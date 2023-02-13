Ілона Мунтян: про віру в себе й людей, секрети успіху, пізнання світу і щастя у творчості

Леонід ГАПЄЄВ
12
February
/ 2023

(продовження та завершення інтерв’ю)

Про інтернет, соцмережі, музику, читання, і не тільки

— Сьогодні молодь багато часу проводить «в телефоні», точніше сказати, у гаджеті, смартфоні, тобто у так званій «віртуальній реальності». Чи не є нинішні соцмережі хронофагами, своєрідними й непомітними викрадачами нашого часу? Як із цими ресурсами навчитися поводитися більш раціонально?

Звичайно, якщо людина має багато вільного часу, небажання займатися розвитком і просто мета десь «вбити» час, тоді соціальні мережі та усі інші розважальні додатки стають хронофагом. Але якщо людина використовує це для, наприклад, роботи, навчання, саморозвитку інтернет дає великі можливості дізнатися нову інформацію будь-якого жанру, та ще й майже завжди безкоштовно. Я вважаю, інтернет є неймовірним досягненням людства, а люди, що лише марнують свій час, будуть це робити і сидячи у бібліотеці, «храмі знань».

— Я розумію, що сучасна людина так чи інакше користується соцмережами. А Ви особисто якими користуєтеся? Скільки приблизно часу на тиждень витрачаєте на це?

Я проводжу у смартфоні майже весь час, якщо чесно. Зазвичай користуюся Твіттером, Телеграмом, Тік Током та Пінтерестом. Уже набагато рідше Інстаграмом, бо він для мене перестав бути цікавим. Всюди, окрім Телеграму, у мене є своя аудиторія, завдяки якій я хочу і надалі розвивати свої профілі у соцмережах. У Твіттері я познайомилася з прекрасними, талановитими та цікавими людьми, з деякими з них я навіть почала спілкуватися за межами Твіттеру і зараз ми дружимо. У Тік Току я роблю та монтую коротенькі відео з різними популярними особистостями. У Пінтересті створила багато «дощечок» з різною тематикою спочатку для себе, але згодом у мене набралися підписники. Ну а в Інстаграмі я веду акаунт тільки про себе, зі своїми думками, фото, відео. У мене підписники з різних країн, що мені дуже подобається. От в Інстаграм я, напевно, найбільше та найдовше вкладаюся. 

— Як, на Вашу думку, можна допомогти сучасній молоді зменшити ризики і залежність від інтернету та соцмереж? Не кажу вже про повну незалежність від цих факторів сучасності, бо таку мету не можна вважати реалістичною. Що думаєте з цього приводу?

Нам просто треба зрозуміти, що поза межами віртуального світу є не менш цікавий світ, із такими ж талановитими людьми, гарними містами та цікавими справами. Є не лише погане. 

Думаю, що ця залежність від інтернету саме у молоді виникає через можливості, що дає цей віртуальний світ. В інтернеті можна бути будь-ким, величезний вибір, і ніхто не здогадається, що за людина насправді сидить по той бік екрану. Це захоплює. В інтернеті можливо все, а в реальному світі лише те, на що у тебе є здібності. У реальному світі є лише ти один, коли в інтернеті тебе може бути багато. Віртуальна реальність поглинає людину завдяки тому, що вона дає. Це світ без меж. Тому я і вважаю, що інтернет є найбільшим досягненням людства. Ми просто створили собі інший світ, бо у нашому є купа проблем, з якими ніхто не хоче щось робити.

— Яку музику полюбляєте слухати? А які музичні твори спробували створити нещодавно? Які це жанри, яка там головна ідея сюжету?

Я слухаю музику будь-яких жанрів, від класики до тяжкого металу. Для мене головне сенс, закладений у твір. Свою музику я створюю у жанрах електро (та його піджанри, зазвичай, це future garage) та хіп-хоп.

Над ідеєю я особливо не замислююсь, бо як я казала раніше, твір пише себе сам, я лише натискаю різні кнопки, як відчуваю потрібним. Можливо, мине час і я зрозумію ідею, бо одразу після завершення процесу створення я зазвичай не слухаю нічого та відкладаю на деякий час.

— Чи можна сучасну молодь назвати читаючою частиною суспільства? А які книжки Ви полюбляєте читати? Яких авторів, які жанри і форми?

