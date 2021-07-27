Держава у смартфоні. «ДІЯ» як наступний етап розвитку країни

Час не стоїть на місці, і все навколо поступово змінюється. Одна з останніх світових тенденцій - цифровізація або відмова від паперової документації та інших фізичних носіїв інформації та перенесення їх в електронний вигляд. Не обійшла ця тенденція й Україну. Навіть більше, наша держава однією з перших у світі запустила мобільний додаток «ДІЯ», через який можна пред'явити свій паспорт, водійське посвідчення та інші документи в місцях, де це необхідно, лише показавши екран свого смартфону - не багато країн на даний момент може похвалитися подібним нововведенням. Що ж являє собою «ДІЯ» та які можливості вона дає - давайте розберемося.

«ДІЯ» - початок цифровізації держави

«Держава і я» або скорочено «ДІЯ», запрацював 6 лютого 2020 року. Презентували її Президент та Кабінет міністрів. Зазначена мета даного додатку - зробити Україну сучасною цифровою державою, йти, як кажуть, у ногу із часом. Запуск «ДІЇ» - це початок переходу України від паперових та пластикових документів до цифрових, при тому, що подальші зміни будуть стосуватися всіх сфер життя, поступово, після оновлення законодавчої бази, в «цифру» перейде також робота органів держреєстру, більшість адміністративних послуг, а також галузі охорони здоров'я, освіти, бізнесу, транспорту та інші. Примітка: повністю відмовитися від фізичних документів наша держава поки не може, «ДІЯ» - це відображення в електронному вигляді вже наявних їх аналогів в паперовому чи пластиковому вигляді, а не створення альтернативних документів.

Для чого потрібна «ДІЯ»?

Як вже говорилося, по-перше «ДІЯ» дає можливість пред'являти документи на вимогу (паспорт, посвідчення водія, техпаспорт на авто, свідоцтво про народження дитини, студентський), тобто їх оригінали носити з собою вже не потрібно. Все вищеперераховане з'явиться в додатку автоматично після вашої авторизації в ньому, якщо в реєстрах є ваші дані, нічого фотографувати та надсилати не потрібно (треба наголосити, що паспорт з'явиться лише, якщо він у вас у вигляді ID-картки). Є один важливий нюанс - щоб держпрацівник міг перевірити їх справжність, ви повинні мати вихід до Інтернету на своєму телефоні, інакше це неможливо.

Крім цього, додаток також дає змогу отримати певні державні послуги в онлайн-режимі, швидко та зручно. Це суттєво зменшує витрати часу для отримання певної довідки чи дозволу. До того ж згідно з задумом творців програми це допоможе зменшити корупцію та бюрократію в країні, адже взаємодія людини з держслужбовцями буде мінімальною.

Наразі «ДІЯ» дає можливість зареєструвати народження дитини та оформити фінансову допомогу при її народженні, записатися на вакцинацію від COVID-19 та отримати COVID-сертифікат, оплачувати штрафи за порушення ПДР та судові збори, сплачувати податки, відкривати і закривати ФОП, отримувати виписку про земельну ділянку, соціальну допомогу по безробіттю, довідку о доходах пенсіонера, різноманітні ліцензії та багато чого іншого.

Висновок

Поки що «ДІЯ» ще доопрацьовується та доробляється, але вже й сьогодні вона являє собою значний крок нашої держави вперед. Будемо сподіватися, що на цьому наша країна не зупиниться та й буде і далі впроваджувати сучасні технології в наше повсякденне життя.

ЛІПАТОВ