Ілона Мунтян: про віру в себе й людей, секрети успіху, пізнання світу і щастя у творчості

Деякі цікаві факти

Ілона Мунтян живе у маленькому живописному місті Рені на Одещині, розташованому неподалік двох українських державних кордонів із Молдовою та Румунією. Ця симпатична красива дівчина й цікава особистість — 15-річна учасниця Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» у номінації «Текстові твори», отримала диплом із спеціальною відзнакою «За популяризацію позитиву як способу життя». Успішно займається музичною творчістю, і тому її сюжет (актуальне інтерв’ю) про українську співачку, яка здобула світову славу, має доволі глибоке професійне світосприйняття. (Слухаючи спів Олени Строя (Olena Sloia), співачки родом з міста Рені, а зараз солістки театру в Німеччині, мимоволі спадає на думку те, яке чудо людський голос, який це незвичайний інструмент!)

Ось творчі колективи, де нині займається Ілона: Народний вокальний ансамбль української пісні «Калина», театральний колектив «Соняшник», середня група.

Взяла участь у різних конкурсах, у складі таких творчих колективів:

Народний вокальний ансамбль української пісні «Калина»: Міжнародний конкурс Bessarabiya Folk, I місце у номінації «Сольний та гуртовий народний спів», 2021 рік.

Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс (онлайн) Art Drive, лауреат I ступеня.

Болгарський фольклорний фестиваль-конкурс «Пєсєн сє пєє, хоро сє виє», I місце у номінації «Обработен фолклор».

З аматорським вокальним ансамблем «Калина» їздила на гастролі до інших країн на різноманітні фестивалі та конкурси, а з аматорським театральним колективом «Соняшник» більше виступала в рідному місті Рені.

На сцені з самого дитинства. Співає в ансамблі та грає в театральному колективі протягом уже 6 років. З цими колективами здобула понад сотню перемог у різних конкурсах, як українських, так і міжнародних. Почала захоплюватися написанням різних творів досить давно, але щось серйозне почало виходити тільки нещодавно. Минулого року написала свою першу художню замальовку з індивідуальним героєм. Вірші також почала активно писати в 2020 році. А цьогоріч захотіла навчитися писати власну музику, мелодію та лірику, чим зараз і займається. Трохи захоплюється фотографією, хоча не на такому рівні, як сценою чи письменництвом. Також дуже багато і часто читає, дивиться різні фільми та серіали, мюзикли. Хоче написати свою книгу, але поки не вистачає натхнення і розуміння того, про що саме хоче розповісти свою історію. Статті Ілони Мунтян вже друкували в міській газеті.

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— Пані Ілона, будь ласка, розкажіть про себе, про Вашу освіту в Україні, про батьків і родину.

— Я народилася у місті Рені, перші роки жила у повній сім’ї, але цього часу не пам’ятаю. Напевно, у батька та мами були деякі проблеми, тож вони перестали жити разом. Я і моя старша сестра Вероніка живемо з мамою. З дитинства я не дуже багато можу згадати, але ключові моменти, такі як подорожі в інші міста, свята та виступи на сцені я пам’ятаю, наче то було не 8 і більше років тому, а вчора. Моя мама — культуролог за спеціальністю та працює директоркою в Обласному центрі національних культур в Ізмаїльському районі. Саме з цього місця почалося моє «життя на сцені». Вперше я виступила на святі в міському Будинку культури у свої 4 роки, і от минуло вже 11 років, а я досі цим займаюся. Думаю, завдяки вокальному ансамблю «Калина» та театральному колективу «Соняшник» я зрозуміла, що без мистецтва моє життя не було б настільки насиченим. Мистецтво — це невід’ємна частина мене.

Моя сестра також з раннього дитинства грала та співала в тих самих колективах, що і я зараз, але їй довелося покинути сцену через навчання в університеті, адже вона переїхала до іншого міста. Стосунки з сестрою у мене завжди були гарні, я відчувала, що вона любить мене і я люблю її у відповідь. Ми завжди були разом: гуляли, гралися, вона мені допомагала кожного разу, як я її про це просила. В цілому у нашій родині дуже люблячі стосунки.

