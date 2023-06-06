Мурал "Очі" в місті-герої Гостомелі

Очі… Сьогодні, 29.05.2023 р., протягом дня вкотре лунає тривога… Серце калатає в кожного, люди хвилюються, бо ко,жен пережив після окупації багато, а хтось, на жаль, пішов у засвіти, захищаючи рідне містечко і нас, мешканців Гостомеля. Але життя продовжується! Ми підтримуємо одне одного словом, поглядом, доброчинністю, донатимо, волонтеримо, робимо, що можемо – живемо, заручившись словами великої української письменниці Ліни Костенко про наше призначення на землі:
А ми живі, нам треба поспішати.
Зробити щось, лишити по собі…
Саме так працювали креативні художники в Гостомелі: Ірина Романченко (БФ «Мрія» MRIYA Hostomel Fund) – авторка ідеї створення муралу «Очі», та митець із Харкова Сергій Редьога, який утілив Мрію в реальність. Цей витвір мистецтва прикрашає місцевий будинок культури, який дивом уцілів під час окупації російської навали, а нині став інноваційним культурно-оздоровчим центром для мешканців міста і його гостей.
«Очі», – каже художниця І. Романченко, – це подяка та шана матерям, які виховали сміливих та сильних духом дітей, які щодня боронять Україну від лютого ворога і тим, хто, на жаль, не дочекався своїх із війни.
У глибокому і водночас відкритому погляді Жінки на муралі – велика сила і філософія життя. Ці очі багато про що говорять! У них і біль утрат, і туга, і пережите, і жаль, і краса, і доброта, і щедрість, і віра, і надія, й любов!.. Кожен бачить своє – саме те, що заховане десь глибоко в душі чи лежить на поверхні, але випромінюється саме через оцей погляд… Через Очі, які чекають Перемогу!
На заході виступили представники військової адміністрації, звучали пісні у виконанні педагогів школи мистецтв, плакала за полеглими на війні скрипка і щемко стискалися серця гостей і присутніх, бо душевні рани ще не загоєні, ще кровоточать…
Вірш начальниці відділу освіти м. Гостомеля Наталії Рохманюк «Вдивляються у сиву далечінь» не залишив байдужим нікого.
Вдивляються у сиву далечінь
Блакитні очі нені України
І молитовно просять за Ірпінь,
Благають за Гостомель, як за сина.
Крізь небеса той погляд голосний
Кричить і болем засіває ниву.
Мій Боже, дожили ж ми до весни,
Тож сотвори у літі цьому диво!
Крізь очі матерів летить печаль
У райський сад синочків відлетілих.
Кохані, душу вбравши в пектораль,
Сльозами в серце наливають сили.
Сини мої! Херсон, Дніпро, Донецьк,
Чернігів, Харків, Бахмут, Маріуполь!
В очах сумних відлуння всіх сердець –
Живих і мертвих – розривають груди!..
Застигло небо раною утрат,
Спинилась мить в очах блакитно-юних...
Благаю, діти, доживіть до свят
Вознесення у Правді України!
Мурал створено на базі Відділу культури, молоді та спорту Гостомельської селищної ради за адресою: Гостомель, вул. Свято-Покровська, 81б, який розташований біля центральної дороги, яка радо зустрічає мешканців міста та його гостей, захисників і захисниць України, зустріне й прийдешню Перемогу!
Низький уклін всім жінкам України 💙💛.
Дякуємо ЗСУ за можливість жити і творити нині для людей!
Модераторкою і натхненницею презентації муралу «Очі» була Катерина Павленко – начальниця Відділу культури, молоді і спорту Гостомельської ОТГ.
Ольга ХОДАЦЬКА, членкиня Національної спілки журналістів України
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