До Дня пам’яті та примирення

По всій Україні відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення. Так, у Києві в парку Вічної Слави учасники церемонії поклали квіти до могили Невідомого солдата. Участь у заході взяли перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, заступниця голови КМДА Марина Хонда, заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Наталія Кондрашова, директор Департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий, ветерани Другої світової війни, діти війни та військові Збройних сил України.

Сьогодні Україна разом із цивілізованим світом вшановує пам’ять усіх, хто в Другій світовій війні боровся з нацизмом та успішно його переміг. Мільйони вбитих та закатованих, тисячі вщент зруйнованих населених пунктів, загублені життя та скалічені долі. Ми відзначаємо цей день уже вдруге в умовах повномасштабної російської агресії. «Історія нашої держави — це постійна боротьба за незалежність та свободу. Наші військові знову героїчно обороняють нашу землю від агресора зі зброєю в руках. Попри постійні обстріли, терор та шантаж — ми стоїмо непохитно, гідно даємо відсіч ворогу й обов’язково переможемо», — підкреслила Марина Хонда.

У столиці в приміщенні Будинку художників відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Ініціативу голови КОНСХУ М. Кутняхова підтримали сотні митців. Зібрані кошти пішли на благодійну підтримку ЗСУ.

В Сумах відбулися урочистості біля монументів: у покладанні квітів прийняли участь голова Сумської обласної військової адміністрації генерал-лейтенант Володимир Артюх, голова Сумської обласної ради Віктор Федоренко та інші представники керівного апарату Сумщини. Незламне Сумське прикордоння. За повідомленням народного депутата України, політика, громадського діяча Олександра Сугоняки, ми дізналися, що незважаючи на артобстріли майорить синьо-жовтий прапор. Діди воювали з нацистами, совєтами, а зараз наша спільнота виборює свою незалежність від варварської раші. Масові заходи відбулися по всіх територіальних громадах області. Так в історичному місті Ромни на Сумщині у цей травневий скорботний день відбувся мітинг з міським головою Олегом Стогнієм. На Алеї Слави та біля Братської могили вшанували пам'ять загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів та депортацій. На заході разом з ветеранами, військовослужбовцями Збройних сил України були депутати міської та обласної рад, працівники виконавчого комітету Роменської міської ради, представники духовенства православної церкви України. За повідомленням управління культури, висвітлені урочистості по всій роменській громаді. В Борозянках, Плавинищі, Бацманах, Біловоді, Коржах, Пустовійтівці учнівська молодь з квітами та ознаками події – маками, читала вірші. Схиливши голови, хвилиною мовчання згадували незламних героїв, які стояли на фронтах, підтримували тил та виборювали лінію оборони.

В Кролевецькому будинку-інтернаті відбулася година-реквієм «Пам'ять вічно жива», на якій присутні вшанували пам'ять усіх жертв 1939—1945 років.

Війна — не лише танки, бомби, ракети, а й зруйновані долі мільйонів людей, масштабні руйнування, трагедії. Українська спільнота перемогла нацизм, переможе й варварську рашу. Гірко усвідомлювати, що з 2014 року ми втрачаємо найкращих синів та доньок. Наша боротьба — за власну волю, власну землю, власне майбутнє.

Низький уклін ветеранам. Пробачте, що ми назавжди залишилися у боргу перед вами. В душі кожен знає ціну перемоги добра над злом, гуманності над варварством. Історія вносить свої поправки, головне — зробити правильні висновки заради збереження України та миру на планеті. Знову ворог атакує нашу землю, і ми єднаємося і виборюємо Перемогу тепер уже навіки.

Зараз як ніколи Україна єдина у своєму прагненні захистити свою державу. Зберігаємо пам'ять про подвиг захисників всіх поколінь з вдячністю!

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець

Фото збірне з інтернету