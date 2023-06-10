Малюнок словом і душею

Яскравий представник нескорених українців – Дмитро Лінартович, воїн ЗСУ, учасник бойових дій (служив розвідником у 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді, позивний «Світ»), а у мирному житті – актор театру, кіно та дубляжу, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка, член Національної спілки кінематографістів України, бард.

Пройшовши горнило війни, після тяжкого поранення, контузії, складної реабілітації Дмитро тримає другий фронт – продовжує свій творчий шлях виступами в різних закладах культури та освіти. Один із закладів, кому поталанило – бібліотека Дружби народів Подільської ЦБС міста Києва. У партнерстві з бібліотекою проведено низку творчих зустрічей з Дмитром Лінартовичем. Його «Малюнок словом» і «Словоспів» почули й побачили учні Фінансового ліцею, СЗШ №6, Спеціалізованої школи №193, читачі бібліотеки, друзі. Приємно, що на виступ Дмитра приходять відомі особистості – народна артистка України Світлана Мирвода, поет, громадський діяч Владлен Ковтун, режисер, телеоператор зйомок Микола Нагорний та інші.

У його «Словоспіві» – і одкровення воїна, і щемливі оповіді про життя, про любов і взаємостосунки, і про нас, українців. Хвилюючі, реалістичні, захоплюючі розповіді та унікальне проникливо-натхненне виконання пісень зворушують до глибини душі!

Показ відео, де на ношах, тяжкопоранений воїн – Дмитро Лінартович, у бою за місто Соледар, говорить, що нас, українців, не подолати, ми незламні, – допомогли розкрити його сутність – надзвичайно мужню людину, особистість, справжнього героя сучасності.

Свій «Малюнок» не тільки словом, а ще й душею створює для нас з вами на музично-патріотичних зустрічах український герой, Легінь – Дмитро Лінартович, з позивним «Світ»!

Такі заходи піднімають дух, дають наснагу, віру і надію на краще.

Ірина СОКОЛОВА