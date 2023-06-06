Мурал "Очі" в місті-герої Гостомелі

Очі… Сьогодні, 29.05.2023 р., протягом дня вкотре лунає тривога… Серце калатає в кожного, люди хвилюються, бо ко,жен пережив після окупації багато, а хтось, на жаль, пішов у засвіти, захищаючи рідне містечко і нас, мешканців Гостомеля. Але життя продовжується! Ми підтримуємо одне одного словом, поглядом, доброчинністю, донатимо, волонтеримо, робимо, що можемо – живемо, заручившись словами великої української письменниці Ліни Костенко про наше призначення на землі:

А ми живі, нам треба поспішати.

Зробити щось, лишити по собі…

Саме так працювали креативні художники в Гостомелі: Ірина Романченко (БФ «Мрія» MRIYA Hostomel Fund) – авторка ідеї створення муралу «Очі», та митець із Харкова Сергій Редьога, який утілив Мрію в реальність. Цей витвір мистецтва прикрашає місцевий будинок культури, який дивом уцілів під час окупації російської навали, а нині став інноваційним культурно-оздоровчим центром для мешканців міста і його гостей.

«Очі», – каже художниця І. Романченко, – це подяка та шана матерям, які виховали сміливих та сильних духом дітей, які щодня боронять Україну від лютого ворога і тим, хто, на жаль, не дочекався своїх із війни.

У глибокому і водночас відкритому погляді Жінки на муралі – велика сила і філософія життя. Ці очі багато про що говорять! У них і біль утрат, і туга, і пережите, і жаль, і краса, і доброта, і щедрість, і віра, і надія, й любов!.. Кожен бачить своє – саме те, що заховане десь глибоко в душі чи лежить на поверхні, але випромінюється саме через оцей погляд… Через Очі, які чекають Перемогу!

На заході виступили представники військової адміністрації, звучали пісні у виконанні педагогів школи мистецтв, плакала за полеглими на війні скрипка і щемко стискалися серця гостей і присутніх, бо душевні рани ще не загоєні, ще кровоточать…

Вірш начальниці відділу освіти м. Гостомеля Наталії Рохманюк «Вдивляються у сиву далечінь» не залишив байдужим нікого.

Вдивляються у сиву далечінь

Блакитні очі нені України

І молитовно просять за Ірпінь,

Благають за Гостомель, як за сина.

Крізь небеса той погляд голосний

Кричить і болем засіває ниву.

Мій Боже, дожили ж ми до весни,

Тож сотвори у літі цьому диво!

Крізь очі матерів летить печаль

У райський сад синочків відлетілих.

Кохані, душу вбравши в пектораль,

Сльозами в серце наливають сили.

Сини мої! Херсон, Дніпро, Донецьк,

Чернігів, Харків, Бахмут, Маріуполь!

В очах сумних відлуння всіх сердець –

Живих і мертвих – розривають груди!..

Застигло небо раною утрат,

Спинилась мить в очах блакитно-юних...

Благаю, діти, доживіть до свят

Вознесення у Правді України!

Мурал створено на базі Відділу культури, молоді та спорту Гостомельської селищної ради за адресою: Гостомель, вул. Свято-Покровська, 81б, який розташований біля центральної дороги, яка радо зустрічає мешканців міста та його гостей, захисників і захисниць України, зустріне й прийдешню Перемогу!

Низький уклін всім жінкам України 💙💛.

Дякуємо ЗСУ за можливість жити і творити нині для людей!

Модераторкою і натхненницею презентації муралу «Очі» була Катерина Павленко – начальниця Відділу культури, молоді і спорту Гостомельської ОТГ.

Ольга ХОДАЦЬКА, членкиня Національної спілки журналістів України