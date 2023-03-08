Естафета творчості, суспільно значимих справ

У рамках започаткованого в місті Харкові Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» в рубриці «Естафета творчості триває» автор ідеї фестивалю, педагог, член НСЖУ Леонід Гапєєв та організатор фестивалю, психолог, Голова Правління ГО «Психокультура» Андрій Халін відвідали низку бібліотек, освітніх закладів, де особисто вручили цінні подарунки для читачів. Харківська обласна бібліотека для дітей, Харківська міська музично-театральна бібліотека ім. Станіславського та інші вже отримали цінні примірники творчого контенту, створеного в Україні.

Це цікаві книги, журнали для пізнавального читання, музичні записи на дисках українських сучасних виконавців. Дякуємо митцям, редакціям, видавцям, меценатам за дієвий внесок у розвиток культури й мистецтва Слобожанщини. Адже саме така естафета творчості, суспільно важливих справ вкотре демонструють просту істину: читання, музика й освіта є процесом пізнання світу, в естафеті творчості — наша незламність духу. Бібліотеки Харкова та області, бібліотеки освітніх закладів, окремі батьки і діти з гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова серед отриманих подарунків помітили й те, як журнал «Джміль», другий номер 2023 року, порівняно із січневим, помітно подорослішав, бо серед сюжетів ми знайшли й такі, що стосуються критичного мислення й вміння толерантно слухати іншу думку співрозмовника, що стане корисною темою для дітей більш старшого віку. Також для дітей середнього і старшого віку (це Наталка Зуєва, Ваня Базарний) передано у подарунок англомовну книжечку від видавництва «Волинські обереги». А цікаві музично-літературні екскурсії онлайн з «Музичним трамваєм» (назву ми дещо модернізували на основі відомої композиції «Старенький трамвай» у виконанні «Піккардійської терції»), які були започатковані в рамках фестивалю в рубриці ігрового пресклубу серед дітей та молоді шкільного віку під час позашкільних занять, тепер бажаючі й охочі зможуть проводити й у сімейному колі. У різних відеосюжетах за участі Леоніда Гапєєва, Наталії Зуєвої, Ростислава Туркова і не тільки ми дізналися про подарований диск «Піккардійська терція» (етюди) із листівкою й автографами музикантів, що стане поштовхом до натхнення у творчості не лише для учасників гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова. Діти із радістю й зацікавленням до нової сучасної української музики отримали ці подарунки від відомої не лише в Україні та Львові сучасної вокальної формації, де чудовий спів у чоловічому виконанні a caрpella спонукає із добрим гумором креативно замислитися про нинішнє життя.

Під час ігрового пресклубу наш новий гуртківець Данило Пальчук навіть створив власний креативний малюнок «Музичний трамвай»…

А не секрет, що такий мистецький винахід нашої уяви може рухатися у часі й просторі без кордонів. Тому музичні мандри продовжуються і в більш широко осмисленому інтелектуальному пізнанні світу. І тому духовна й світська музика у виконанні чоловічої хорової капели імені Л. Ревуцького стане ще одним цікавим маршрутом досліджень для шанувальників академічного музичного мистецтва. Головна ідея у тому, щоб діти і батьки творчо розвивалися на прикладі різних літературно-музичних жанрів, стилів.

Словом, серед дітей та молоді естафета творчості триває й вдало по-дорослому втілюється у життя у контексті суспільно значимих добрих справ.

Леонід ГАПЄЄВ