Можливо, я просто сиджу у своїй інформаційній бульбашці, але я впевнена, що більшість молоді зараз читає, бо всі навколо мене та ті, з ким я знайома, це роблять. Зараз дуже модно бути освіченою людиною, а мода, як правило, не залишає світ байдужим до себе.

Я дуже люблю великі книги, але важливо, щоб вони були гостросюжетні, інакше мені не цікаво. Я люблю фентезі, детективи, психологічні трилери, пригоди, іноді можу почитати фантастику. З авторів, які сподобалися, можу відзначити Фредеріка Бакмана, Джоан Роулінг, Адама Сільвера. А ще мій улюблений Сергій Жадан. Це з сучасних письменників.  З класиків можу відзначити Агату Крісті, Оскара Уайльда, Льюїса Керолла, Джорджа Оруелла і, напевно, Еріх Марія Ремарк. Їх книги я дуже люблю.

— Наскільки процес читання важливий для сучасної людини?

Книжки це джерело інформації, яка дає нам трохи більше, ніж школа, університет та робота. Спостерігаючи за життям героїв, ми самі вчимося жити. Вони роблять якісь помилки і ми запам’ятовуємо, що так робити не варто. Книжки це наче можливість прожити кілька життів за одне. 

— Сьогодні можна нерідко почути різні думки про те, як створити процес навчання цікавим, пізнавальним, навіть креативним. А як, на Вашу думку, можна втілити у життя ідею щастя у творчості в сучасній системі освіти?

Аби навчання давало гарні результати, треба підбирати до кожної теми та на кожен урок якомога більше цікавих та зрозумілих прикладів для дітей та підлітків. Приклади можуть бути як з фільмів, книжок, пісень, так і з біографії видатних людей. Це зможе покращити пам’ять в учнів та учениць, а також зробить процес навчання більш цікавим, як на мене. Молодь буде запам’ятовувати матеріал, а також дізнаватися щось нове з мистецтва.

— Освіта онлайн, без світла. Ось такий парадокс, чи не так? Водночас такі випадки тепер трапляються доволі часто через віяльні відключення електроенергії в Україні. Як у подібних ситуаціях вирішуються проблеми? Чи можете пригадати такі невигадані історії з Вашого шкільного життя?

У нашій школі встановлені прилади, на кшталт радіо, начебто, які працюють без електроенергії. Тобто ми можемо почути дзвінок, сирену, оголошення тривоги чи якісь інші повідомлення в будь-який час. У підвалі ж ми сидимо при світлі власних ліхтариків, адже ніякого обладнання поки що у школі немає. Якщо ж тривогу оголошують ще до того, як ми встигли прийти до школи, нам іноді призначають дистанційне навчання на один день. На уроки приєднуються лише ті, у кого є інтернет та світло. Вчителі потім просто скидають матеріал у стрічку курсу в додатку, аби пізніше всі змогли його пройти. Якось так і навчаємося.

— Як Ви навчаєтеся зараз: наживо чи онлайн? У чому відчуваєте принципову різницю?

З 1 вересня ми навчаємося наживо, що, як на мене, максимально погана ідея, бо без нормального бомбосховища ми не можемо спокійно перебувати у школі. Сховищ у нас 3, ми, 10-ті та 11-ті класи сидимо в головному, але проблема в тому, що через те, що наше місто в цілому не було готове до війни, спеціально обладнаних приміщень у нас не було. Ми сидимо в неймовірно холодному підвалі, де ще під час відключень електроенергії немає світла, і де є високий ризик захворіти. От я, наприклад, цієї осені вже вдруге хворію, і думається мені, що це пов’язано з тим, що я за шкільний тиждень можу провести від 3 до 15 годин у підвалі. Нас, по-перше багато, а ковід-19 ніхто не відміняв, а по-друге, там сиро, підлога, стіни та стеля бетон без ніякого покриття та цілком можливо, що там присутня пліснява. 

Те, що у нашій школі взагалі є бомбосховище, це дуже круто, але розумніше було би спочатку привести його в норму і лише потім виходити на навчання наживо, а до цього моменту вчитися онлайн.  

— Родинне сімейне читання створює передумови до того, щоб діти змалечку починали читати. Саме батьки допомагають дітям відчути перші щасливі моменти пізнання світу. Я особисто згадую бабусю, яка ще перед молодшими класами школи читала мені різні книжки. І я їй дуже вдячний за цю велику справу! А як ваші батьки та рідні починали читати Вам книжки? Чи пам’ятаєте ті щасливі епізоди дитинства?

