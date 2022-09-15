Медогляди під час війни не відмінили, або чому не варто відмовлятися від огляду у психіатра… (частина 3)

Проблемні ситуації під час проходження щорічних медоглядів стосуються не лише масових випадків, коли роботодавці відмовляються виділяти кошти на оплату медоглядів працівників. Здавалося би, чому працівниця дошкільного навчального закладу вирішила ухилятися від медогляду у психіатра? Парадокс у тому, що ці медичні послуги роботодавець бюджетної сфери повністю сплачує, згідно норм законодавства. Що є цікавого й повчального у наступній історії?

За відмову пройти психіатричний огляд були несприятливі соціально-правові наслідки…

Одразу зазначу, що у цій невигаданій життєвій історії, що набула тривалого судового розгляду, працівниці дитячого садочку цілком законно, за рахунок коштів роботодавця, було доручено пройти огляд у психіатра. Після розгляду в усіх судових інстанціях справа дійшла до Верховного Суду України, де остаточне рішення було ухвалено на користь роботодавця. Медогляд проводився за рахунок освітнього закладу, не з власної кишені працівниці. А остаточне рішення було зовсім не радісне для працівниці. Адже Верховний Суд України, як остання й найвища судова інстанція, визнав правоту дій роботодавця. Відсторонення працівниці від роботи за відмову пройти медогляд у психіатра було визнано правомірним.

Короткий зміст позовних вимог: перше звернення виховательки до суду

У січні 2019 року вихователька дитячого садка звернулась до суду з позовом до комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 "Вишиванка" Володимир-Волинської міської ради, про визнання протиправним та скасування наказу, зобов`язання нарахувати заробітну плату. ( http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=88832756&red=100003e4bc2b59760b97bba219592b46825541&d=5 )

В обґрунтування позову вказала, що 26 грудня 2018 року завідуючим ДНЗ видано наказ "Про проходження обов`язкового медичного огляду вихователем ", відповідно до якого у строк до 27 грудня 2018 року їй наказано невідкладно пройти черговий медичний огляд за рахунок установи із збереженням заробітної плати. За аргументами виховательки у суді першої інстанції, вона не ухиляється від проходження такого чергового медичного огляду, у вказаний період часу пройшла необхідні обстеження у лікаря-дерматолога та терапевта, здала відповідні аналізи, однак перешкодою для отримання довідки медичної комісії відділення профоглядів про відсутність протипоказань до роботи є проведення позачергового психіатричного огляду. Саме це, на думку виховательки ДНЗ, суперечить чинному законодавству, оскільки наступний обов`язковий періодичний огляд вона зобов`язана проходити лише у 2022 році. І жодних підстав для проведення позачергового психіатричного огляду щодо неї у адміністрації не було. Роботодавцем було прийнято наказ від 28 грудня 2018 року, яким виховательку було відсторонено від роботи без збереження заробітної плати до пред`явлення медичної книжки з відміткою щодо проходження чергового медичного огляду.

У зв`язку з цим позивач просила суд скасувати наказ від 28 грудня 2018 року про відсторонення її від роботи та зобов`язати відповідача здійснити їй нарахування заробітної плати за період з 28 грудня 2018 року по день фактичного допуску до роботи.

Рішенням Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 27 лютого 2019 року в позові виховательці відмовлено.

Рішення суду першої інстанції мотивоване підставністю та законністю наказу відповідача про відсторонення позивача від роботи без збереження за нею заробітної плати, враховуючи її відмову проходити обов`язковий черговий медичний огляд.

Втім, кожен учасник судових спорів має право оскаржувати рішення суду у вищій інстанції. Тому вихователька ДНЗ таки скористалася своїм правом.

Які ж висновки зробив апеляційний суд в її проблемній ситуації?

Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції

Постановою Волинського апеляційного суду від 21 червня 2019 року задоволено апеляційну скаргу працівниці, скасовано рішення Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 27 лютого 2019 року та ухвалено нове рішення про задоволення позову виховательки.

Визнано незаконним та скасовано наказ завідувача закладу дошкільної освіти № 8 "Вишиванка" від 28 грудня 2018 року "Про відсторонення від роботи вихователя".

