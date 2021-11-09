У Раді Азербайджанців України організовано круглий стіл представників національних громад «Київ – місто толерантності та згуртованості».

Організатори – Департамент культури Київської міської державної адміністрації, Рада Азербайджанців України та колективний член РАУ Азербайджанський культурний центр імені Мусліма Магомаєва.

Інформуючи учасників засідання про Раду Азербайджанців України, генеральний секретар РАУ Джейхун Маммадов зазначив, що спільній і злагодженій діяльності немає альтернативи. «Азербайджанці є провідною групою в Україні не лише за чисельністю, а й за цілеспрямованою діяльністю. Наша сила в нашій єдності, – запевнив Джейхун Маммадов, наголошуючи на важливості єдності в думках, словах і ділах від імені Азербайджану та України.

Інформуючи учасників круглого столу про 44-денну переможну війну Азербайджану, Наталія Кудряшова, заступник голови Азербайджанського культурного центру імені Мусліма Магомаєва, розповіла про акти вандалізму Вірменії щодо мирного населення та пам’яток культури. У вестибюлі центру, як факт, демонструвалася фотовиставка з воєнних подій.

Про внесок етнічних громад у розвиток столиці, про інтеграцію та адаптацію етнічних громад, про шляхи комунікації громад з міською владою розповідала Ольга Власенко, начальник відділу з питань національностей Департаменту культури КМДА. «Нарешті в столиці України буде Київський муніципальний Дім національностей, – повідомила пані Ольга. – Мирне співіснування і взаєморозуміння людей різних національностей є неодмінним чинником громадського миру в суспільстві. Пошук свого етнічного коріння, прагнення зберегти ідентичність, відродити традиції, посилити зв’язки з етнічною батьківщиною – основні прикмети життєдіяльності етносів в Україні і в Києві зокрема. Отож головним осередком етнокультурної діяльності національних меншин в Києві, своєрідним центром консолідації етнічних громад столиці має стати Київський муніципальний дім національностей. Створення Дому національностей передбачено стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року. Оселиться Дім національностей у будівлі кінотеатру «Дніпро» на проспекті Юрія Гагаріна».

Основні завдання Дому національностей – забезпечення всебічної участі громадських організацій етнічних громад у процесі реалізації державної етнополітики, сприяння розвитку культур національних меншин, збереження і розвиток культурної і мовної самобутності, налагодження творчої співпраці між представниками різних національностей, зміцнення у столиці міжнаціонального миру та злагоди. А це – і проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, театральних вистав, концертів, кінопоказів фільмів країн, організація художніх виставок, майстер-класів, лекцій.

Учасники круглого столу активно висловлювали свої думки, ділилися планами про співпрацю, а також висловлювали вдячність за відмінну організацію та проведення заходу Гурбану Аббасову, голові громадської організації «Азербайджанський культурний центр імені Мусліма Магомаєва» та його заступниці Наталії Кудряшовій.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Фото авторки

Засідання круглого столу

Учасники круглого столу

Ольга Власенко з головою громадської організації «Африканська рада в Україні» Ісса Садіо Діалло

Член президії ради німців України, керівник народного театру німецького танцю «Дойче квеллє» Світлана Цех