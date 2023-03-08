«Музичний трамвай» чекає на тебе

У рубриці фестивалю «Естафета творчості триває» під час позашкільних занять відбулися цікаві музично-літературні екскурсії онлайн з «Музичним трамваєм». Відкриємо один секрет: назву ми дещо модернізували на основі відомої композиції «Старенький трамвай» у виконанні «Піккардійської терції». Також у рубриці ігрового пресклубу серед дітей шкільного віку обмінялися враженнями і навіть створили малюнки-інтерпретації сюжету.

Тепер харків’янин Ростислав Турков, учасник фестивалю «Щастя у творчості» та гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова, разом із молодшим братом Ярославом матиме можливість проводити креативні екскурсії й більш тривалі в часі, порівняно з ефіром занять, уже в домашньому форматі й сімейному колі. У відеосюжеті за участі Леоніда Гапєєва, Ростислава Туркова ми дізнаємося про подарований диск «Піккардійська терція» (етюди) із листівкою й автографами музикантів, що стане поштовхом до натхнення у творчості не лише для учасників гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова. Діти з радістю й зацікавленням до нової сучасної української музики отримали ці подарунки від відомої не лише в Україні та Львові сучасної вокальної формації, де чудовий спів у чоловічому виконанні a caрpella спонукає з добрим гумором креативно замислитися про нинішнє життя.

Дякуємо музичному колективу «Піккардійська терція» за такий чудовий подарунок, який підбадьорює у нелегкі часи, адже «Музичний трамвай» є завжди доступний кожному, й нині чекає на тебе.

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»