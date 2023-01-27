Єднаймося на своїй рідній землі

Сьогодні, у такий вкрай тяжкий час для українського народу, кожен намагається зробити особистий вклад заради нашої перемоги. Загарбницька війна зруйнувала багато планів, забирає щоденно життя в нічому не винних людей. Значна частина світової спільноти об’єдналися заради підтримки України як держави, її територіальної цілісності. Нещодавно ми відзначили свято Соборності України. Втілення багатовікової ідеї відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві.

Сама ідея соборності бере свій початок від об’єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві. Практичним втіленням цієї вкрай важливої теми займалися українські гетьмани – Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко, Пилип Орлик, Петро Калнишевський. Часи їхньої діяльності були вкрай тяжкими для українського народу, бо територія України ділилася між сусідніми державами (Польщею, Румунією, Московією, Австрією, Угорщиною).

У Києві на Софійській площі 22 січня 1919 року відбулися урочисті збори, на яких проголошено Акт Злуки українських земель. Цю вкрай важливу історичну подію засвідчив універсал об’єднання Східної та Західної частини України в єдину велику і незалежну. Століттями розірваний український народ возз’єднався на своїй землі в єдину непереможну самостійну державу.

І вже 24 серпня 1991 року був проголошений Акт Незалежності України, де сказано про створення самостійної держави – України. Територія України є неподільною, недоторканною і на ній мають чинність виключно Конституція України.

В’ячеслав Чорновіл зазначив свого часу, що наступає вкрай важливий час утримати владу, і він непростий… Тому ідея соборності вкрай важлива для кожного українця, де б він не був. Щороку відбуваються живі ланцюги єдності, які створюють люди на масових заходах по всій Україні, в діаспорах за кордоном. Ми бачимо, що боротьба за свою національну самостійність триває й сьогодні.

В Святому письмі є золота істина, яка важлива в сучасному періоді, коли український народ бореться за свою територіальну незалежність, мову, культурні надбання. «Бережи, що маєш, щоб ніхто не забрав вінця твого», повчає Біблія. Україну підтримує ввесь гуманний світ і надає допомогу в різних аспектах виживання. По всій Україні відбулися вселюдні заходи, які показують, як народ єднається навколо своїх святинь, виборюючи свої цільність і незалежність.

Так представники трьох областей – Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької – вийшли на мітинг разом у Хотині, бо кордони цих областей – це лише позначки на карті. І сотні тисяч українців, які покинули рідні міста через обстріли ворога, усюди свої. Цим ланцюгом учасники свідчать, що, в якому б куточку країни вони не були, – вони у себе вдома.

Соборність для України нині є ще й обов’язковою передумовою успіху нашого спротиву зовнішній агресії, деокупація всіх територій, захоплених ворогом. І тільки після цього цілісність держави буде цілковито відновлена «Соборність України – мета Перемоги!». З таким гаслом лідери учнівського самоврядування Роменського вищого промислового училища провели акцію до Дня Соборності України.

Молоде покоління вихованців Роменського центру позашкільної освіти імені Івана Кавалерідзе приїхали зі своїми наставниками у Пустовійтівку, на батьківщину легендарного отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. Саме там діти читали вірші й з гордістю створили живий ланцюг єдності, в якому ми бачимо надію на своє майбутнє.

На фото ми можемо побачити, як народ визначає свою волю в цей історичний день не тільки в Україні, а й у далекому зарубіжжі. Чим більше ворог прагне нас розділити, тим більше ми підтримуємо один одного. Українці показали всьому світу, що сильні разом і єднаємо свої ряди в любові до своєї землі й неньки України. Дійсно, настав час, коли один каже: «Слава Україні» і мільйони відповідають – «Героям слава»!

З вірою у перемогу Валентина ЄФРЕМОВА, українка.

Фото збірне