, де тривають активні бойові дії, спонукають наших співвітчизників боротися за свої соціально-економічні права. І прикладом тому є петиція, оприлюднена 2 серпня 2022 року на офіційному сайті Президента України https://petition.president.gov.ua/petition/152840 .

Станом на 4 вересня дана петиція набрала вже 13 245 голосів із необхідних 25 тисяч. Нині збір підписів триває.

Автор (ініціатор) документа Владимирова Юлія Володимирівна акцентує увагу Уряду та Глави Держави на наступному. «У ситуації, що склалася, вважаю необхідним заходом скасування на всі комунальні платежі, в областях, де йдуть постійні обстріли та бойові дії, зокрема Харків та Харківська область. Даний захід має бути вжитий до моменту закінчення бойових дій. Зараз більшість людей залишилися без доходу, без роботи, люди намагаються вижити».

На переконання автора, нині харків'яни не мають змоги отримувати статусу ВПО, оскільки не є тимчасово переміщеними особами. Люди не мають змоги оплачувати комунальні платежі.

«Закликаємо уряд правильно оцінити ситуацію та поставитися з особливою важливістю до цього питання. Цей захід допоможе величезній кількості людей, не піти у борги! Не отримати штрафи та пені! Вимагаємо вжити цього заходу в умовах важкої ситуації в Харкові та Харківській області!» — йдеться у документі.

Електронна петиція, порядок її подання та розгляду

В Європі розгляд петицій триває давно. А в Україні цей колективний вид звернень громадян з’явився відносно нещодавно. У 2015 році Закон «Про звернення громадян» було доповнено нормами про електронні звернення та петиції. Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція.

«Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України» затверджено Указом Президента України від 28 серпня 2015 року №523/2015.

Цей Порядок відповідно до статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян» визначає порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України, на підтримку якої зібрано не менш як 25 000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня її оприлюднення. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Забезпечення розгляду електронної петиції покладається на Адміністрацію Президента України (нині це Офіс Президента України).

Стаття 23-1 Закону України «Про звернення громадян» визначає порядок подання та розгляду електронної петиції.

До кого можуть звернутися громадяни з петицією?

Громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

Що має бути чітко зазначено в електронній петиції?

В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти. На веб-сайті відповідного органу або громадського об’єднання, що здійснює збір підписів, обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

Що заборонено писати в петиції? Хто несе відповідальність за зміст цього документу?

Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

Як створити й оформити електронну петицію?

Для створення електронної петиції до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована, або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної петиції.

Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

Чи можлива ситуація, коли петицію не буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідного органу місцевого самоврядування?

У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідного органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об’єднання є датою початку збору підписів на її підтримку.

Які повноваження та функції покладено на відповідні державні органи під час збору підписів на підтримку електронної петиції, тобто що саме вони повинні забезпечити?

Відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадські об’єднання під час збору підписів на підтримку електронної петиції зобов’язані забезпечити:

безоплатність доступу та користування інформаційно-комунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів; електронну реєстрацію громадян для підписання петиції; недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина; фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

Що відбуватиметься у разі, коли петиція не набирає необхідної кількості голосів?

Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до цього Закону.

Електронна петиція, адресована відповідно Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, розглядається у порядку, встановленому цією статтею, за умови збору на її підтримку не менш як 25 000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

Яка необхідна мінімальна кількість голосів передбачена на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування?

Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються статутом територіальної громади.

Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням органу, якому адресована петиція, із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.

Що відбуватиметься після того, як на підтримку петиції набирається необхідна кількість голосів?

Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідного органу місцевого самоврядування не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання ― не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на парламентських слуханнях у Верховній Раді України або громадських слуханнях відповідної територіальної громади, автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення відповідних слухань.

Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування, визначається відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, місцевою радою.

Яким чином громадськість зможе дізнатися про підтримку або непідтримку електронної петиції?

Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті Президентом України ― щодо електронної петиції, адресованої Президенту України, Головою Верховної Ради України ― щодо електронної петиції, адресованої Верховній Раді України, Прем’єр-міністром України ― щодо електронної петиції, адресованої Кабінету Міністрів України, головою відповідної місцевої ради ― щодо електронної петиції, адресованої органу місцевого самоврядування.

У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу, якому вона була адресована, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

Чи можуть за результатами розгляду петиції прийматися відповідні рішення?

У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися органом, якому вона адресована, шляхом прийняття з питань, віднесених до його компетенції, відповідного рішення. Президентом України, Кабінетом Міністрів України, народними депутатами України за результатами розгляду електронної петиції можуть розроблятися та вноситися в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроєкти, спрямовані на вирішення порушених у петиції питань.

Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.

Про актуальність теми

Оскільки у м. Харкові ще в перші тижні війни у різних джерелах часто лунала інформація, що мер звільнив городян від сплати комуналки, нині ця проблема набирає нових особливостей. Від самого початку було публічно людям обіцяно звільнення від сплати за комуналку. Згодом стало очевидно, що не всі комунальні платежі є предметом відання міської ради. Скажімо, електроенергія, газ надаються іншими суб’єктами господарювання, на яких мерія не має впливу. Вже на початку літа, у червні, ситуація змінилася. Від мера і міської ради пролунали заклики по можливості сплачувати за житлово-комунальні послуги.

Нині, коли ціни піднялися в рази, зарплати не змінилися, і багато людей втратили житло та роботу, ця проблема набула нових обертів.

Цілком логічно, що автор петиції вже не довіряє обіцянкам влади, намагається добитися врегулювання проблеми на рівні змін законодавства. Отож після того, як петиція набере необхідну кількість голосів (підписів), цілком є шанси, що Президент і Уряд вирішуватимуть проблему у правовому полі. Нині це справа часу.

Леонід ГАПЄЄВ