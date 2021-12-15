14 грудня в Україні традиційно проводиться День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Ця пам’ятна дата була затверджена Указом Президента України 10 листопада 2006 року. Саме 14 грудня офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС. Цей день пам’яті давно став скорботним нагадуванням всьому людству про важку перемогу над вогнем, який охопив реактор атомної.

Тож, у День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, низько схиляємо голови перед тими, хто віддав життя зупиняючи «ядерний смерч» та висловлюємо слова щирої подяки усім ліквідаторам. Зичимо вам здоров’я та довголіття, миру та злагоди вашим родинам!

Організатори заходу:

1. ЗЗСО No 138 Шевченківського району міста;

2. ЦБС Голосіївського району міста Києва;

3. ГО «Київський обласний центр «Гуманної

педагогіки»;

4. Центр духовного розвитку та творчої ініціативи «Гармонія»,

відокремлений підрозділ Громадської організації «Київський обласний центр «Гуманної педагогіки»;

5. ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі»;

6. Київський міський центр сім’ї «Родинний дім».

Учасники акції:

ЦБС Голосіївського району міста Києва.

ГО «Київський обласний центр «Гуманної педагогіки».

Центр духовного розвитку та творчої ініціативи «Гармонія», відокремлений підрозділ Громадської організації «Київський обласний центр «Гуманної педагогіки».

ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі».

Київський міський центр сім’ї «Родинний дім».

Учні ЗЗСО No 138 Шевченківського району м. Києва.

Учні школи І-ІІІ ступенів 232 Оболонського району м. Києва.

Учні Опорний заклад загальної середньої освіти імені Василя Стуса Краматорської міської ради Донецької області.

Модератори заходу:

Борисенко Галина – завідувачка читальної зали ЦРБ ім. М.О. Некрасова, ЦБС Голосіївського району міста Києва.

Циндровська Людмила – представниця ЦБС Голосіївського району міста Києва.

Тетяна Гуденко – начальник відділу з питань інформаційно-консультативної роботи Київського міського центру сім’ї «Родинний дім».

Наталія Веселицька – автор проєкту «Сад Любові та Радості України – країни Здійснення Мрій», педагог-організатор ЗЗСО №138 Шевченківського району міста Києва.

Зустріч з героєм Чорнобиля Жоржем Шанаєвим

Жорж Шанаєв перший у світі розробив технологію підводного склеювання. Клей не боїться води. За цю розробку він і став Лауреатом Державної премії СРСР в галузі науки та техніки. Жорж Шанаєв – професійний дайвер (водолаз). Він не тільки розробив цю технологію, але й з групою інших водолазів поїхав до Чорнобиля та виконував роботи, герметизуючи цим клеєм деталі саркофагу. За цю складну та дуже важливу роботу Жоржу Івановичу вручено нагороди – подяка Ради міністрів СРСР, ордени за відвагу та за мужність.

Зустріч з героєм Чорнобиля Жоржем Шанаєвим була неймовірно теплою і змістовною. Партнери та учасники згадали найбільшу техногенну катастрофу в Україні та її наслідки для нас і всього світу. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих чорнобильців. Побажали сил і здоров’я тих з них, хто лишився жити. Учасники зустрічі усвідомили історичну роль вченого і дайвера Жоржа Шанаєва в тих сумних подіях. Директор ЗЗСО №138 Шевченківського району міста Києва підкреслила: “Скільки треба мати громадянської сміливості, щоб, по-перше, відмінно виконати завдання держави по створенню клея, якому на той час аналогів не було у світі, який не розчинявся б у воді, а по-друге, очолити команду дайверів і поїхати до Чорнобиля і в річці Прип'ять клеїти саркофаг, захисне покриття постраждалого енергоблоку!”

Ясно, що після таких подій лишатися далі працювати в НАН України Інституті хімії високомолекулярних сполук, що в Дарниці, можливості не було. Жорж Іванович отримав нагороди – став Лауреатом Державної премії СРСР в галузі науки та техніки, отримав подяку Ради міністрів СРСР, ордени за відвагу та за мужність і “пішов на пенсію”. Але треба знати цього неутомного чоловіка: він створив і очолив творчу групу “Духом незламні!” і творчість врятувала його та інших чорнобильців. Жорж Шанаєв ніколи не засмучується і завжди робить суспільно-важливі проєкти, він завжди на гребні життя. То він учасник двох Майданів, то виступає перед дітьми та розповідає про те, що людина може багато чого доброго зробити у житті та показує приклад своїми добрими вчинками. Головний його вчинок – порятунок світу. Саркофаг протримав четвертий енергоблок більш як 30 років. Тільки тепер про його оновлення дбають інші країни, допомагаючи собі та Україні.

Жорж Шанаєв не тільки зберігає пам’ять про ті скрутні часи, але й багато працює творчо, в тому числі й для дітей. Найкращі його твори для дітей: ілюстрації до книги Наталії Веселицької “Пригоди малюка Ластика та його друзів із країни Небувалих звірів”, за книгу “Нартіада”, епос аланського народу, Жорж Іванович отримав премію ім. Нечуя-Левицького. Великою його роботою стала також “Капітанська абетка”, пов’язана з його професією дайвера. Жорж Іванович малює до дитячих книг свої талановиті малюнки в стилі “петрогліф”. З аматора став професійним художником-графіком, вступив в Національну спілку художників України.

За природою Жорж Шанаєв – справжній капітан, тому він вміє перетворювати мрії на реальність!

Із книги Жоржа - “Герметизація укриття зруйнованого 4-го блоку ЧАЕС”