З 1-го по 3-й клас я навчалася в міському ліцеї, але чогось, певно, мені не вистачало, тож згодом я попросила маму перевести мене до іншого закладу, і з 4-го по середину 5-го класу я навчалася у міській гімназії, де мені теж не сподобалося. Я вирішила повернутися до ліцею і от із середини 5-го класу по сьогоднішній день я навчаюся в своєму першому закладі. Зараз я навчаюся в 10-му класі англо-українського філологічного профілю.

— Як повномасштабна війна після 24 лютого вплинула на Вашу долю, на життя рідних і близьких у родині в Україні?

— Безперечно, повномасштабне вторгнення змінило життя всіх українців. Чесно, досі сподіваюся, що це все — лише тривалий жахливий сон і колись настане мить, коли я прокинуся, подивлюся на календар і побачу дату — 24 лютого 2022 рік. Але то марні надії. Я пам’ятаю той страшенний ранок та ніколи не зможу забути. Моя сестра тоді була у Дніпрі, моя найкраща подруга в Одесі, декілька подруг у Харкові, Києві та Миколаєві. Я ніколи так сильно не хвилювалася, як тоді. Одразу ж я почала їм писати, дзвонити, паралельно ще спілкувалася зі своїми однокласниками. Паніка була скрізь. Але справді панікувати я почала не одразу, а лише через декілька днів. Перші два тижні минули наче у тумані, я все робила на автоматі, а більшість часу сиділа у своїх думках чи плакала. Всю весну у мене був стан апатії. Я перестала бажати будь-чого, окрім того, щоб війна скінчилася. Я й досі цього хочу.

Моя сестра виїхала з подругою на початку березня до Польщі, де їх добре прийняли, але вона все одно постійно хотіла додому, їй не подобалося там. За кордоном провела 4 місяці, наприкінці червня вона змогла повернутися до Дніпра, а вже через 2 тижні приїхала до нас, у Рені, бо тут було тихо.

Моя подруга з Миколаєва разом з усією родиною евакуювалися до Німеччини. І дуже вчасно, адже незабаром російська ракета влучила у будівлю, де знаходилася їх квартира. Зараз вони все ще у Німеччині.

Мої подруги з Харкова весь цей час знаходилися у рідному місті і тільки 2 місяці тому змогли переїхати до Києва після того, як у сусідній дім однієї з них влучила ворожа ракета.

Моя найкраща подруга тільки у червні приїхала з Одеси до Рені, а трохи пізніше і її мама теж. А її батько з червня воює проти Росії у ЗСУ. Хоч ми з ним і бачилися 2 рази у житті, я хвилююся за нього, наче то хтось з моїх близьких на фронті.

Після початку повномасштабної війни мої пріоритети у житті, думки, поведінка дуже змінилися. Я сама повністю змінилася. І я б дуже хотіла залишитися тією минулою версією себе та ніколи не дізнатися, що таке «війна».

— Хто був та залишається Вашим наставником в шкільному освітньому середовищі у місті Рені?

— У школі я беру участь у писемних конкурсах під крилом своєї колишньої класної керівниці, а наразі вчительки української мови та літератури Діани Іванівни Щебек.

— Про що Ви писали в місцевій газеті? Які були перші враження після найпершої газетної публікації? А як вдалося знайти редакцію, вийти на контакт із друкованим виданням?

— Вперше мені та іншим дівчатам запропонували вести колонку у газеті ще в 2020 році, коли ми відвідували гурток журналістики, але чомусь, не знаю чому, ми відмовилися. Напевно, ми ще не знали про що можна написати у газеті такого, що було б цікаво представникам різних вікових категорій.

А моя перша газетна публікація насправді спочатку була моїм есе з мистецтва, яке я написала у 9-му класі. Тема була «Сучасна бібліотека втратила титул "Храму Мудрості"?», яка мені дуже сподобалася. Ввечері я показала своє есе мамі, а та, без мого відома, надіслала його міській журналістці та редакторці газети. Їй сподобалося настільки, що вона запропонувала опублікувати його у наступному випуску, але попросила відредагувати під статтю. Я це зробила і наступного тижня вже отримала друкований випуск, де була моя стаття.

Я була дуже щаслива. У моїх думках було щось на кшталт «Я змогла чогось досягти. Спочатку міська газета, а потім все більше і більше». Плюсом до цього я отримала кілька корисних порад від журналістки для мене, як журналістки-початківця.

Про те, у чому є секрет успішної творчості для молодого автора, й не тільки, продовжимо розмову в наступному сюжеті цього інтерв’ю.

Спілкувався Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»