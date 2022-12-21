Ідея іграшки, створеної власноруч, набуває популярності

Нині ми спостерігаємо цікаве й позитивне явище, коли діти розповсюджують серед однолітків та дорослих такі ідеї, що поступово набувають популярності серед широкого загалу. І саме така історія стала основою сюжету, де на Міжнародному фестивалі «Щастя у творчості» у нашої юної харківської авторки Жені Косовцевої, учасниці гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова, відбувся вдалий літературний дебют. Цей твір має символічну назву «Грайте в іграшки, що створили самі!». Приємно зазначити, що незважаючи на нелегке життя в рідному Харкові на фоні наслідків війни Женя налаштована й надалі створювати свої позитивні сюжети. У номінації Текстові твори оргкомітет фестивалю висловлює подяку авторці за представлену творчу роботу на огляд громадськості. Євгенія Косовцева нагороджена спеціальною відзнакою за сміливість, ініціативність у створенні сюжету!

І тепер маю сказати про приємну новину. Ми даруємо в якості ідейного та цілком дієвого заохочення сучасні українські книжки та журнали учасникам цього першого в Україні некомерційного фестивалю, започаткованого в Харкові, спільно з громадськими організаціями (засновник фестивалю «Психокультура», співзасновник «Есперанто-клуб «Теорія щастя»). Навіть сама назва багато про що позитивно говорить кожному, хто налаштований слухати інших та нести мирну естафету творчості для широкого загалу.

Користуючись нагодою, дякуємо усім небайдужим творчим спільнотам, редакціям та видавцям, які надали свої примірники видань для призів нашій молоді: Харківській обласній організації Національної спілки письменників України, видавництву «Мамине сонечко», редакції журналу «Однокласник», ГО «Твереза Україна», видання яких надано в якості призів для учасників фестивалю.

До речі, можна спробувати провести такий маленький творчий експеримент: почитати цікаві літературні сюжети та водночас послухати чудовий диск «У перевеслі вічної краси» із сучасними творами українських композиторів. Щиро дякуємо за творчий подарунок для учасників фестивалю Національному академічному оркестру народних інструментів України!

Сподіваємося, що отримані призи для читання та чудові музичні записи надихатимуть тебе, Женя, до створення нових креативних мирних сюжетів. Адже після двох записів інтерв’ю для каналу в Ютубі в мене як ведучого програми залишилося таке гарне враження, що навіть дитячі сюжети, на перший погляд, у твоїй життєвій історії можна інтерпретувати цілком осмислено й доволі по-дорослому.

Бажаємо Жені та її мамі Ніні Олексіївні Косовцевій, вчительці молодших класів 13-ї харківської гімназії, цікавого домашнього сімейного читання, радості й натхнення та щастя у творчості.

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5

м. Харкова,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»