Зобов`язано заклад дошкільної освіти здійснити нарахування працівниці заробітної плати за період з 28 грудня 2018 року по день фактичного допуску до роботи.

Втім, судові баталії на цьому не закінчилися. І керівництво ДНЗ теж скористалося своїм процесуальним правом зробити власне оскарження судового рішення. Це відбулося вже в останній судовій інстанції. І яка ж була позиція Верховного Суду?

Про що дошкільники у Верховному Суді сперечалися?

Тепер розглянемо короткий зміст вимог касаційної скарги та аргументи учасників справи.

У касаційній скарзі, поданій у липні 2019 року до Верховного Суду, КЗ "ДНЗ № 8 "Вишиванка" просить скасувати постанову апеляційного суду та залишити в силі рішення суду першої інстанції, посилаючись на порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права.

Що стало головними аргументами роботодавця, тобто керівництва дошкільного навчального закладу?

Касаційна скарга мотивована тим, що позивач ухилилась від проходження обов`язкового медичного огляду, а тому за відсутності відомостей щодо наявності чи відсутності у неї психіатричних протипоказань для виконання своїх трудових обов`язків відповідач не мав права допускати її до виконання цих обов`язків. Позивач не оскаржувала включення в медичну карту огляду у лікаря психіатра. Відзив на касаційну скаргу також вихователькою ДНЗ не подано.

Якими документами ще до судового розгляду спору було врегульовано необхідність проходження огляду у психіатра вихователькою ДНЗ?

Відповідно до посадової інструкції вихователя дошкільного навчального закладу до обов`язків вихователя входить своєчасне проходження медичного огляду.

Наказом КЗ "ДНЗ № 8 "Вишиванка" від 29 грудня 2017 року затверджено графік проходження медичних оглядів працівників дошкільного навчального закладу, згідно із яким працівниця повинна була пройти черговий медичний огляд до 22 листопада 2018 року. Наказом завідувача КЗ "ДНЗ № 8 "Вишиванка" від 26 грудня 2018 року "Про проходження обов`язкового медичного огляду вихователем" передбачено, що позивач відповідно до плану-графіка проходження періодичних медичних оглядів працівників ДНЗ у 2018 році зобов`язана пройти черговий медичний огляд до 27 грудня 2018 року за рахунок установи із збереженням заробітної плати.

Як вбачається з листа Володимир-Волинського територіального медичного об`єднання, 22 листопада 2018 року позивач звернулась для проходження чергового обов`язкового медичного огляду. Їй був виданий маршрутний лист, де були вказані об`єм обстежень та кабінети лікарів, серед яких зазначений і лікар-психіатр.

Особистою медичною книжкою виховательки підтверджується, що вона у 2017 році та на початку 2018 року проходила чергові медичні огляди у Володимир-Волинському ТМО.

Згідно із відомостями медичної карти для визначення можливості займатися відповідним видом діяльності за станом здоров`я, позивач в період з 22 по 26 листопада 2018 року пройшла обстеження у лікаря-дерматолога та терапевта, здала аналіз крові на сифіліс. Разом з тим ця медична книжка не містить даних про те, що вихователька ДНЗ у повному обсязі пройшла черговий обов`язковий медичний огляд у лікаря отоларинголога, стоматолога та інших спеціалістів, зокрема і психіатра, а також флюорографічне, бактеріоскопічне, бактеріологічне дослідження.

А далі у судових висновках знаходимо дещо суперечливу інформацію.

Відповідно до медичної довідки про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів від 15 травня 2017 року, яка дійсна до 15 травня 2022 року, ця особа не має психіатричних протипоказань до виконання професійних обов`язків вихователя. У період з 16 по 31 серпня 2018 року людина знаходилась на стаціонарному лікуванні у психіатричному відділенні.

Позиція Верховного Суду, або чому є правомірними дії роботодавця?

