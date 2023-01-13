Для тебе радісний сюрприз у рубриці «Вуличне телебачення»

Сьогодні позашкільне та домашнє сімейне читання поступово стає цікавим культурно-мистецьким явищем для кожного з нас. Без сумніву, варто спробувати не лише прочитати улюблену книжку в традиційному поліграфічному форматі, але й почитати та послухати різні сюжети сучасної української літератури у форматі відео, за наявності мінімальних технічних можливостей. Бо такі творчі експерименти суттєво збагачують зміст нашого інтелектуального й емоційного життя, чи не так? Отож пропонуємо вашій увазі те, що створено для дітей, батьків, вчителів та усіх не байдужих до сучасного українського художнього слова наших співвітчизників.

Леонід Гапєєв і Ростислав Турков у рубриці «Вуличне телебачення» в Харкові під час зимових канікул створили цікавий відеосюжет на тему сучасної української книги Надійки Гербіш «Теплі історії до кави».

В ефірі програма «Для тебе…» у рубриці «Вуличне телебачення», ведучі Леонід Гапєєв та Ростислав Турков.

В рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» ми даруємо в якості ідейного дієвого заохочення сучасні українські книжки учасникам цього першого в Україні некомерційного фестивалю, започаткованого в Харкові. І наш ведучий ефіру Ростислав Турков, який перебуває в Харкові, вже отримав радісний сюрприз ― сучасну книжку Надійки Гербіш «Теплі історії до кави» із класними ілюстраціями у подарунок. Дякуємо видавництву ТОВ «Брайт Букс» за подаровані книжки.

Поки харківські бібліотеки тимчасово не працюють через реалії воєнного стану, ми знайшли доволі несподівану й цікаву альтернативу.

Для наших дітей і батьків з гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова, а також для всіх інших учасників Міжнародного фестивалю й охочих та небайдужих слухачів ми передаємо цю естафету творчості. Леонід Гапєєв та Ростислав Турков читають обраний уривок із історії «Достатньо. Тебе» з цікавої книжки Надійки Гербіш «Теплі історії до кави». Це сучасна українська письменниця, перекладачка, викладачка світової літератури, мандрівниця, фотографиня, й не тільки. Та й просто цікава творча людина із насиченими життям фактами творчої біографії.

Бажаємо нашій творчій молоді та дорослим співвітчизникам особливо зараз, під час зимових шкільних канікул, знайти трошки часу для такого пізнавального позашкільного, домашнього сімейного читання, миру, радості й щастя у творчості. Дякуємо за увагу.

Леонід ГАПЄЄВ

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