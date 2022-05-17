Оплата «комуналки» під час воєнного стану: є можливість зекономити

У попередньому матеріалі ми докладно дізналися про правові норми та реалії, як зекономити в оплаті житлово-комунальних послуг. Тепер зосередимо увагу на тому, як можна цілком законно зекономити, використовуючи такі можливості на конкретних прикладах. Отож подбаємо разом про економію сімейного бюджету.

Відповідно до ст. 7, ч. 1 п. 6 Закону «Про житлово-комунальні послуги», а також відповідно до ст. 4, ст. 21 Закону «Про захист прав споживачів», споживач має право на: неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження .

Як можна діяти, коли люди надовго виїхали за межі України, щоб не накопичити борги, а заздалегідь підготуватися до вирішення проблеми з комунальниками, за місцем реєстрації в Україні?

Якщо людина тимчасово не проживає більше 30 днів підряд за місцем постійної реєстрації, то до звернення (заяви) про здійснення перерахунку варто надати підтверджуючі документи. Йдеться про відповідні довідки. Якщо громадянин перебуває тривалий час за кордоном, то цілком підійде для підтвердження цього факту довідка про перетинання державного кордону від Державної прикордонної служби України. Відповідно до Закону «Про звернення громадян» та діючого алгоритму електронних письмових звернень до будь-якого держоргану заявник може направити електронне звернення на його офіційну електронну адресу. Але на практиці будьте готові до того, що ДПСУ після отримання вашого електронного звернення попросить вас надіслати цей документ у паперовому форматі на їхню поштову адресу. Така бюрократична практика доволі довго тривала аж до початку воєнних дій. Тому будьте готові, за необхідності, направляти такі звернення письмово, що потребуватиме додаткових часових і поштових витрат. Це варто зробити, якщо зорієнтуєтеся в «арифметиці» економії житлово-комунальних послуг у вашій конкретній ситуації, якщо «ціна питання» виправдовує ваші сподівання та подальші реальні витрати.

Додатково можна надати довідку з місця роботи та її переклад на українську мову.

У випадку із громадянами, які тимчасово в Україні не перебувають за адресою постійної реєстрації тривалий час (більше 30 днів), але не виїздять за межі нашої країни, є більш прості алгоритми дій. Варто надати комунальникам довідку з місця навчання, роботи, державної служби, лікування, договір оренди житла тощо. А ще підійде довідка про статус внутрішньо переміщеної особи, із зазначенням адреси нового місця перебування. Порівняно із тими співвітчизниками, які перебувають поза межами України, тут не доведеться робити ніяких перекладів. Це також спростить алгоритми дій в умовах воєнного стану.

Як оформити звернення для здійснення перерахунку?

Як правильно і обґрунтовано скласти текст заяви (звернення) для здійснення перерахунку в разі тривалої відсутності людини за місцем реєстрації? Над цими ключовими питаннями замислюється кожен з нас в подібних ситуаціях. Але можу відкрити читачам маленький секрет. Порівняно із процесуальними документами (для судів тощо), такі звернення до надавачів житлово-комунальних послуг скласти дещо простіше. Водночас треба уважно прочитати зміст статті 5-ї Закону «Про звернення громадян». Наведу основні аспекти, що стосуються нашої ситуації.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Отож насамкінець пропонується підготовлений автором зразок (орієнтир) такого звернення.

***

КП «Комплекс із вивезення побутових відходів»

Петренко Павло Павлович

Особовий рахунок № _____________________

вул. ____________ буд. ____ кв. ___

м. Тернопіль - **, *****

тел.

Електронна адреса:

_______________

Звернення

про здійснення перерахунку,

з урахуванням гарантованих

Законом прав споживачів

Відповідно до ст. 7, ч. 1 п. 6 Закону «Про житлово-комунальні послуги», а також відповідно до ст. 4, ст. 21 Закону «Про захист прав споживачів» споживач має право на: неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження .

На підставі ст. 19 Основного Закону — Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством . Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Конституція України має найвищу юридичну силу. Відповідно до ст. 8 Основного Закону в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Норми Конституції України є нормами прямої дії.

По суті звернення

Переконливо прошу Вас здійснити перерахунок за послуги за період з 27.02.2022 року по теперішній час включно через фактичну відсутність споживача (ПІБ Петренко Павло Павлович) в місті за місцем постійної реєстрації, що документально підтверджується. На даний час споживач через військові дії тимчасово перебуває як внутрішньо переміщена особа у м. Львові, за адресою ____________________, що підтверджується довідкою _________________________________________________________

Прошу надати письмову відповідь щодо здійсненого перерахунку із зазначенням періоду зробленого перерахунку на поштову адресу та електронну адресу.

Додатки (копії документів) : усього на ___ арк.

1. Довідка про тимчасове перебування внутрішньо переміщеної особи (назва, номер і дата док.)

З повагою 28.04.2022 року

підпис

Петренко Павло Павлович

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Автору статті у цій ситуації вдалося досягти позитивного результату: надавач послуг з вивозу сміття письмово повідомив про здійснення перерахунку і наявність переплати на дату отримання відповіді. До речі, текст відповіді на офіційному бланку надійшов на електронну адресу заявника (сканована версія).

Оплата «комуналки» під час воєнного стану, а не лише в мирний час, дійсно дає можливості у певних випадках дещо зекономити. Без сумніву, це теж є суттєва складова економії сімейного бюджету. Отож, знаючи вже зараз, як це практично зробити, варто не втрачати таку можливість.

Леонід ГАПЄЄВ