У ситуації, коли медогляд працівниця повинна була пройти в повному обсязі, за кошти роботодавця, згідно законодавства, Феміда ретельно досліджувала усі обставини, факти, наявні докази, які свідчать про правомірність дій роботодавця.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про психіатричну допомогу" з метою встановлення придатності особи до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану її психічного здоров`я вона підлягає обов`язковому попередньому (перед початком діяльності) та періодичним (у процесі діяльності) психіатричним оглядам, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, або позачерговим (у процесі діяльності) у випадку виникнення психічного розладу в проміжок часу між оглядами. Порядок проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затверджується МОЗ.

Згідно із частиною другою статті 17 Закону України "Про охорону праці", власник не має права допускати працівника до роботи, якщо він зобов`язаний проходити, але вчасно не пройшов медичний огляд. Якщо працівник ухиляється від проходження медичних оглядів, він відстороняється від роботи без збереження заробітної плати. За наявності поважних причин не проходження медичного огляду у встановлений термін відсторонення від роботи здійснюється із збереженням заробітної плати в розмірі двох третин тарифної ставки (окладу). Ухилення працівника від проходження медичного огляду, якщо його проходження обов`язкове, є порушенням трудової дисципліни і може мати наслідком дисциплінарну відповідальність працівника аж до звільнення з роботи.

Особливості проходження психіатричних оглядів визначені законодавством

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 затверджено Порядок проведення обов`язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих.

У цьому Порядку визначено перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих.

Згідно з пунктом 2 даного Порядку обов`язковий попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а обов`язковий періодичний психіатричний огляд ― у процесі трудової діяльності. Періодичність проведення цих психіатричних оглядів визначається переліком медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих.

Відповідно до пункту 12 Переліку періодичність проведення оглядів працівників навчальних закладів всіх типів та форм власності становить один раз на п`ять років.

У разі виявлення в особи ознак психічного захворювання (розладу), зазначеного у Переліку, яке є протипоказанням для виконання окремих видів діяльності, або якщо вона страждала на тяжкий психічний розлад в минулому (не менш як 5 років тому), а також у разі незгоди особи з результатами психіатричного огляду, вона повинна пройти додаткове психіатричне обстеження амбулаторне або в умовах стаціонару. Рішення про наявність психіатричних протипоказань для виконання окремих видів діяльності після додаткового психіатричного обстеження приймається лікарсько-консультативною комісією.

Після проведення обов`язкових попереднього або періодичного психіатричних оглядів, а у разі потреби — додаткового психіатричного обстеження особі видається довідка про проходження обов`язкових попереднього або періодичного психіатричних оглядів, в якій зазначається наявність чи відсутність у неї психіатричних протипоказань для виконання окремих видів діяльності. Термін дії довідки встановлюється відповідно до періодичності психіатричних оглядів.

Відповідно до пунктів 12, 13 Інструкції про проведення обов`язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України від 17 січня 2002 року № 12, після додаткового психіатричного обстеження особи амбулаторно або в умовах стаціонару рішення про наявність або відсутність психіатричних протипоказань для виконання окремих видів діяльності приймає лікарсько-консультативна комісія психоневрологічного закладу з відповідним письмовим висновком у медичній документації та подальшим заповненням протоколу.

Фінал судових спорів настав, і остаточне рішення ― на користь роботодавця (замість епілогу)

Що ж ухвалила Феміда?

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду постановив про наступне: Касаційну скаргу комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 "Вишиванка" Володимир-Волинської міської ради задовольнити. Постанову Волинського апеляційного суду від 21 червня 2019 року скасувати та залишити в силі рішення Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 27 лютого 2019 року.

А також у цій історії є один суттєвий фінансовий аспект. Верховним Судом вирішено стягнути з працівниці дошкільного навчального закладу судовий збір за подання касаційної скарги в сумі 2 561 грн.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

У цій невигаданій і повчальній історії цілком стає зрозумілим ось що. Не варто відмовлятися від проходження медичного огляду тих фахівців, які визначені у списку. Це стосується і психіатричного огляду. Не варто дезінформувати самих себе й наражати на невиправдані ризики у майбутньому. Інакше потім через не проходження медогляду у повному обсязі для працівника настають негативні соціально-правові наслідки.