Тести на людяність і порядність

Сучасна освіта часто використовує ті чи інші тести. А от сучасне життя в нинішній період воєнного стану створює для кожного з нас своєрідні тести на людяність і порядність. І прикладом тому є невигадана історія про поведінку людей у чергах за гуманітарною допомогою. Отож пропонуємо вашій увазі сюжет публіцистичних роздумів Ростислава Туркова, що має символічну авторську назву «Гуманітарний тест».

Леонід ГАПЄЄВ

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Гуманітарний тест

Навіть у тяжкі часи люди намагаються допомогти один одному. І доказом тому є гуманітарна допомога. Біля пункту її видачі формується величезна черга людей, яка насправді криє у собі більше, ніж здається на перший погляд. Величезна черга, особливо на крижаному холоді, — це справжнє випробування. З ним кожен справляється по-своєму.

Хтось просто зрозумів важливість і рівність кожного. А інший, хоч його ніхто не просив, почне слідкувати за порядком. Деякі люди стоять до кінця, а інші не витримують та йдуть собі додому.

Проте, на жаль, є й ті, які намагаються взяти керівництво у свої «лапи» під приводом того, що вони будуть контролювати натовп, тобто велику чергу отримувачів «гуманітарки». А насправді ті «спостерігачі» за громадським порядком пропускають без черги «своїх» та готові просто прибрати конкуренцію.

Можливо, я перебільшив події, які там трапляються у черзі за «гуманітаркою». Але кожен складає цей тест на людяність і порядність у діалозі з власною совістю. Це людина, і саме у таких складних життєвих ситуаціях ми показуємо свою справжню натуру.

Ростислав ТУРКОВ,

м. Харків