Я з дитинства, як раніше вже казала, мало чого пам’ятаю. Знаю, що мені постійно співали мама та сестра. Маму я часто просила розповісти мені казку перед сном, і вона постійно вигадувала щось нове. А іноді ми створювали казку. Мені також читали. Я сама читала якість енциклопедії чи для дітей. Сестра мені читала ті книжки, які вона сама любить. Я пам’ятаю «Алісу в Країні Див», відтоді вона і полюбилася. Зі шкільної програми сестра читала «Федька-Халамидника». Пам’ятаю, тоді я дуже сильно плакала. Це оповідання і досі є у моєму серці.

— Чи підтримують Вас батьки у різних сферах творчості, якими Ви займаєтеся упродовж багатьох шкільних років?

Звичайно, що підтримують. Моя мама вже 5 років є керівником «Калини», саме вона іноді, працюючи з керівником «Соняшника», обирає мене на роль якогось персонажа. Також завжди читає та слухає те, що я їй показую, та підтримує мене. Я відчуваю, що в нашій родині ціниться, що я роблю, і мені приємно.

— Серед різних сфер творчості Ви також обрали журналістику. Чому саме так?

У місті Рені у 2020 році відкрився гурток журналістики («Мистецтво мас-медіа» центру позашкільної освіти «Перлина» Ренійської міської ради. ЛГ), і мені стало цікаво спробувати себе в цьому напрямі. Я завдяки цьому зрозуміла: цілком можливо, що моя професія буде журналіст. 

— А чим сучасна журналістика має допомагати суспільству та бути соціально корисною конкретним людям, на прикладах конкретних героїв сюжетів?

Вона має бути корисною, нести правильні та конкретні посили, повідомлення в маси. Наприклад, журналіст написав та видав власну історію, припустимо, про булінг у школі. Про його почуття та емоції, про те, як він зміг подолати це вже у дорослому житті. Якийсь підліток, який також страждає від булінгу, випадково натрапив на цю статтю і повірив у те, що його проблема не буде тривати вічно. Ця стаття принесла користь людині.

— Ваш сюжет, поданий на Міжнародний фестиваль «Щастя у творчості», цікаве й професійно зроблене інтерв’ю з місцевою співачкою, яка досягла великих професійних успіхів на престижних міжнародних сценах у різних країнах світу, особисто мені одразу запам’ятався головною думкою цієї невигаданої історії: варто вірити в себе, навіть якщо весь світ у цьому сумніватиметься. А чи продовжуєте спілкування з героїнею сюжету, адже з цього можна створити нову життєву історію, яка буде цікавою для читачів?

Чесно скажу, що ні, після того дня, коли я взяла інтерв’ю у Олени, ми не спілкувалися.

— Сьогодні через війну в Україні тисячі й мільйони українців покинули рідну домівку, перебувають далеко в різних країнах світу. Ви з родиною залишаєтеся тут, на своїй малій Батьківщині. Що хотіли би зараз побажати таким, як і Ви, юним, молодим і більш дорослим співвітчизникам, які скромно й мужньо, набираючись терпіння у такий непростий час, достойно роблять кожен свою справу, передаючи іншим мирну естафету знань, освіти, творчості?

Я хочу побажати сил подолати всі перешкоди та труднощі, з якими вони можуть зустрітися. Не опускати руки та вірити, що війна скінчиться, що вона не буде тривати вічно і в решті-решт гнила російська держава загине. Ми сильні та будемо боротися заради того, щоб Україна процвітала і надалі, на нашу землю не ступила більше нога ворога і всі українці жили в злагоді й мирі. Кожну будівлю буде відбудовано, серця палатимуть знов, а небо буде світлим та чистим. Єдине, що ми не зможемо повернути, це життя наших Героїв та Героїнь, Людей, Українців, з великої літери, а також життя мирних українців, що загинули від ворожих ракет, рук та зброї. Проте ми їх не забудемо, ми будемо нести цей біль упродовж всього життя і ніколи не зможемо позбавитися його. Це єдине, що ми в змозі робити. Слава Україні. Героям Слава. Слава Нації.

— Дякую Вам, пані Ілона, за цікаве та змістовне інтерв’ю, щиро бажаю знайти свій професійний шлях в подальшому університетському  навчанні, миру, успіхів, радості, щастя у творчості та житті.

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Спілкувався Леонід ГАПЄЄВ

 

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