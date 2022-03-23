Молитва за Київ

Кожне місто в Україні має своїх Янголів-Охоронців, емблему, раритетні пам’ятки, неповторні краєвиди, особливі архітектурні споруди, монументальні витвори мистецтва. Але дійсну візитівку створюють люди. На березі Дніпра милує око скульптурна композиція засновників Києва братів Кия, Хорива, Щека та їхньої сестри Либеді (автори архітектор М. Фещенко, скульптор В. Бородай, присвячена 1500-й річниці з дня заснування Києва). А на гірських кручах благословляє місто київський князь Володимир Великий. Пам’ятник відкрили у 1853 році, автори архітектор Олександр Тон, скульптори Василь Демут-Малиновський та Петро Клод.

На площі Незалежності охороняє нас Архангел Михаїл. Трохи вище Золоті ворота - головна брама стародавнього Києва. Пам’ятка оборонної архітектури Київської Русі згадується у літописі 1037 року. І вже рукою подати до старовинного храму Софії Київської (1011-1918), побудованого Ярославом Мудрим. Об’єкт світової спадщини ЮНЕСКО.

Сьогодні розмова піде про унікальне зображення Богоматері, яке розташоване у центральному куполі найдавнішого храму України Софії Київської.

В Україні йде війна, і я ніяк не наважилася зібрати творчо думки. Жахіття вторгнення Росії на нашу благословенну землю не вкладається в розум і створює мерзопакосний стан тривоги, болю, обурення. Український народ миролюбний спокон віку, сповнений віри, шляхетності, сповідує гуманні цінності від прадіда. Нас вчили трудитися, молитися, дбати про свою землю.

Нас єднає віра і християнські чесноти, тому нехай молитва до Спасителя поєднає нас.

Чому саме ця молитва зараз важлива, розкриє пояснення із історії.

Богоматір заступниця Оранта - унікальна мозаїка XI ст., висота якої 5,4 м, розташована у Софійському соборі. Храм збудовано за часів Ярослава Мудрого. Ось що я прочитала в інтернеті, ділюся.

Оранта - заступниця України. Частину храму Софії Київської, де зображено Богородицю, називають Непорушною стіною! Вистоїть вона - вистоїть і Київ, і Україна.

Вбережи нас, Матір Божа!

Непохитна Стіно нездоланного Міста, до Тебе, Пресвята Богородице, Престоле Божої Премудрості, прибігаємо у хвилини тяжких випробувань.

Огорни своїм материнським покровом береги Дніпра, милістю своєю заквітчай міські вулиці та людські долі.

Залишайся нам вірним захистом у час нападу чужинців, зміцни мури нашої відваги, розпали в нас дух братерства, будь зціленням для наших ран, сяйвом надії в сутінках наших тривог. Заступайся ласкаво за нас перед престолом Творця: «Бог нам прибіжище і сила» (Пс. 46, 2).

Нехай усі ворожі наміри ламаються об рішучість нашої віри, а їхні темні задуми нехай згорять у полум’ї нашої любові до української землі та рідного народу. І допоки в серцях його мешканців правда залишається правдою, а добро добром – «Бог посеред міста, воно не похитнеться. Бог йому допоможе перед світанком» (Пс. 46, 6).

Віримо у перемогу, віримо у Збройні сили нашої Української армії, підтримку світу та торжество справедливості.

18-й день війни. Валентина ЄФРЕМОВА

(Молитва взята з інтернету, як і фото)